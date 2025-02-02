Как защитить вишни и яблони от пробуждения теплой зимой

Из-за аномально теплой зимы садоводов волнует вопрос, что будет в этом году с урожаем вишни и яблок. О том, насколько опасны для сада положительные температуры воздуха в январе и феврале и когда стоит начинать волноваться за фруктовые деревья, рассказали "РГ" эксперты.

У всех многолетних растений, в том числе - деревьев, есть период вегетации и период покоя, когда дерево "спит", напомнила первый замдиректора Донского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса Виктория Белера. При этом зимний "сон" делится на глубокий и вынужденный. Глубокий начинается при низких температурах, когда прекращается рост побегов и почек. Он запрограммирован, устойчив к неблагоприятным внешним факторам, а его продолжительность у разных деревьев и в разных регионах страны отличается.

Например, фундук "крепко спит" - 20-30 дней, миндаль и грецкий орех - 40-50 дней, абрикос, вишня, черешня - 40-60 дней, груша - 60-80 дней, а яблоня - 70-90 дней.

" П о л у ч а е т с я , ч т о б у р н о е я н в а р с к о е п о т е п л е н и е , н а п р и м е р , в Р о с т о в с к о й о б л а с т и н а с т у п и л о , к о г д а д н е й с н и з к и м и т е м п е р а т у р а м и б ы л о в с е г о 2 6 . З н а ч и т , о п а с н о с т ь в э т о м р е г и о н е с е й ч а с с о х р а н я е т с я т о л ь к о д л я ф у н д у к а , а о с т а л ь н ы е к у л ь т у р ы б у д у т с п а т ь д а л ь ш е д а ж е п р и е щ ё б о л е е в ы с о к о м п о т е п л е н и и , п о э т о м у п о к а м о ж н о с о в е р ш е н н о н е б е с п о к о и т ь с я з а и х с о с т о я н и е и б у д у щ и й у р о ж а й " , - п о я с н и л а э к с п е р т .

Окончание периода глубокого покоя, по словам Белеры, можно также легко определить другим способом: поместив срезанные ветви в воду при комнатной температуре. Пробуждение более 50% почек говорит о том, что "крепкий сон" закончился и начался вынужденный, то есть, наступил опасный период, когда растения могут легко повредиться низкими отрицательными температурами.

Эксперт уточнила, что период вынужденного покоя у растений длится, когда света и тепла им недостаточно для пробуждения после глубокого сна. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях деревья могут проспать дольше обычного.

Если дерево все же проснулось, началось сокодвижение, то, конечно, заморозки для него становятся опасны, предупредил руководитель компании "Брянский сад" Олег Кобец. При морозе минус 15 градусов велика вероятность его гибели. Самое страшное, что никаких средств защиты растений от зимнего тепла не существует, сказал он. Единственное, что можно сделать, чтобы продлить вынужденный сон дерева в период временного потепления, так это - побелить ствол, что позволит избежать излишнего нагревания солнечными лучами. Можно также обложить вишню или яблоню льдом, присыпать опилками, провести обработку химическими составами, тормозящими рост. И конечно, если растение находится под укрытием, его нужно снять. Но когда провоцирующая пробуждение оттепель длится неделями, эти меры малоэффективны, говорит эксперт.

Кобец также отметил, что после теплой зимы традиционно больше садовых вредителей. Чем дольше длятся зимние морозы, тем меньше выживает листоверток, плодожорок, тли и других неполезных насекомых. И, как правило, мягкая зима предшествует вспышкам заболеваний растений, от мучнистой росы до парши.

" Э т а з а к о н о м е р н о с т ь д а в н о в ы я в л е н а а г р о н о м а м и , н о п р и с в о е в р е м е н н о й о б р а б о т к е п р а в и л ь н о п о д о б р а н н ы м и с о с т а в а м и с е р ь е з н о й у г р о з ы с а д у н е п р е д с т а в л я е т " , - з а к л ю ч и л о н .

Между тем, экологист Владимир Ильичев посоветовал садоводам сейчас позаботиться о корнях деревьев, защитить их от подмерзания из-за отсутствия снега на случай, если вдруг придут морозы. Возможная альтернатива снегу, по его словам, это - мульчирование тех участков земли, которые защищают корни растений: для кустарников - в диаметре 2-3 метров, для деревьев - в диаметре 4-5 метров, высота слоя должна быть 15-20 см. Для мульчирования можно использовать любой материал: от компоста и опилок до сена, соломы и торфа.