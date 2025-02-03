Как использовать соду для рассады томатов

В начале февраля многие дачники уже радуются всходам рассады томатов. Однако чтобы молодые растения росли здоровыми и крепкими, им необходима подкормка. Опытные садоводы знают, что для ускорения роста рассады томатов можно применять обычную пищевую соду.

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Подкормка с пищевой содой помогает укрепить рассаду. Растения, высаженные в грунт, также хорошо отзываются на такое удобрение: сода ускоряет рост томатов и защищает их от вредителей. В итоге урожайность с каждого куста будет выше.

Чтобы приготовить раствор для обработки рассады, потребуется три литра воды и 30 граммов соды. Раствором обрабатывают рассаду по прошествии двух недель с того момента, как проклюнутся первые росточки, а затем повторяют процедуру после пикировки растений.

Весной, когда рассада будет перенесена в открытый грунт или в теплицу, томаты также можно подкормить содой. Пропорция будет немного другой: на 10-литровое ведро воды понадобится целая пачка соды (500 граммов). Норма расхода раствора — поллитра на один куст. Подкормку вносят под корень.

Эксперты советуют провести повторную обработку после того, как томаты отцветут, — это поможет растениям быстрее завязать плоды. Кроме того, благоприятный эффект дает регулярное опрыскивание томатов содовым раствором в течение всего периода плодоношения. В этом случае для приготовления раствора нужно взять стакан соды (200 граммов) и пять литров воды. Такая внекорневая подкормка является стимулятором роста и созревания плодов и позитивно влияет на их вкусовые качества, сообщает портал «БелНовости.

Содовый раствор подойдет и для замачивания семян: для этого две столовые ложки пищевой соды растворяют в двух литрах воды. Кроме того, сода является эффективным средством против грибковых заболеваний растений (например, мучнистой росы) и может использоваться как раскислитель почвы.

Ранее стало известно, каким растениям не подойдет удобрение из яичной скорлупы. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, что яичная скорлупа не всегда бывает полезна плодовым культурам. Помидоры также могут пострадать из-за избытка кальция, который содержится в яичной скорлупе. Это удобрение не стоит использовать на грядках с луком, картофелем, морковью и свеклой. Из-за обилия кальция корнеплоды нередко становятся жесткими и теряют вкусовые качества. Однако для капусты, перцев и баклажанов яичная скорлупа является отличным средством, отметила эксперт.