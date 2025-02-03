Что нужно знать о породе белая такса

Порода такса считается крайне популярной. Если раньше животных использовали для охоты на норных зверей, то сегодня они перешли в разряд домашних питомцев. Согласно стандарту, у собак допустимы различные виды окрасов. Это рыжий, подпалый, тигровый и т.д. Белая такса, однако, считается плембраком.

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Это означает, что такие питомцы не участвуют в разведении и выставках. Несмотря на это, они нередко заводятся в качестве домашних любимцев, семейных собак. В статье рассмотрим, чем отличаются таксы такой расцветки от остальных, как наследуется этот красивый окрас у животных.

Содержание

Основные факты о белых таксах

Происхождение

Описание собаки

Особенности белого окраса у такс

Другие варианты окраса

Характер и темперамент

Основы дрессировки и воспитания

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Основные факты о белых таксах

Таксы, обладая выдающимися качествами, становятся настоящими членами семей, в которых живут.

Они наделены некоторыми особенностями, среди них:

Характерный экстерьер. Эти собаки поражают своей внешностью, вытянутой формой тела и короткими ногами. За это их ласково называют «сосисками».

Охранный инстинкт. Склонность к лаю и смелость делают такс отличными защитниками, способными подать голос при появлении потенциальной угрозы. Однако отпугнуть нарушителя спокойствия пес вряд ли способен, ввиду небольших габаритов.

Эмоциональность. Таксы обладают развитым чувством собственного достоинства. Эти собаки не боятся выражать эмоции, и, несмотря на небольшой рост, они не упускают ни одной возможности доказать свою значимость в жизни владельца.

Способность к обучению. Умение быстро обучаться и стремление к похвале служат основой для успешной дрессировки.

Проблемы со здоровьем. Особенная форма тела способствует появлению у животных заболеваний позвоночника. Поэтому питомцам не рекомендованы прыжки с высоты и усиленные нагрузки. Кроме того, считается, что белые таксы, рожденные от двух особей окраса мерль, наследуют ряд патологий.

Наличие нескольких внутрипородных разновидностей. Собаки бывают разных размеров. Кроме того, длина и текстура шерстного покрова также отличаются.

Происхождение

Возникла эта порода в 16 столетии в Южной Германии. Документально подтвержденные упоминания о собаках, тогда ещё известных под названием «барсучий воин», были найдены в литературе 1700-х годов.

Однако ученые отыскали и более ранние свидетельства существования норных псов, хотя они в большей степени относились ко всем охотничьим собакам, не описывая именно такс.

Считается, что предки породы – германские гончие с короткими лапами. Местные охотники их называли бракками. Именно от них таксы унаследовали множество качеств — звонкий голос, выдающийся нюх, сообразительность и работоспособность. Они также приобрели бесстрашие и охотничий азарт, что сделало их незаменимыми помощниками для охотников.

Уникальная физиология животных идеально подходила для норной охоты, что способствовало их популярности.

Охота в древности была дорогостоящим и престижным времяпрепровождением, однако содержание таксы требовало сравнительно небольших затрат, что поспособствовало тому, что питомцев заводили люди со средним достатком.

К середине 17 столетия в Германии стали выделяться два типа этих собак, исходя из их специализации: низкорослые животные, с которыми охотились на норных зверей, и жесткошерстные низкие гончие. С конца 18 века экстерьер собак почти не изменился.

Численность поголовья такс увеличилась, их начали вывозить за пределы Германии, создавая питомники в других странах.

Однако с течением времени стала очевидной необходимость в четком разделении на декоративный и рабочий тип собак, что привело к формированию четкого стандарта породы. Он был разработан в 1870 году и стал основой для дальнейшей селекции.

Описание собаки

Такса – это порода, которая обладает уникальными внешними данными. Согласно стандарту, она представляет собой небольшую, но мускулистую собаку с характерной удлиненной формой тела и короткими ногами. Эти особенности делают таксу одной из самых узнаваемых пород в мире, но они также имеют и функциональное значение.

Первое, на что обращают внимание при описании внешности белой таксы, – это не только ее окрас, но и пропорции. Тело длинное и приземистое, с рельефной мускулатурой. Длина корпуса должна превышать высоту в два раза. Ноги короткие, но крепкие и мускулистые, что позволяет таксе быстро передвигаться.

