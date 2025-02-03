Агроном рассказал о последствиях возможного нашествия саранчи

Биолог и агроном Михаил Воробьёв в беседе с RT прокомментировал возможное массовое нашествие саранчи, которое прогнозируется в этом году в 21 регионе России.

« П р о с а р а н ч у е щ ё в б и б л е й с к и х т е к с т а х н а п и с а н о , ч т о э т о о д н о и з с т и х и й н ы х б е д с т в и й . С а р а н ч а п и т а е т с я в с е м р а с т и т е л ь н ы м , к о т о р о е т о л ь к о п о п а д а е т с я н а е ё п у т и . П о с у т и , п о с л е с е б я т у ч а с а р а н ч и о с т а в л я е т п у с т ы н ю . П о э т о м у э т о б о л ь ш а я п р о б л е м а , и т ё п л а я з и м а с п о с о б с т в у е т и х л у ч ш е й в ы ж и в а е м о с т и » , — о т м е т и л э к с п е р т .

Воробьёв заметил, что саранча обычно обитает в южных регионах России, например на Кубани. Но из-за тёплой погоды популяция мигрирует в более северные регионы.

« С с а р а н ч о й м о ж н о б о р о т ь с я , к а к и с д р у г и м и н а с е к о м ы м и . В о - п е р в ы х , э т о и н с е к т и ц и д ы . К о н е ч н о , э т о п л о х о . И н с е к т и ц и д ы с т о я т д е н е г , и а г р а р и я м н е о б х о д и м о б у д е т в к л а д ы в а т ь и х с т о и м о с т ь в с в о ю п р о д у к ц и ю п р и р е а л и з а ц и и . В и т о г е э т о м о ж е т с к а з а т ь с я н а у д о р о ж а н и и ц е н у ж е д л я п о т р е б и т е л е й с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й п р о д у к ц и и . И н е с т о и т з а б ы в а т ь , ч т о э т о х и м и к а т ы . В л ю б о м с л у ч а е и х и с п о л ь з о в а н и е н е о ч е н ь п о л е з н о д л я ч е л о в е к а . Э т о в ы н у ж д е н н о е з л о » , — д о б а в и л о н .

При этом Воробьёв считает, что катастрофы с урожаем не будет, хоть нашествие и может усложнить жизнь аграриев.

Ранее стало известно, что нашествие саранчи ожидается в этом году в 21 регионе России.