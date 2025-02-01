Какой сорт огурцов лучше всего приобрести

Опытные огородники в курсе, что лучшие семена скороспелых и урожайных сортов огурцов нужно покупать заранее, еще в январе. В сезон их уже не найти.

© unsplash

Один из таких сортов — раннеспелый гибрид «Вокал». Он предназначен для выращивания в открытом грунте и пленочных теплицах. Первые плоды можно собирать уже через 42–43 дня после всходов.

Этот сорт отличается высокой урожайностью и вкусными плодами. Огурцы ярко-зеленого цвета, с мелкими бугорками, ровные, хрустящие, с тонкой кожицей и без горечи.

Гибрид устойчив к мучнистой росе и вирусу огуречной мозаики, а также обильно плодоносит даже в неблагоприятных погодных условиях. С одного квадратного метра можно собрать до 15–20 килограммов огурцов.

Важно собирать зеленцы каждые два-три дня, чтобы не снизить урожайность кустов и качество плодов.

Ранее сообщалось, что авокадо — фрукт, который завоевал сердца сотен людей по всему миру. Но, несмотря на его популярность, многие до сих пор не знают, как правильно выбрать авокадо в магазине и как его готовить.