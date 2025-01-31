Эксперт ответил, почему опасно покупать зоотовары на маркетплейсах

Продажа зоотоваров на маркетплейсах нередко осуществляется без соблюдения действующих в стране нормативов и правил, заявил 360.ru председатель правления Союза предприятий зообизнеса Кирилл Дмитриев. По его словам, множество складов у маркетплейсов работает без лицензии.

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« Н е в с е г д а м а р к е т п л е й с ы п р и р е а л и з а ц и и в е т е р и н а р н ы х п р е п а р а т о в и к о р м о в с о б л ю д а ю т д е й с т в у ю щ и е н о р м а т и в ы , н о р м ы и п р а в и л а . < . . . > И у м а р к е т п л е й с о в , д а ж е у к р у п н ы х , у н е с к о л ь к и х к р у п н е й ш и х с к л а д о в е с т ь т а к о г о р о д а л и ц е н з и и , н о в б о л ь ш и н с т в е с в о е м д е с я т к и с к л а д о в у к а ж д о г о м а р к е т п л е й с а п о с т р а н е н е л и ц е н з и р о в а н ы » ‎ , — подчеркнул Дмитриев.

Нарушение условий хранения, товарного соседства и прочих норм негативно влияет на качество корма и ветеринарных препаратов, что потенциально создает угрозу для здоровья животных, объяснил эксперт. Он добавил, что на маркетплейсах крайне часто продают корма и ветпрепараты, в том числе запрещенные к ввозу в РФ, от поставщиков из Белоруссии, Казахстана, Турции и Китая.

Граждан России могут обязать регистрироваться на маркетплейсах с помощью портала «Госуслуги» в рамках борьбы с мошенниками. Такая потенциальная мера при ее осуществлении также коснется виртуальных досок объявлений.