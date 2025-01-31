Эксперт ответил, почему опасно покупать зоотовары на маркетплейсах

Россиянам объяснили, в чем опасность покупок зоотоваров на маркетплейсах
Продажа зоотоваров на маркетплейсах нередко осуществляется без соблюдения действующих в стране нормативов и правил, заявил 360.ru председатель правления Союза предприятий зообизнеса Кирилл Дмитриев. По его словам, множество складов у маркетплейсов работает без лицензии.
«Не всегда маркетплейсы при реализации ветеринарных препаратов и кормов соблюдают действующие нормативы, нормы и правила. <...> И у маркетплейсов, даже у крупных, у нескольких крупнейших складов есть такого рода лицензии, но в большинстве своем десятки складов у каждого маркетплейса по стране не лицензированы», — подчеркнул Дмитриев.
Нарушение условий хранения, товарного соседства и прочих норм негативно влияет на качество корма и ветеринарных препаратов, что потенциально создает угрозу для здоровья животных, объяснил эксперт. Он добавил, что на маркетплейсах крайне часто продают корма и ветпрепараты, в том числе запрещенные к ввозу в РФ, от поставщиков из Белоруссии, Казахстана, Турции и Китая.
Граждан России могут обязать регистрироваться на маркетплейсах с помощью портала «Госуслуги» в рамках борьбы с мошенниками. Такая потенциальная мера при ее осуществлении также коснется виртуальных досок объявлений.