Черные чихуахуа: все, что нужно знать об этой породе

В стандарте каждой из пород описываются ее экстерьерные особенности. Разрешенные окрасы, в том числе. Для чихуахуа допустимы самые разнообразные варианты расцветок. Они могут быть как однотонными, так и многоцветными. Черная чихуахуа – редкая разновидность окраса, разрешенная стандартом.

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Из статьи узнаем, какие гены отвечают за этот цвет шерсти, чем отличается характер таких собак, какой уход им требуется, каковы особенности питания, дрессировки и воспитания животных, каково их здоровье. Также будет рассказано о том, как правильно выбирать щенка этого окраса.

Основные факты о черных чихуахуа

Чихуахуа имеют несколько специфических отличий, которые включают следующее:

Эта порода собак считается миниатюрной. Она весит всего 1-3 кг. Питомцы очень любят своих хозяев. Они не готовы к длительной разлуке и могут следовать за владельцами по всему дому, не отставая ни на шаг. Это идеальные компаньоны для людей всех возрастов. Мексиканские собаки могут обладать шерстью различной длины. Черные чихуахуа могут быть длинношерстными или же иметь короткий ворс. Как правило, черный окрас шерсти у представителей породы не бывает однотонным. Он может быть смешан с рыжими отметинами и белыми пятнами. Эти питомцы неплохо адаптированы к жаркой погоде, но холода переносят тяжело, поэтому нуждаются в теплой одежде и обуви. Компактный размер способствует повышенной уязвимости к травмам. Черные чихуахуа – отличный выбор для тех, кто не желает часто гулять с питомцем. Они без проблем привыкают к лотку и не нуждаются в чрезмерно активных выгулах. Как и у любой породы собак, у них могут диагностироваться некоторые проблемы со здоровьем, например, заболевания органов пищеварения, ожирение и образование зубного камня. Поэтому важно следить за их состоянием и регулярно посещать ветеринара.

Историческая справка

История популярной сегодня породы началась в древние времена, когда нелающих собак небольших габаритов стали разводить индейцы в Мексике. Из истории известно, что они существовали еще в IX веке и считались тотемными животными.

Когда началась колонизация, территорию страны заселили выходцы из других стран, а маленькие любимцы коренного народа смогли укрыться в лесах, что привело к тому, что они стали полностью дикими. В результате бесконтрольных скрещиваний, внешность собак претерпела сильные метаморфозы.

В середине XIX столетия они снова стали популярными, благодаря туристам, приезжавшим в Мексику. Особенно впечатлили гостей миниатюрный размер животных, который позволял легко носить их на руках.

Благодаря любителям миниатюрных собак, порода была стандартизирована и названа в честь штата Чиуауа. Распространенная длинная версия названия – результат русификации.

Стандарт породы сразу же признал разнообразие окрасов у чихуахуа, но черные гладкошерстные особи получили популярность быстрее, чем песики с длинным мехом. Животные с удлиненным ворсом не признавались официально довольно долго, но, в конце концов, их все же внесли в стандарт.

Описание собаки

Согласно стандарту породы, это маленькая, изящная и компактная собака с красивой пропорциональной формой тела. Она имеет довольно круглую голову с широким лбом и ушками, которые поставлены вертикально.

Глаза у чихуахуа крупные, выразительные, овальной формы, с живым и любопытным взглядом. Морда узкая и остроконечная с небольшим носом и крепким подбородком.

Шерсть может быть как короткой, так и длинной, но она всегда гладкая и блестящая.

Окрас допускается самый разнообразный – от однотонного до разноцветного. Хвост чихуахуа длинный и изящный, обычно держится высоко и слегка изогнутым.

Согласно стандарту, высота в холке у собак не должна превышать 20 см, а вес – 2,7 кг. Но, несмотря на маленький размер, чихуахуа обладает пропорциональным и крепким телом с хорошо развитой мускулатурой.

Черный окрас чихуахуа

Черный окрас у собак обусловлен наличием красящего пигмента эумеланина, который находится не только в шерстном покрове животного, но и в коже, и в радужке глаз.

Однако однотонную черную окраску у представителей этой породы почти не встретить, чаще всего она включает в себя белые и рыжие пятнышки на теле.

Наличие у животного этой расцветки шерсти провоцирует доминантный ген K, но для ее получения необходимо наличие и других генов – B, C, D и E.

