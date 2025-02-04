Каким кошкам обязательно надо стричь когти

Стрижка когтей у кошек является гигиеничной процедурой, которую хозяева могут проводить самостоятельно для своих питомцев, если посчитают необходимым. Однако в некоторых случаях она обязательна. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik ветеринарный врач Ангелина Сиротина.
По ее словам, обрезать когти надо, прежде всего, кошкам, которые ведут домашний образ жизни и не гуляют. В этом случае животные не стачивают их об асфальт или об деревья. Также стричь когти рекомендуется кошкам с короткими мордами - они не могут укоротить их самостоятельно, в отличие от других пород, которые способны их отгрызть.
«Те породы, у которых короткая морда, например, те же персы или экзоты, не могут себе укорачивать когти, поэтому у них есть проблема врастания когтей в подушечки пальцев, это очень болезненно», — уточнила ветеринар.
По мнению эксперта, первые стрижки когтей лучше всего проводить, когда кошка спит. Так можно будет избежать стрессовых ситуаций для животного.
«Если ваша кошка не привыкла к такой процедуре, значит делаем это, когда она спит, аккуратненько гладим и по одному коготку остригаем. Первое время это может быть достаточно длительная процедура, в дальнейшем и вы, и ваш питомец к этому привыкните», — рассказала ветеринар.
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