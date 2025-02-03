Агроном рассказал о последствиях возможного нашествия саранчи

Агроном Воробьёв рассказал о последствиях возможного нашествия саранчи
Биолог и агроном Михаил Воробьёв в беседе с RT прокомментировал возможное массовое нашествие саранчи, которое прогнозируется в этом году в 21 регионе России.
«Про саранчу ещё в библейских текстах написано, что это одно из стихийных бедствий. Саранча питается всем растительным, которое только попадается на её пути. По сути, после себя туча саранчи оставляет пустыню. Поэтому это большая проблема, и тёплая зима способствует их лучшей выживаемости», — отметил эксперт.
Воробьёв заметил, что саранча обычно обитает в южных регионах России, например на Кубани. Но из-за тёплой погоды популяция мигрирует в более северные регионы.
«С саранчой можно бороться, как и с другими насекомыми. Во-первых, это инсектициды. Конечно, это плохо. Инсектициды стоят денег, и аграриям необходимо будет вкладывать их стоимость в свою продукцию при реализации. В итоге это может сказаться на удорожании цен уже для потребителей сельскохозяйственной продукции. И не стоит забывать, что это химикаты. В любом случае их использование не очень полезно для человека. Это вынужденное зло», — добавил он.
При этом Воробьёв считает, что катастрофы с урожаем не будет, хоть нашествие и может усложнить жизнь аграриев.
Ранее стало известно, что нашествие саранчи ожидается в этом году в 21 регионе России.