Если скрестить двух черных чихуахуа, помет может иметь практически любой окрас, так как родители могут быть обладателями рецессивного генетического материала, который подавит действие гена К.

Если щенок в итоге окажется носителем двух одинаковых рецессивных генов, то он не будет черным.

Другие цвета

Эта порода может иметь самые разнообразные расцветки, стандартом не разрешен только окрас мерль.

Длина меха не является определяющим фактором для окраса, но может влиять на визуальное восприятие цвета. Например, у чихуахуа с длинным ворсом он будет выглядеть более темным, чем у собаки с короткой шерстью.

Среди наиболее распространенных расцветок породы можно выделить рыжую с белыми отметинами, кремовую и палевую. Однако существуют и более редкие вариации, такие как однотонный белый, коричневый и др.

Какие окрасы считаются редкими и дорогими

Окрасы представителей этой породы могут варьироваться от традиционных до уникальных. К редким расцветкам чихуахуа относятся не только черные, но и шоколадные, белые, тигровые, лиловые (сиреневые) и голубые. Такие собачки, как правило, стоят дороже остальных.

Рассмотрим каждый из цветов отдельно:

Шоколадный. Однотонный шоколадный окрас чихуахуа может варьироваться от светлого до темного. При этом различные оттенки расположены на разных участках тела.

Однотонный шоколадный окрас чихуахуа может варьироваться от светлого до темного. При этом различные оттенки расположены на разных участках тела. Белый. Белые собаки выделяются среди сородичей своей яркой внешностью. Такой окрас может придавать им необычный вид, что делает их особенно популярными у людей, ищущих уникального питомца.

Белые собаки выделяются среди сородичей своей яркой внешностью. Такой окрас может придавать им необычный вид, что делает их особенно популярными у людей, ищущих уникального питомца. Тигровый. Это еще один интересный вариант экстерьера. Расцветка представляет собой комбинацию полос различной ширины и цвета в оттенках коричневого или черного на контрастном фоне. Тигровый чихуахуа выглядит экзотично.

Это еще один интересный вариант экстерьера. Расцветка представляет собой комбинацию полос различной ширины и цвета в оттенках коричневого или черного на контрастном фоне. Тигровый чихуахуа выглядит экзотично. Лиловый (сиреневый). Такой окрас является одним из самых редких. Эти собаки имеют шерсть бежевого цвета с мягким оттенком сиреневого.

Такой окрас является одним из самых редких. Эти собаки имеют шерсть бежевого цвета с мягким оттенком сиреневого. Голубой. Эти чихуахуа обладают ровным серо-голубоватым цветом, который придает им уникальный вид.

Эти чихуахуа обладают ровным серо-голубоватым цветом, который придает им уникальный вид. Красный. Особи имеют насыщенно-рыжую окраску меха. Особенно выигрышно их «шубка» смотрится в лучах солнца.

Особенности характера и темперамента

Чихуахуа – это порода собак, которая отличается небольшим размером и довольно добродушным характером. Хотя некоторые особи, в частности кобели, могут иметь склонность к своеволию.

Песики очень преданны своим хозяевам и всей семье, они всегда будут следовать за ними повсюду. Охранный инстинкт развит хорошо, они стремятся защищать «своего» человека, не осознавая собственных габаритов. По этой же причине собаки могут быть недоверчивы к незнакомым людям, обходя их стороной.

Черные чихуахуа – это также очень энергичные и игривые собаки. В особенности в молодом возрасте. Они любят бегать и прыгать, поэтому им необходимо предоставлять достаточно физической активности. Однако стоит помнить о том, что их костяк отличается хрупкостью, поэтому они имеют риск получения травм.

В целом, представители этой породы – прекрасные компаньоны для людей любого возраста. При условии своевременной социализации животных можно брать с собой в общественные места, различные поездки на большие расстояния.

Эти собаки имеют склонность к лаю. Отличаются тонким и заливистым голосом. Отучать от такой привычки животное нужно с самого раннего возраста, пресекая нежелательное поведение и поощряя успехи.

Вопросы воспитания и дрессировки

Несмотря на то, что чихуахуа считаются декоративными любимцами, они требуют воспитания и дрессировки, поскольку игнорирование этих вопросов может привести к проблемам в поведении.

