Экс-дизайнеры McLaren запустили бренд эксклюзивной мебели

Бывшие дизайнеры McLaren занялись мебелью. Под брендом Ennua они будут выпускать эксклюзивные продукты, в которых важным будет не только функциональность, но и художественная выразительность. Разумеется, по аналогии с суперкарами, мебель Ennua будет не для всех. По крайней мере ограниченный тираж сделает её довольно редкой.

© Motor.ru

Экс-дизайнеры McLaren, Хоан Диас и Патрик Картон, запустили бренд эксклюзивной мебели Ennua. Название образовано от двух слов: латинского Eniteo, означающего «сиять и превосходить», и ирландского Nua — «современный, новый». На двоих у основателей Ennua более 20 лет опыта в автомобильном дизайне, а в портфолио такие проекты, как McLaren W1, Speedtail, Elva и Artura. Поэтому неудивительно, что и мебель они хотят делать под вдохновением от суперкаров. Каждый продукт будет создан на стыке функциональности и искусства и вдобавок выпущен ограниченным тиражом.

© Ennua

Первая работа Ennua — кресло необычной формы с основой из углеродного волокна, обивкой тёмно-коричневой кожей и золотыми акцентами. Это даже не мебель в традиционном понимании, а что-то среднее между скульптурой и предметом интерьера. Выбор материалов, по словам Диас и Картона, продиктован их красотой, долговечностью и редкостью — и в этом у Ennua много общего с автомобилями McLaren. Всего выпустят 199 таких кресел.

© Ennua

При желании в кресле Ennua можно увидеть отсылки к McLaren W1 — новому флагману марки с гибридной силовой установкой мощностью 1275 лошадиных сил, задним приводом и множеством экзотических решений. Например, роль заднего бампера выполняет диффузор, а титановые компоненты передней подвески напечатаны на 3D-принтере. Тираж составит 399 экземпляров по цене от 2,1 миллиона долларов за каждый.