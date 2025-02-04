Каким кошкам обязательно надо стричь когти

Стрижка когтей у кошек является гигиеничной процедурой, которую хозяева могут проводить самостоятельно для своих питомцев, если посчитают необходимым. Однако в некоторых случаях она обязательна. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

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По ее словам, обрезать когти надо, прежде всего, кошкам, которые ведут домашний образ жизни и не гуляют. В этом случае животные не стачивают их об асфальт или об деревья. Также стричь когти рекомендуется кошкам с короткими мордами - они не могут укоротить их самостоятельно, в отличие от других пород, которые способны их отгрызть.

« Т е п о р о д ы , у к о т о р ы х к о р о т к а я м о р д а , н а п р и м е р , т е ж е п е р с ы и л и э к з о т ы , н е м о г у т с е б е у к о р а ч и в а т ь к о г т и , п о э т о м у у н и х е с т ь п р о б л е м а в р а с т а н и я к о г т е й в п о д у ш е ч к и п а л ь ц е в , э т о о ч е н ь б о л е з н е н н о » , — у т о ч н и л а в е т е р и н а р .

По мнению эксперта, первые стрижки когтей лучше всего проводить, когда кошка спит. Так можно будет избежать стрессовых ситуаций для животного.

« Е с л и в а ш а к о ш к а н е п р и в ы к л а к т а к о й п р о ц е д у р е , з н а ч и т д е л а е м э т о , к о г д а о н а с п и т , а к к у р а т н е н ь к о г л а д и м и п о о д н о м у к о г о т к у о с т р и г а е м . П е р в о е в р е м я э т о м о ж е т б ы т ь д о с т а т о ч н о д л и т е л ь н а я п р о ц е д у р а , в д а л ь н е й ш е м и в ы , и в а ш п и т о м е ц к э т о м у п р и в ы к н и т е » , — р а с с к а з а л а в е т е р и н а р .

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