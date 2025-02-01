Сколько стоит сделать чучело домашнего любимца и кто этим занимается

В России обрели популярность услуги таксидермистов по изготовлению чучел умерших питомцев. Попытались выяснить у экспертов, кто и почему решает «мумифицировать» своих домашних животных.

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Некоторое время назад этот тренд появился в европейских странах. Теперь он добрался и до России. Раньше к таксидермистам обращались в основном охотники, желающие сохранить трофеи. Теперь услугой пользуются люди, которые столкнулись со смертью питомца.

При этом далеко не каждый таксидермист берется за работу: специалисты говорят, что с животным нужно прожить несколько лет, чтобы запомнить его мимику, поведение и другие особенные черты. Если результат окажется не таким, как ожидал клиент, это может вызвать у него неприятные эмоциональные переживания. И таксидермисты, конечно, вызвать на себя гнев клиентов не хотят.

« П о к а л ю д е й , к о т о р ы е о б р а щ а ю т с я з а т а к о й у с л у г о й , м а л о , н о о н и в с е ж е е с т ь , — г о в о р и т м е н е д ж е р с т у д и и , з а н и м а ю щ е й с я и з г о т о в л е н и е м т а к и х ч у ч е л , Антон Соловьев. — Какое-то движение в стране действительно началось. Пока обращаются примерно раз в месяц. Чаще это владельцы кошек — больше половины клиентов. Потом идут хозяева собак. Обращались также с крысой, черепахой и змеей».

Цена услуги, мягко говоря, немаленькая. Сделать чучело кошки стоит от 50 то 100 тысяч. В случае с собаками, особенно крупными, цена может увеличиться вдвое — до 200 тысяч рублей.

« С р е п т и л и я м и р а б о т а т ь п р о щ е , — у т о ч н я е т Соловьев. — Самые сложные животные — кошки и собаки. Собственно, потому они и такие дорогие. Надо постараться передать выражение "лица", как при жизни. Мы просим дать фотографии, но бывают, конечно, трудности при попытке повторить мимику. С дикими животными в этом смысле все понятнее. У домашних взгляд более "очеловеченный"».

Ветеринарный врач Михаил Шеляков говорит, что утрата любимого питомца — всегда большое горе для любящих владельцев. А из-за сильных переживаний люди могут вести себя странно.

« Ч е л о в е к у к а ж е т с я , ч т о в е р н ы й д р у г у ш е л с л и ш к о м р а н о , х о ч е т с я п о д о л ь ш е с н и м п о б ы т ь , к а к - т о с о х р а н и т ь е г о р я д о м с о б о й . П о э т о м у , н а п р и м е р , п о я в и л и с ь у с л у г и п о и з г о т о в л е н и ю а л м а з о в и з п р а х а . Н е к о т о р ы е п р о с т о д е р ж а т у с е б я д о м а п р а х п и т о м ц а . Э т о п р о и з в о д и т д о в о л ь н о м р а ч н о е в п е ч а т л е н и е . П р е д с т а в ь т е , в ы в г о с т я х , а у в а ш и х с о б е с е д н и к о в н а д и в а н ч и к е с т о и т у р н а с ф о т о г р а ф и е й к о ш к и — н а м е с т е , г д е п и т о м е ц р а н ь ш е л ю б и л с и д е т ь . М н е к а ж е т с я , п р а в и л ь н о в с е - т а к и б ы л о б ы л ю б и м о е с о з д а н и е о т п у с т и т ь . П о с л е с в о е г о у х о д а о н и д о л ж н ы ж и т ь в н а ш и х с е р д ц а х . Ч у ч е л о , у р н а с п р а х о м и л и д р а г о ц е н н ы й к а м е н ь в а м ж и в о г о к о т а н е з а м е н я т » .

Надо сказать, что изготовление чучел вряд ли станет массовым трендом. Чаще владельцы своих домашних животных все же кремируют или хоронят. И это тоже превратилось в бизнес.

« С у щ е с т в у ю т л е г а л ь н ы е з а х о р о н е н и я , — о б ъ я с н я е т в е т е р и н а р . — Э т о , п о с у т и , а р е н д а з е м л и . К а ж д ы й г о д н а д о п л а т и т ь з а т о , ч т о м о г и л к а с о х р а н я е т с я . П е н с и о н е р ы , д л я к о т о р ы х ж и в о т н о е и п а м я т ь о н е м м о ж е т б ы т ь е д и н с т в е н н ы м , ч т о о с т а л о с ь , п е р е ж и в а ю т : м о л , с н а м и ч т о - т о с л у ч и т с я , м ы д е н ь г и н е з а п л а т и м — и м о г и л к у с н е с у т . П о э т о м у в П о д м о с к о в ь е п о я в и л и с ь н е л е г а л ь н ы е к л а д б и щ а . К п р и м е р у , о д н о е с т ь в Л ю б е р е ц к о м р а й о н е . П о с р е д и л е с о п о л о с ы м о ж н о у в и д е т ь м н о г о м а л е н ь к и х п а м я т н и к о в , н а д г р о б и й с и г р у ш к а м и и ф о т о г р а ф и я м и к о ш е к и с о б а к » .

Справка

Обычно таксидермисты заняты изготовлением чучел для каких-то демонстрационных целей. Основная задача такого специалиста — изготовление реалистичного, максимально приближенного к природному образцу манекена животного.

Прямая речь

Владимир Соколов, врач-психиатр, преподаватель Медицинского института РУДН: