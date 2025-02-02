Чем легко отмыть унитаз

Унитаз в доме часто становится лидером по количеству загрязнений. Но есть способ решить эту проблему без использования химии, да еще и сэкономить.

Для этого понадобятся цитрусовые и немного воды.

Вскипятите один литр воды и добавьте в нее сок и кожуру лимона, апельсина, мандарина или грейпфрута. Дайте смеси немного настояться, чтобы лимонная кислота полностью растворилась в воде, а кожура отдала свой аромат.

Затем возьмите губку (не забудьте надеть защитные перчатки) и распределите смесь по внутренней поверхности унитаза. Оставьте на полчаса, затем очистите поверхность губкой или щеткой и смойте теплой водой.

Этот метод работает благодаря лимонной кислоте, которая содержится в цитрусовых. Она растворяет и смягчает зубной камень.

Лучше всего использовать это средство раз в неделю, тогда унитаз всегда будет в идеальном состоянии.

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