Голова имеет клиновидную форму. Череп немного вытянут, умеренно широкий. Переход ото лба к морде плавный, что придает собаке добродушное выражение. Мочка носа черная и хорошо развитая, глаза – овальные, их цвет варьируется от темно- до светло-коричневого. Уши таксы длинные и висячие, округлые на концах. Они располагаются на уровне глаз.

Шерсть может быть трех видов: гладкая, жесткая и длинная. Первый тип имеет короткий и блестящий шерстяной покров. Жесткошерстные псы отличаются более грубой шерстью с характерной щетинистой текстурой. Длинношерстные белые таксы обладают шелковистой шерсткой, требующей регулярного ухода.

Хвост – это еще одна важная деталь экстерьера. Он длинный и тонкий, с небольшим утолщением у основания. Хвост поднимается вверх, но не закидывается на спину.

Рост животных составляет 10-27 см, вес – 3,5-9 кг. Эти показатели варьируются в зависимости от разновидности собаки.

Особенности белого окраса у такс

Опытные заводчики такс знают правило: вязка двух особей с окрасом мерль недопустима. Это приводит не только к появлению щенков нестандартного окраса, к примеру, белого, но и к возникновению проблем со здоровьем у помета.

Дело в том, что собаки с мраморной окраской являются носителями генов, которые провоцируют проявление на шерсти неокрашенных участков. В итоге часть помета может быть белого цвета. Остальные собаки, как правило, наследуют мраморный узор.

Белые таксы имеют не только осветленную шерсть, но и лишены пигментации губ, носа, когтей и т.д.

Кроме того, они могут наследовать определенные патологии.

Еще за белый окрас может отвечать ген альбинизма. Под альбинизмом подразумевается генетическая болезнь, для которой характерно минимальное количество или полное отсутствие в коже и шерсти меланина – пигмента, отвечающего за их окраску в насыщенные цвета. Например, в черный или коричневый. Это заболевание может появиться у собаки любой породы, в том числе и у таксы.

Другие варианты окраса

Согласно породному стандарту, окрасы разрешены следующие:

однотонный рыжий различных оттенков;

черно-подпалый;

коричнево-подпалый;

мерль;

тигровый.

Мраморный и тигровый окрас относятся к наиболее редким и дорогим, что делает их желанными для людей, ищущих уникального питомца. Самыми распространенными считаются подпалые и рыжие собаки, которые, соответственно, имеют более низкий ценник по сравнению с сородичами, являющимися обладателями экзотической расцветки.

Необычный кабаний окрас характерен лишь для жесткошерстного типа такс. Он отличается чередованием светлых и темных участков, что создает эффект «щетины» кабана.

Характер и темперамент

Особенности характера такс формировались веками, будущим владельцам их важно изучить, ведь они влияют на их взаимодействие с другими животными и людьми.

Такса может отлично уживаться с кошками, особенно если с детства они были приучены к совместному времяпрепровождению. Тем не менее инстинкт охотника может вызывать определенные сложности.

Взаимодействие с другими собаками, как правило, не является проблемой. Чаще всего таксы имеют довольно дружелюбный характер, что позволяет им активно играть с сородичами. Однако, благодаря своему природному высокомерию, они могут пытаться доминировать, особенно если речь идет о дружбе между кобелями.

Таксы также могут стать прекрасными компаньонами для детей. Их игривость и дружелюбие делают их хорошими спутниками для больших семей. Однако, важно научить детей правильно обращаться с собакой. Они должны понимать, что домашних животных нельзя тянуть за уши, дергать за хвост и т.д.

Белые таксы проявляют настороженность к незнакомцам и могут быть неплохими охранниками. Своим лаем они привлекают внимание хозяина к потенциальной угрозе. Таксы часто лают, чтобы сообщить о происходящем. Однако, нужно учитывать, что привычка подавать голос без причины может стать источником беспокойства для соседей.

Стоит также упомянуть о хорошо развитом инстинкте охотника. Это означает, что питомец может гонять птиц, ящериц, чужих кошек и прочую мелкую живность на улице. Поэтому важно следить за собакой и не допускать побегов.

