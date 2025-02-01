На память: сколько стоит сделать чучело домашнего любимца и кто этим занимается
В России обрели популярность услуги таксидермистов по изготовлению чучел умерших питомцев. Попытались выяснить у экспертов, кто и почему решает «мумифицировать» своих домашних животных.
Некоторое время назад этот тренд появился в европейских странах. Теперь он добрался и до России. Раньше к таксидермистам обращались в основном охотники, желающие сохранить трофеи. Теперь услугой пользуются люди, которые столкнулись со смертью питомца.
При этом далеко не каждый таксидермист берется за работу: специалисты говорят, что с животным нужно прожить несколько лет, чтобы запомнить его мимику, поведение и другие особенные черты. Если результат окажется не таким, как ожидал клиент, это может вызвать у него неприятные эмоциональные переживания. И таксидермисты, конечно, вызвать на себя гнев клиентов не хотят.
«Пока людей, которые обращаются за такой услугой, мало, но они все же есть, — говорит менеджер студии, занимающейся изготовлением таких чучел, Антон Соловьев. — Какое-то движение в стране действительно началось. Пока обращаются примерно раз в месяц. Чаще это владельцы кошек — больше половины клиентов. Потом идут хозяева собак. Обращались также с крысой, черепахой и змеей».
Цена услуги, мягко говоря, немаленькая. Сделать чучело кошки стоит от 50 то 100 тысяч. В случае с собаками, особенно крупными, цена может увеличиться вдвое — до 200 тысяч рублей.
«С рептилиями работать проще, — уточняет Соловьев. — Самые сложные животные — кошки и собаки. Собственно, потому они и такие дорогие. Надо постараться передать выражение "лица", как при жизни. Мы просим дать фотографии, но бывают, конечно, трудности при попытке повторить мимику. С дикими животными в этом смысле все понятнее. У домашних взгляд более "очеловеченный"».
Ветеринарный врач Михаил Шеляков говорит, что утрата любимого питомца — всегда большое горе для любящих владельцев. А из-за сильных переживаний люди могут вести себя странно.
«Человеку кажется, что верный друг ушел слишком рано, хочется подольше с ним побыть, как-то сохранить его рядом собой. Поэтому, например, появились услуги по изготовлению алмазов из праха. Некоторые просто держат у себя дома прах питомца. Это производит довольно мрачное впечатление. Представьте, вы в гостях, а у ваших собеседников на диванчике стоит урна с фотографией кошки — на месте, где питомец раньше любил сидеть. Мне кажется, правильно все-таки было бы любимое создание отпустить. После своего ухода они должны жить в наших сердцах. Чучело, урна с прахом или драгоценный камень вам живого кота не заменят».
Надо сказать, что изготовление чучел вряд ли станет массовым трендом. Чаще владельцы своих домашних животных все же кремируют или хоронят. И это тоже превратилось в бизнес.
«Существуют легальные захоронения, — объясняет ветеринар. — Это, по сути, аренда земли. Каждый год надо платить за то, что могилка сохраняется. Пенсионеры, для которых животное и память о нем может быть единственным, что осталось, переживают: мол, с нами что-то случится, мы деньги не заплатим — и могилку снесут. Поэтому в Подмосковье появились нелегальные кладбища. К примеру, одно есть в Люберецком районе. Посреди лесополосы можно увидеть много маленьких памятников, надгробий с игрушками и фотографиями кошек и собак».
Справка
Обычно таксидермисты заняты изготовлением чучел для каких-то демонстрационных целей. Основная задача такого специалиста — изготовление реалистичного, максимально приближенного к природному образцу манекена животного.
Прямая речь
Владимир Соколов, врач-психиатр, преподаватель Медицинского института РУДН:
«Как правило, такое поведение — отражение того, что человек страдает от одиночества. Причем это страдание довольно выражено. Тут может идти речь о депрессии — человек к гибели питомца не может адаптироваться и пытается как-то свои эмоции компенсировать. Естественно, его депрессию стоящее на тумбочке чучело не излечит. Главная причина страданий — непереносимость одиночества — никуда не исчезнет».