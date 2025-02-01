Ветеринар рассказал, как отучить кошку будить хозяина рано утром

Кошки обожают будить своих хозяев, особенно в утренние часы, из-за чего многие люди страдают от недосыпа. «Вечерняя Москва» узнала у ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, как снизить активность кошки, пока вы спите.

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Важно понимать, что кошки — ночные хищники. У них на инстинктивном уровне и на генетическом заложено бодрствование в это время, отметил специалист. Питомец может будить хозяина рано утром по двум причинам: из-за скуки и голода.

« С т о ч к и з р е н и я к о ш е к , м ы с л и ш к о м м н о г о с п и м . Э т о о ч е н ь л ю б о п ы т н ы е ж и в о т н ы е , к о т о р ы е л ю б я т с в о и х х о з я е в , н о о н и н е п о н и м а ю т н а ш р а с п о р я д о к д н я : п о ч е м у д н е м м ы м н о г о б о д р с т в у е м , а н о ч ь ю с п и м , в е д ь м о ж н о к а к о н и , н е м н о г о п о с п а т ь д н е м , н о ч ь ю и п о с л е о б е д а . К о ш к е с т а н о в и т с я с к у ч н о , и о н а н а ч и н а е т б у д и т ь х о з я и н а и т р е б о в а т ь е г о в н и м а н и я » , — о б ъ я с н и л Ш е л я к о в .

Чтобы снизить активность кошки ночью и рано утром, ветеринар посоветовал:

Зашторивать окна, чтобы продлить сумеречное время. Внешние световые импульсы не будут пробуждать в кошке инстинкты разбудить хозяина.

Плотно закрывать окна, чтобы в квартиру не проходили лишние звуки с улицы.

Настроить автоматическую кормушку на пять утра, чтобы кошка шла есть, а не будить хозяина. Интерес к еде у нее будет больше, чем к вам.

Завести кошке друга или подругу, например, хомячка или другую кошку. Им будет вдвоем не так скучно, и потребность будить хозяина отпадет, подчеркнул специалист.

« П у с т ь к о ш к а б у д и т л ю б и м о г о х о м я ч к а , а н е в а с . А л у ч ш е з а в е д и т е д в у х к о ш е к , п у с т ь о н и и г р а ю т д р у г с д р у г о м . Э т о п о м о ж е т в а м п о д о л ь ш е п о с п а т ь » , — з а в е р и л Ш е л я к о в .

Также, по его мнению, помочь отучить кошку будить хозяина рано утром могут диффузоры с феромонами.

« Д и ф ф у з о р в к л ю ч а ю т в р о з е т к у , и о н п о м о г а е т к о ш к е р а с с л а б и т ь с я . Ж и в о т н о е с т а н о в и т с я б о л е е с п о к о й н ы м , и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь е е н о ч н о г о с н а м о ж е т у в е л и ч и в а т ь с я » , — п о я с н и л в е т е р и н а р .

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