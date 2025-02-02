Кинолог рассказал, как выбрать правильный корм собаке

Чтобы выбрать подходящий корм для своей собаки, следует учитывать все потребности питомца и отдавать предпочтение подробному составу продукта. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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Эксперт отметил, что любое изменение в рационе может негативно сказаться на здоровье собаки, поэтому выбирать новый корм следует как можно тщательнее, уделяя внимание составу, бренду, а также посоветоваться с ветеринаром.

« П р и в ы б о р е к о р м а у ч и т ы в а й т е ф и з и о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и и э н е р г е т и ч е с к и е п о т р е б н о с т и в а ш е й с о б а к и , в н и м а т е л ь н о с л е д и т е з а р е а к ц и е й о р г а н и з м а н а т о т и л и и н о й к о р м и в о в р е м я з а м е н я й т е е г о , е с л и з а м е т и л и н е г а т и в н у ю р е а к ц и ю » , — д о б а в и л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

Голубев порекомендовал выбирать корма от известных брендов, поскольку их производители вложили много средств в раскрутку и успели себя зарекомендовать.

Кинолог также посоветовал обращать внимание на состав, в хороших кормах указаны все составляющие максимально подробно. Между кормом, где просто указано «мясные субпродукты», и кормом, где прописано сердце, печень, рубец, — следует выбирать второй вариант, поскольку будет точная уверенность в составе корма.

Также следует избегать продукты, в которых есть ароматизаторы, красители и консерванты, поскольку питательной ценности для животного эти ингредиенты не несут, а некоторые и вовсе могут быть вредны, заключил Голубев.

До этого Голубев рассказал, что плохой аппетит у собаки может быть вызван как простой усталостью, так и серьезными заболеваниями, требующими немедленного вмешательства. Если со здоровьем питомца все в порядке, эксперт посоветовал обратить внимание на его психологическое состояние.