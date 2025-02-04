Ветеринар рассказала, каким кошкам обязательно надо стричь когти

Стрижка когтей у кошек является гигиеничной процедурой, которую хозяева могут проводить самостоятельно для своих питомцев, если посчитают необходимым. Однако в некоторых случаях она обязательна. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

Каким кошкам обязательно надо стричь когти
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По ее словам, обрезать когти надо, прежде всего, кошкам, которые ведут домашний образ жизни и не гуляют. В этом случае животные не стачивают их об асфальт или об деревья. Также стричь когти рекомендуется кошкам с короткими мордами - они не могут укоротить их самостоятельно, в отличие от других пород, которые способны их отгрызть.

«Те породы, у которых короткая морда, например, те же персы или экзоты, не могут себе укорачивать когти, поэтому у них есть проблема врастания когтей в подушечки пальцев, это очень болезненно», уточнила ветеринар.

По мнению эксперта, первые стрижки когтей лучше всего проводить, когда кошка спит. Так можно будет избежать стрессовых ситуаций для животного.

«Если ваша кошка не привыкла к такой процедуре, значит делаем это, когда она спит, аккуратненько гладим и по одному коготку остригаем. Первое время это может быть достаточно длительная процедура, в дальнейшем и вы, и ваш питомец к этому привыкните», рассказала ветеринар.

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Дом и сад
Александр Васильев