Социализация — это важный этап в воспитании любой собаки, и чихуахуа – не исключение. Такой процесс включает в себя знакомство животного с различными ситуациями, людьми и сородичами на улице. Чем раньше начнется социализация, тем лучше. Рекомендуется приступать к ней не позднее 3-4 месяцев, когда щенок наиболее восприимчив к новым впечатлениям.

Важно проводить социализацию постепенно. Позволяйте чихуахуа общаться с другими животными и людьми, при этом контролируя ситуацию и следя за ее реакцией. Чем больше положительных впечатлений получит собака, тем более уравновешенной и уверенной она станет в будущем.

Дрессировка включает в себя освоение основных команд. Они позволяют контролировать поведение животного как дома, так и на улице.

Одним из ключевых аспектов обучения является регулярность. Занятия должны проходить ежедневно, но не длиться слишком долго, чтобы не утомить собаку. Оптимальное время для тренировки составляет 5-10 минут, особенно это важно, когда щенок еще маленький.

Также стоит отметить, что чихуахуа склонны к проявлению независимости, поэтому могут демонстрировать упрямство. В таких случаях важно сохранять выдержку и не кричать на питомца. Надо подобрать такой метод обучения, который будет интересен любимцу. Например, выстроить занятия в виде игры, которая не утомит собаку.

Важно помнить, что дрессировка — это не только обучение командам, но и закрепление правил поведения в семье и обществе. Чихуахуа нужно объяснять, что можно, а что нельзя делать. В каждой семье эти правила будут свои. Например, один владелец считает допустимым нахождение собаки на своей кровати, а другой – нет. Приучать к этим правилам животное нужно с первых дней появления в доме.

Уход и питание

Тип шерсти представителей породы — гладкошерстны и длинношерстный — определяет частоту вычесывания собаки.

Гладкошерстные черные чихуахуа требуют вычесывания всего 1-2 раза в неделю. Это связано с тем, что их «шубка» меньше подвержена образованию колтунов и спутыванию. Однако во время сезонной линьки, которая происходит дважды в год, важно увеличивать частоту вычесывания до 3-4 раз в неделю. Это позволит минимизировать количество отмерших ворсинок в доме и обеспечит здоровье кожи собаки. Длинношерстные черные чихуахуа требуют более частого груминга шерсти – 2-3 раза в неделю.

Рекомендуемая частота мытья – примерно раз в месяц. Надо правильно выбирать шампунь, так как он не только должен сохранять шелковистость и чистоту шерсти, но и предотвращать пожелтение меха, это особенно важно для черных собак.

Не менее значимые моменты в уходе — это стрижка когтей, чистка глаз и ушей, а также забота о зубах. Когти нужно подстригать каждые две недели, чтобы не допустить их перерастания. Чистка глаз и ушей производится по мере загрязнения. Зубы следует чистить не менее одного раза в неделю с помощью специальной щетки, что поможет избежать появления плотного налета.

Важным аспектом ухода за чихуахуа является и активность в процессе прогулок. С такими маленькими собаками гулять достаточно 30-60 минут в день. При выборе амуниции лучше отдать предпочтение шлейке, так как ошейник может оказывать чрезмерное давление на хрупкую шею.

Эта порода собак склонна к ожирению, которое может возникать по множеству причин. Одной из главных является неправильное питание. Чихуахуа склонны к перееданию, особенно, если песикам разрешено выпрашивать еду у стола. Большинство владельцев не осознают, что даже маленькое количество высококалорийной пищи, добавленное к основному рациону, может привести к значительному увеличению веса. Другой важный фактор — это недостаток физической активности. Если любимцы не тратят полученные калории, это также может привести к набору лишнего веса.

Чтобы избежать проблемы ожирения, владельцам чихуахуа надо строго следить за их рационом. Важно выбирать высококачественный корм, который специально разработан для маленьких пород. Разделение суточного рациона на несколько приемов пищи также может быть полезным для контроля веса.

Представители этой породы способны проживать исключительно внутри помещения. Они не могут содержаться в вольере, ввиду того, что не переносят чрезмерно низкие температуры.

