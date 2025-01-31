Кинолог рассказал, как собаки реагируют на лай и рычание человека

Реакция собаки на лай или рычание человека может быть непредсказуемой и даже небезопасной. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он посоветовал общаться с питомцем привычным для него способом — с помощью ранее изученных команд.

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« С о б а к а н е с п о с о б н а в о с п р и н и м а т ь ч е л о в е ч е с к у ю р е ч ь . О н а р е а г и р у е т н а и н т о н а ц и ю и н а р а н е е и з у ч е н н ы е к о м а н д ы , к о т о р ы е а с с о ц и и р у ю т с я с о п р е д е л е н н ы м д е й с т в и е м . Е с л и х о з я и н в д р у г н а ч н е т р ы ч а т ь и л и л а я т ь , п и т о м е ц м о ж е т у д и в и т ь с я , в н и м а т е л ь н о с м о т р е т ь н а в л а д е л ь ц а , з а л а я т ь и л и з а р ы ч а т ь в о т в е т и д а ж е п о п ы т а т ь с я з а щ и т и т ь с е б я » , — о б ъ я с н и л Г о л у б е в .

Он добавил, что для собаки важно, чтобы рядом с ней находился надежный и предсказуемый хозяин.

Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин до этого рассказал, как выстроить доверительные отношения с собакой. По его словам, хозяин должен быть для питомца вожаком.

Помимо этого, эксперт посоветовал не наказывать животное за плохое поведение, а объяснять, как нельзя делать, чтобы не нарушить доверие. Для этого нужно пройти курс дрессировки и обучить собаку командам.