Избавляемся от неприятных запахов из канализации

Вот как можно быстро вернуть свежесть и чистоту кухне или ванной комнате всего за час. Прочищаем канализационные трубы.

Для начала подготовьте все необходимое. Вам понадобятся пищевая сода, белый винный уксус и вода. Также потребуется плотная ткань или пробка с полиэтиленовой пленкой. Когда у вас всё будет под рукой, можно приступать к приготовлению раствора.

Налейте в кастрюлю пол-литра воды и доведите ее до кипения. Как только на поверхности появятся пузырьки, добавьте стакан белого винного уксуса.

Теперь насыпьте в сливное отверстие раковины 100 граммов соды. Сразу после этого вылейте туда же смесь из кастрюли. Начнется реакция с шипением — это нормально, так растворяются жир и налет внутри труб.

Чтобы усилить эффект, быстро закройте сливное отверстие тканью или пробкой, завернутой в полиэтилен. Спустя час промойте трубы горячей водой.