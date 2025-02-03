Как ухаживать за малиной, чтобы получить богатый урожай

Некоторым дачникам кажется, что они правильно ухаживают за кустами малины. Однако потом получают урожай мелких и кислых ягод. Правила ухода за данным растением назвала ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Эксперт отметила, что причин подобного урожая несколько. Это может быть связано с конкретным сортом малины, но даже наиболее сладкие могут разочаровать огородника, так как он совершает ошибки при подкормке, поливе и обрезке растения. Чтобы этого не допустить, она перечислила действия, которые огородник должен выполнять, чтобы получить хороший урожай.

« В е с н о й с л е д у е т с н я т ь у к р ы т и е с к у с т о в и у с т а н о в и т ь ш п а л е р ы д л я л е т н и х с о р т о в . В а ж н о н а п о с т о я н н о й о с н о в е р ы х л и т ь п о ч в у , о с у щ е с т в л я т ь м у л ь ч и р о в а н и е , с в о е в р е м е н н о п о л и в а т ь и п о д к а р м л и в а т ь р а с т е н и я . Н е м е н е е в а ж н у ю р о л ь и г р а е т о б р е з к а л и ш н и х п о б е г о в т а к м ы п р е д о т в р а щ а е м р а з в е д е н и е з а р о с л е й и с н и ж а е м р и с к з а б о л е в а н и й . Ч т о к а с а е т с я п о д к о р м к и , т о в е с н о й д а е м с т и м у л и р у ю щ и е р о с т м а л и н ы а з о т н ы е у д о б р е н и я и а м м и а ч н у ю с е л и т р у . Е с л и е е л и с т ь я н а ч а л и ж е л т е т ь д о б а в л я е м м а г н и й .

В первой половине лета специалист рекомендовала опрыснуть малину смесью, которую нужно приготовить из нашатырного спирта и жидкого мыла. Чтобы обогатить почву калием, она советовала использовать древесную золу (в сухом или в виде зольного раствора). Вторую половину лета Коврижных назвала временем для подкормки калийно-фосфорными удобрениями. Согласно словам агронома, они помогают укрепить иммунитет малины. Кроме того, благодаря им ягоды станут слаще, информирует издание «БелНовости.

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