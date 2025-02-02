Чем хорош агапантус и как за ним ухаживать

Если вы хотите украсить свою клумбу необычными и изящными цветами, то обратите внимание на агапантус. Его название с греческого языка переводится как «цветок любви».

У этого величественного растения длинные стебли, на которых множество маленьких цветочков, собранных в шарообразные соцветия. Агапантусы бывают с голубыми, синими, фиолетовыми и белыми цветами. Это растение будет радовать вас своим цветением с середины лета и до глубокой осени.

Агапантусы очень эффектно смотрятся в открытом грунте, если сажать их небольшими группами. Их насыщенно-зеленые листья, дугообразно ниспадающие к земле, придают особый шарм. На клумбе этот цветок создаст роскошную композицию, если посадить его рядом с лавандой, эхинацеей, шалфеем, лилиями или алиссумом.

Для агапантуса нужно выбрать хорошо освещенное место с дренированным грунтом. В тенистых местах растение цветет скудно, а окраска соцветий не такая насыщенная. Поливайте цветок по мере высыхания грунта. С апреля по август вносите органические удобрения.