Профилактика заболеваний

Представители этой породы имеют ряд особенностей, связанных с их здоровьем. В частности, эти малышки уязвимы к холоду. Одной из наиболее значимых характеристик чихуахуа является их адаптация к теплому климату. Эти собаки родом из Мексики, где температура редко опускается низко. Интересно, что даже наличие черной шерсти у чихуахуа, которая может притягивать солнечные лучи, не мешает им чувствовать себя комфортно в жару. Тем не менее это не значит, что их следует выгуливать в духоту.

Уже при температуре всего +15 °C чихуахуа может начать испытывать дискомфорт. Это связано с их тонкокостным телосложением и отсутствием достаточной жировой прослойки, которая защищала бы от холода.

Чтобы избежать возникновения простудных заболеваний, владельцам следует уделить особое внимание подготовке к прохладному сезону. Для защиты своих питомцев рекомендуется приобретать теплые вещи, например, свитера, попоны, комбинезоны и водонепроницаемые плащи. Особенно важно защищать лапы собаки в зимний период, когда они могут подвергаться воздействию реагентов и солей, применяемых для обработки тротуаров.

Кроме уязвимости к холодам, физиология чихуахуа также делает их подверженным травмам. Их тонкие косточки и хрупкое телосложение требуют осторожности и внимательного обращения. Важно научить детей правильно играть с этими собаками, чтобы избежать случайных вывихов и переломов.

Нельзя забывать и о регулярных медицинских профилактических осмотрах. Один раз в год питомец должен проходить диспансеризацию, которая поможет выявить бессимптомные заболевания и предотвратить возможные осложнения. Важным аспектом заботы о любимце является регулярная вакцинация и обработка от паразитов, о чем владельцы должны вести записи в ветеринарном паспорте собаки.

Фото чихуахуа черного окраса

© Petstory

© Petstory

© Petstory

© Petstory

© Petstory

Кому может подойти эта порода?

Эти миниатюрные питомцы подойдут людям, которые:

Желают завести преданного компаньона, верного и довольно активного;

Имеют детей старшего школьного возраста, умеющих правильно обращаться с животным небольшого размера, склонным к травмам;

Хотят приобрести пса, который быстро приучится ходить на лоток;

Планируют покупать любимцу достаточно теплой одежды и обуви на холодное время года.

Не стоит заводить чихуахуа семьям с еще неподросшими ребятишками, которые пока что не усвоили правила общения с миниатюрными любимцами, имеющими хрупкие кости. Кроме того, этих собак не надо приобретать тем, кто мечтает о крупном питомце, защищающем территорию и готовом проживать в вольере на улице.

Советы по выбору щенка черного чихуахуа

Если вы решили завести себе щенка чихуахуа, то перед вами стоит важная задача – выбрать подходящего заводчика собак. Ведь от этого зависит не только экстерьер питомца, но и его будущее здоровье и характер.

Первое, на что нужно обратить внимание – внешний вид животного. Щенок должен быть активным, любопытным и выглядеть здоровым. Обратите внимание на шерсть – она должна быть блестящей и мягкой, без признаков перхоти или залысин. Глаза и нос должны быть чистыми, без выделений.

Второй важный момент – характер. Выбирайте щенка, который проявляет интерес к окружающему миру и новым людям. Он должен быть дружелюбным и небоязливым. Также обратите внимание на то, как он взаимодействует с другими щенками.

Не забывайте познакомиться с родителями малыша. Можно попросить заводчика показать маму и папу, а также их документы.

Что говорят владельцы?

Хозяева этих миниатюрных питомцев говорят о них следующее:

Черные чихуахуа – это очень преданные и общительные животные с эффектной внешностью, готовые все время проводить в кругу семьи;

При условии своевременной социализации песики быстро находят общий язык со всеми людьми и сородичами;

Ввиду небольших габаритов и хрупкости костей, животные имеют риск получения травм, поэтому нуждаются в контроле во время выгулов и тренировок;

Небольшой размер собаки позволяет при необходимости носить ее на руках, ее можно взять собой в любое общественное место;

Хорошо ладят с детьми старшего возраста (ребятишки помладше станут не лучшими товарищами для этих питомцев, поскольку нечаянно могут травмировать их);

Прекрасно поддаются дрессировке, приучаются ходить в туалет в лоток или на пеленку.

В целом, отзывы владельцев о черных чихуахуа являются положительными и подтверждают, что эта порода собак считается отличным выбором для любителей маленьких питомцев-компаньонов, которых можно брать с собой везде.