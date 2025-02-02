Как правильно покупать пакеты в продуктовых магазинах

Даже такая привычная вещь, как покупка самого обычного пакета в продуктовом магазине или супермаркете имеет свои нюансы.

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Об этом рассказал кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснила автор Телеграм-канала «Юридические тонкости», предложение о приобретении пакета входит в обязанности кассиров. Они всегда должны интересовать тем, нужна ли человеку эта вещь для удобной транспортировки купленных продуктов или нет.

Другой важный момент, который иногда вызывает споры: должны ли магазины предоставлять россиянам пакеты бесплатно. Как объяснила юрист, такой обязанности у торговый сетей и отдельных супермаркетов нет, так что за них придётся заплатить.

Вместе с тем, у покупателя должны быть информацию о стоимости пакета ещё до того, как он его купил. Ему обязан озвучить цену либо продавец, либо она должна быть указаны непосредственно на кассе, так, чтобы эти данные было хорошо видно.

Кроме этого, как заметила специалист, кассир не вправе «пробить» пакет автоматически. Это будет считаться принудительным включением в список товаров необговоренной позиции, то есть того, чего не пожелал купить непосредственно сам клиент.

Более того, как рассказала юрист, приобретая пакет в продуктовом магазине, покупатель вправе получить о нём полную информацию, прежде всего, о максимальной нагрузке, которую он выдерживает. В противном случае, если пакет разорвётся под тяжестью покупок, их стоимость должен будет возместить магазин, заключила эксперт.