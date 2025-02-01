Ветеринар рассказал, как отучить кошку будить хозяина рано утром

Ветеринар Шеляков рассказал, как отучить кошку будить хозяина рано утром
Кошки обожают будить своих хозяев, особенно в утренние часы, из-за чего многие люди страдают от недосыпа. «Вечерняя Москва» узнала у ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, как снизить активность кошки, пока вы спите.
Важно понимать, что кошки — ночные хищники. У них на инстинктивном уровне и на генетическом заложено бодрствование в это время, отметил специалист. Питомец может будить хозяина рано утром по двум причинам: из-за скуки и голода.
«С точки зрения кошек, мы слишком много спим. Это очень любопытные животные, которые любят своих хозяев, но они не понимают наш распорядок дня: почему днем мы много бодрствуем, а ночью спим, ведь можно как они, немного поспать днем, ночью и после обеда. Кошке становится скучно, и она начинает будить хозяина и требовать его внимания», — объяснил Шеляков.
Чтобы снизить активность кошки ночью и рано утром, ветеринар посоветовал:
- Зашторивать окна, чтобы продлить сумеречное время. Внешние световые импульсы не будут пробуждать в кошке инстинкты разбудить хозяина.
- Плотно закрывать окна, чтобы в квартиру не проходили лишние звуки с улицы.
- Настроить автоматическую кормушку на пять утра, чтобы кошка шла есть, а не будить хозяина. Интерес к еде у нее будет больше, чем к вам.
- Завести кошке друга или подругу, например, хомячка или другую кошку. Им будет вдвоем не так скучно, и потребность будить хозяина отпадет, подчеркнул специалист.
«Пусть кошка будит любимого хомячка, а не вас. А лучше заведите двух кошек, пусть они играют друг с другом. Это поможет вам подольше поспать», — заверил Шеляков.
Также, по его мнению, помочь отучить кошку будить хозяина рано утром могут диффузоры с феромонами.
«Диффузор включают в розетку, и он помогает кошке расслабиться. Животное становится более спокойным, и продолжительность ее ночного сна может увеличиваться», — пояснил ветеринар.
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