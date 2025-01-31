Названы причины, по которым собака может вам подавать лапу

Если ваш пёс даёт вам лапу без видимой причины, то это может означать самое разное. От его просьбы о внимании до обычных инстинктов.

Выполнение команды. Если собака подаёт лапу, то она может просто выполнять команду, которой её обучили.

Проявление доверия и привязанности. Возможно, питомец кладёт лапу на вашу руку или ногу, чтобы получить от вас ласку и общение. Особенно характерно такое поведение для тех, кто сильно привязан к хозяину.

Просьба о внимании. Некоторые собаки ещё подкрепляют этот жест поскуливанием или вилянием хвоста.

Поддержка и утешение. Иногда собаки чувствуют, что хозяину тревожно или грустно. Исследования это доказывают.

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Просьба о прощении либо подчинение. Часто подают лапу в этом случае собаки с мягким характером или те, кто пережил строгую дрессировку. Попробуйте использовать более мягкие методы воспитания в таких ситуациях.

Физический дискомфорт. Если пёс подаёт лапу часто и беспокоится при этом, осмотрите его лапу. Также можете сводить собаку к ветеринару.

Инстинкты. Такие инстинкты особенно часто проявляют рабочие породы собак. Это ретриверы и спаниели.