Что нужно знать о породе бигль

Бигль – популярная низкорослая гончая с компактными габаритами. Благодаря обаятельной внешности и игривому характеру эта собака напоминает щенка даже во взрослом возрасте. У нее много поклонников, в том числе и среди аллергиков. Таким людям важно знать, действительно ли бигль гипоаллергенный или нет.

© Petstory

Если вы склонны к аллергии, но очень хотите завести себе эту породу, то наша статья будет вам полезна. В ней рассказывается об истинных причинах аллергической реакции на собак. После прочтения вы поймете, стоит ли покупать щенка бигля, насколько он безопасен, и как уменьшить частоту появления неприятных симптомов.

Содержание

Причины аллергии на собак

Бывает ли аллергия на бигля

Полезные рекомендации для людей с аллергией

Подойдет ли вам бигль?

Какие породы считаются гипоаллергенными?

Причины аллергии на собак

Вам станет понятно, гипоаллергенный бигль или нет, сразу после ознакомления с теорией. Вопреки распространенному мнению, главная причина аллергии на собак – вовсе не шерсть, а находящиеся на ней белки. Эти вещества специфичны, то есть характерны только для определенного вида животных. Для других питомцев, например, кошек, и человека они чужеродны.

В отличие от вирусов и бактерий, собачьи белки не могут никого заразить, но организм некоторых людей ошибочно интерпретирует их за серьезную угрозу. В результате возникают классические симптомы аллергической реакции: слезотечение, чихание, зуд.

К наиболее значимым белкам-аллергенам относится Can F1.

Его вырабатывают слюнные железы, поэтому максимальная концентрация этого аллергена наблюдается у пород с очень интенсивным слюнотечением.

Организм аллергиков также может реагировать на любые другие биологические выделения, например, мочу и кожное сало, перхоть и частицы отмершего эпидермиса. Все перечисленное нередко застревает на шерсти и уже вместе с ней (после выпадения) разлетается по дому.

Бывает ли аллергия на бигля

Главная причина аллергической реакции на собак – белки, вырабатываемые их секреторными железами. Они характерны для всех представителей семейства псовых. Поэтому полностью неаллергенных пород не существует.

Если вы уже побывали в питомнике и не заметили никаких признаков недомогания – не спешите радоваться. Такой опыт непоказателен. У щенков белков-аллергенов меньше, чем у взрослых. Их уровень возрастает по мере роста. Наиболее значимый скачок наблюдается при половом созревании. Но имеющееся на тот момент количество белков можно уменьшить с помощью кастрации.

Аллергия на бигля развивается точно так же, как и на других собак.

Отличается лишь яркость ее симптоматики. Для этой породы характерна ярко выраженная линька, способствующая активному распространению аллергенов в окружающей среде. При полностью домашнем содержании собака может линять не по сезонам, а круглый год.

Слюнотечение у биглей незначительное, но их все равно нельзя отнести к гипоаллергенным породам. Относительно низкий синтез Can F1 не способен спасти от аллергической реакции с учетом очень высокой скорости распространения аллергенов, обусловленной активным выпадением отмерших волосков.

Важно отметить, что причины наследственной аллергии, доставшейся от родителей или дальних родственников, могут отличаться. Ваше недомогание при общении с собаками может объясняться совсем другим раздражителем: пыльцой или пылью. Эти вещества – одни из самых распространенных аллергенов, которые, как и Can F1, встречаются на поверхности кожи и шерсти.

Какие-то выводы можно делать только после обследования. При любых подозрениях следует пройти базовое аллергологическое тестирование в виде кожных проб или анализа крови. На основании полученных результатов врач-аллерголог сможет назвать истинную причину ваших симптомов и подобрать подходящее медикаментозное лечение.

Полезные рекомендации для людей с аллергией

Вероятность развития аллергии на бигля весьма высокая. Но не нужно отказывать себе в приобретении собаки. При выборе породы следует отдать предпочтение животным с небольшим размером, жесткой шерстью, однослойным шерстным покровом без подшерстка и неинтенсивным слюнотечением.

При непосредственном содержании питомца важно придерживаться следующих правил:

Минимизация вещей, собирающих пыль (шторы, ковры). Обязательное совмещение сухой уборки с влажной и увеличение их частоты. Тщательная обработка рук после общения с собакой. Делегирование всех уходовых процедур грумеру или члену семьи без аллергии. Ежедневная фильтрация воздуха очистителем и поддержание оптимального уровня влажности увлажнителем. Введение запрета на совместный сон и использование мягкой мебели.

Регулярное столкновение с небольшой дозой аллергенов может оказаться полезным. Оно способствует постепенному привыканию к раздражителю и устранению симптомов. Поэтому некоторые аллергики никак не реагируют на своих питомцев, но могут чувствовать себе хуже в присутствии других собак.

Подойдет ли вам бигль?

Бигль не входит в число гипоаллергенных пород. При ярко выраженных симптомах от приобретения такого питомца следует отказаться, чтобы не навредить своему здоровью.

Если вам удалось выяснить, что причина аллергии – не собака, а пыль, пыльца или какой-то иной аллерген, то в этом случае будет достаточно учесть ключевые особенности породы.

Бигль – настоящий сгусток энергии. Этот любознательный и игривый питомец с большим удовольствием поддерживает детские шалости и нередко признает своим основным хозяином не взрослого, а ребенка.

Эта порода подойдет, если вы ведете активный образ жизни. Энергичный любимец не устанет от долгих прогулок, поддержит владельца на пробежке и будет всеми лапами «за» поход в горы.

Развитый охотничий инстинкт может помешать совместному содержанию бигля с кошками и другими мелкими зверьками. Важно понимать и то, что у этого питомца очень звучный голос, который способен вызвать недовольство соседей в многоквартирном доме.

Какие породы считаются гипоаллергенными?

Аллергия на бигля может возникать из-за его ярко выраженной линьки. Поэтому аллергикам стоит присмотреться к условно «безопасным» породам.

К гипоаллергенным собакам принято относить тех, кто вызывает симптомы аллергической реакции реже всего:

Бишон фризе (французская болонка). Имеет небольшой размер, слабое слюнотечение и скудную линьку, обеспечивающие относительно низкое количество белков-аллергенов. Брюссельский гриффон. Этот похожий на домовенка питомец не линяет самостоятельно и нуждается в тримминге. Йоркширский терьер. Примечателен уникальным типом шерсти, напоминающим человеческие волосы, и отсутствием подшерстка. Мальтезе (мальтийская болонка). Несмотря на длинную и красиво ниспадающую шерсть, практически не линяет и полностью лишена подшерстка. Пудель. Включает 4 разновидности, которые не линяют и нуждаются в регулярных стрижках. Мальтипу. Близкий родственник мальтезе и той-пуделей, перенявший их особенности. Комондор. Обладает уникальной шнуровидной шерстью, которая остается прямо внутри шубки на всю оставшуюся жизнь после выпадения из волосяной луковицы.

Бигль не считается гипоаллергенной породой

Список можно дополнить, но гораздо важнее отметить, что содержание любого из перечисленных представителей все равно не дает стопроцентной защиты от аллергии. По этой причине после приобретения щенка нужно соблюдать максимальную осторожность и внимательно отслеживать свое самочувствие, не забывая про прием антигистаминных препаратов и регулярные визиты к врачу-аллергологу.