Основы дрессировки и воспитания

Дрессура и воспитание — это способ формирования желаемого поведения у животного. Они позволят вырастить питомца, который ни при каких обстоятельствах не доставит владельцу хлопот.

Следует отметить, что дрессировка собаки любой породы требует индивидуального подхода и терпения.

Такса обладает особенными характеристиками. Иногда псы могут проявлять упрямство (особенно кобели), поэтому надо подобрать индивидуальный подход к питомцу, способный заинтересовать его в выполнении заданий владельца. Самый простой вариант – использование лакомств. Кроме того, занятия лучше выстроить в игровой форме. Это не позволит любимцу устать слишком быстро.

Выстраивая дрессировку, согласно этим рекомендациям, можно сделать ее более эффективной:

Установление контакта. Первым шагом к успешной работе будет установление доверительных отношений с питомцем. Это ключ к эффективному обучению.

Основные команды. Начните с обучения базовым командам. Используйте лакомства и похвалу как мотивацию.

Социализация. Очень важно социализировать таксу с раннего возраста. Постепенное знакомство с другими животными и людьми поможет развить уверенность и снизить страх. Питомец, который не боится улицы, может выполнять освоенные команды как дома, так и во время прогулок.

Повторение и последовательность. Как и любая порода, таксы нуждаются в регулярных тренировках. Повторение команд и последовательность в обучении помогут достичь желаемых результатов.

Если ваша цель — натаскать таксу как охотничью собаку, то вам нужно будет учитывать несколько дополнительных факторов. Псы имеют сильный охотничий инстинкт от природы, поэтому важно развивать и направлять его в нужное русло. Начните с игр, которые имитируют охоту, например, с поиска предметов.

Дрессировка белой таксы — это сложный, но увлекательный процесс, который требует терпения, последовательности и понимания психологии собаки. Успешное воспитание позволит вам наладить доверительные отношения с питомцем. Регулярные тренировки и терпение — вот залог успеха.

Содержание, уход и питание

Уход за любой собакой включает в себя гигиену, прогулки, соблюдение рекомендованного диетологом рациона.

Необходимые условия содержания — это основа собачьего благополучия. Таксы могут адаптироваться как к жизни в квартире, так и в частном доме. Однако в любом случае прогулки необходимы. Эти собаки имеют достаточно высокий уровень энергии и требуют регулярных занятий. Но стоит учитывать особенности строения их скелета – удлиненное тело не предрасполагает к усиленным нагрузкам, в частности к прыжкам с высоты.

Белые таксы — довольно социальные животные, одиночество для них неприемлемо. Если оставить их на длительный период в пустом доме, они могут начать испытывать стресс, что спровоцирует разрушительное поведение. Поэтому содержание в вольере нежелательно. Кроме того, питомец с короткой шерстью на улице замерзнет.

Вычесывание шерстки должно быть регулярным. У такс существует несколько типов меха. Каждый из них требует различных методов ухода. Гладкошерстную любимицу достаточно раз в неделю вычесывать специальной щеткой. Длинношерстные и жесткошёрстные белые таксы требуют более частого вычёсывания, чтобы избежать образования колтунов. Кроме того, собакам с жесткой шерстью нужен тримминг. К тому же питомцы белого окраса нуждаются в мытье с использованием специальных отбеливающих шампуней. Эти уходовые средства должны приобретаться в зоомагазине.

Не менее важно следить за весом животного, так как его избыток может привести к проблемам со здоровьем. Регулярные физические нагрузки и контроль рациона помогут избежать ожирения.

Правильное питание — залог долголетия собаки. Важно выбирать высококачественный корм, подходящий для пса по возрасту, активности, здоровью.

Также стоит обратить внимание на размер порций. Таксы склонны к перееданию и нередко выпрашивают лакомства у хозяйского стола. Лучше кормить их два раза в день, следя за тем, чтобы объем предлагаемой еды соответствовал рекомендациям ветеринара.

Информация о здоровье и возможных заболеваниях

Представители этой породы подвержены ряду заболеваний, связанных как с их анатомическими особенностями, так и с образом жизни.

Первое заболевание, о котором стоит упомянуть, — дископатия. Патология связана со смещением межпозвоночных дисков. Дископатия особенно распространена среди такс, потому что их длинное тело и короткие лапки могут способствовать появлению проблем с позвоночником. Наиболее подвержены этому заболеванию особи, имеющие лишние килограммы. Симптомы дископатии варьируются от боли во время передвижения до паралича конечностей.

Остеопороз — еще одно заболевание, которое может развиться у представителей породы. Это состояние характеризуется истончением костной ткани.

Нельзя забывать и о болезнях глаз. Одним из таких недугов является дистихиаз, который характеризуется патологическим ростом ресниц на внутренней стороне века. Это состояние приводит к покраснению слизистой, слезотечению и боязни света.

Фото такс белого окраса

© Petstory

Для кого лучше всего подойдет порода?

Таксы считаются отличными компаньонами. Они могут проживать как с одинокими владельцами, так и с обладателями больших семей. Стоит учесть, что выгул такому питомцу нужен регулярный. Так что домоседам лучше остановить свой выбор на другой породе.

Кроме того, псы имеют склонность к перееданию и ожирению. Поэтому владелец такой собаки должен следить за питанием животного, не перекармливая его. Эти любимцы обожают «строить глазки» и выпрашивать вкусный кусочек у стола.

Если белая такса приобретается в семью с другими питомцами, лучше, если хвостатые будут взрослеть вместе. У самцов наблюдается склонность к доминированию, и взрослые особи этой породы могут конфликтовать с более молодыми новыми членами «стаи».

В наше время это происходит все реже, но такс все еще заводят охотники. Животные прекрасно чувствуют себя в этой стихии, проявляя выносливость и работоспособность.

Советы по выбору щенка

Покупка собаки — это ответственный шаг. Прежде чем отправиться к продавцу, важно четко понимать, на что следует обратить внимание при выборе щенка и какие документы необходимо запросить.

Первое, что стоит учитывать, — возраст щенка. Отлучать малыша от мамы можно не ранее достижения им возраста двух месяцев. В это время он уже должен перейти на основной корм.

Важно помнить, что щенки, которых забрали от матери слишком рано, могут столкнуться с проблемами со здоровьем. К тому же они могут в будущем быть излишне пугливыми, нервными.

Выбирая белую таксу, стоит обратить внимание на здоровье и поведение собаки. Щенок должен быть активным, любознательным и не проявлять признаков болезненности. Кроме того, запросите результаты генетических тестов, которые подтверждают, что помет получен не от родителей мраморного окраса или альбиносов.

Не менее важным аспектом является наличие документов. Убедитесь, что оформлен ветеринарный паспорт, в который должны быть занесены все прививки, а также информация о здоровье. Если песик чистопородный, обязательно проверьте наличие метрики.

Кроме того, стоит обратить внимание на условия содержания собак. Чистота и порядок в помещении, где находятся щенки и их мама, а также заботливое отношение продавца к своим питомцам — все это важные факторы, которые говорят о том, насколько серьезно специалист относится к вопросам разведения.

Мнение владельцев такс

Отзывы владельцев о таксах этого окраса зачастую полны восторга и радости. Эти собаки, отличающиеся характерной внешностью, встречаются не так часто. Многие люди отмечают, что они ведут себя игриво, крайне любознательны и энергичны. Габариты позволяют легко брать их с собой в поездки, которые они переносят отлично.

Тем не менее в отзывах также поднимаются вопросы ухода за шерстью белых такс. Владельцы отмечают, что она быстро пачкается. Чтобы предотвратить это, можно покупать питомцу одежду на весну и осень.

Также собаководы говорят о том, что перед покупкой важно проанализировать родословную помета. Не стоит приобретать животное, рожденное от родителей, которые оба являются носителями гена окраса мерль.

Ответы на часто задаваемые вопросы о белых таксах

Всегда ли белая собака этой породы – альбинос?

Нет, это необязательно. Такие щенки могут появиться в помете у двух особей, обладающих окрасом мерль. Профессиональные заводчики знают, что вязать таких питомцев недопустимо. Полученные щенки могут получить массу наследственных патологий. Альбиносы имеют красные или голубые глаза. Белые таксы, не имеющие генов альбинизма, обладают темной радужкой глаз.