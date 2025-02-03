Белые чихуахуа: все, что нужно знать об этой породе

Стандартом породы чихуахуа допустимы самые разнообразные окрасы этих собак. Лишь мраморных животных (с расцветкой мерле) не признают чистокровными. Эти питомцы бывают как однотонными, так и пятнистыми. Белый чихуахуа – одна их самых редких разновидностей окраса породы.

Эти собаки обладают миниатюрными размерами и миловидным экстерьером, чем привлекают внимание людей по всему миру. В статье рассмотрим специфику породы: особенности темперамента, ухода, содержания, питания. А также расскажем, как потенциальному владельцу выбирать щенка, чтобы не ошибиться.

Основные факты о белых чихуахуа

Ниже перечислены основные особенности чихуахуа, отличающие их от других собак:

Одна из самых популярных и узнаваемых пород в мире. Эти маленькие, но отважные питомцы привлекают внимание не только своим размером и внешностью, но и уникальными качествами характера, которые делают их замечательными компаньонами для самых разных людей.

Порода представлена в двух типах шерсти: коротком и длинном.

Чихуахуа-альбиносы отличаются от других собак отсутствием пигментации на слизистых, коже и радужке.

Еще одним важным аспектом, который стоит отметить, является адаптация чихуахуа к жаре. Климат Мексики, где порода зародилась, обеспечивает этим собакам хорошую устойчивость к высоким температурам. Однако следует учитывать, что холода могут стать для них настоящим испытанием.

Важно отметить, что чихуахуа не следует выбирать в качестве питомца для маленьких детей. Хрупкий костяк этой собаки может пострадать из-за чрезмерно подвижных игр. Поэтому порода больше подходит людям, которые могут обеспечить любимцу безопасные и спокойные условия для жизни.

В плане активности чихуахуа имеют умеренные потребности. Они не требуют длительных прогулок и могут прекрасно адаптироваться к жизни в квартире. В сильные морозы, если собака приучена к лотку, ее можно не выводить на улицу вообще.

Информация о происхождении

Считается, что порода имеет древние корни, восходящие к цивилизации тольтеков, проживавших в Мексике. Эти собаки были священными животными, которые использовались в ритуалах. Археологические артефакты, найденные в этом регионе, подтверждают их давнее существование.

Есть версия, что чихуахуа как порода формировалась на основе смешивания местных мелких собак с особями, привезенными испанскими конкистадорами на территорию Мексики в XVI веке. Такая бесконтрольная селекция привела к возникновению уникального животного с характерными чертами — большими ушами и круглой головой.

Чихуахуа стали популярными в Мексике и получили официальное признание в начале XX века. Первый представитель породы был внесен в племенную книгу в 1904 году в США. С этого момента интерес к этой собаке стал расти, и она быстро завоевала огромную популярность.

В Америке заводить чихуахуа стало модным после их появления в различных фильмах, на телевидении. Множество людей, включая знаменитостей, начали держать этих собак как любимцев, что способствовало дальнейшему распространению породы.

Описание собаки

Чихуахуа относится к миниатюрным собакам. В стандарте указано, что взрослые представители породы не могут весить более 3 килограммов. Их рост не может превышать 20 сантиметров. Эти собаки должны выглядеть пропорциональными, гармоничными и компактными, но при этом их мышцы хорошо развиты.

Голова белых чихуахуа округлая. Глаза выглядят большими, выразительными, карими или темно-ореховыми. Уши немаленькие и прямостоячие, могут быть слегка скругленными на кончиках.

Тело у чихуахуа компактное. Спина смотрится ровной, живот подтянутый. Конечности должны быть прямыми и параллельными, с отчетливо просматриваемой мускулатурой и хорошо выраженными углами сочленений. Хвост умеренной длины, слегка изогнут на конце.

Чихуахуа может иметь два типа шерсти: гладкошерстный и длинношерстный. Гладкошерстные обладают короткой, блестящей шерстью, плотно прилегающей к коже, а длинношерстные — удлиненной, с очесами на ушах, лапах и хвосте. Оба вида могут быть различных окрасов – от солидов до пятнистых.

Белый окрас

Окраска шерсти является важной характеристикой, формирующей облик породы чихуахуа. Этот маленький, но энергичный компаньон может похвастаться разнообразием оттенков – от белоснежного до нежно-кремового.

Генетика играет ключевую роль в определении цвета меха, и понимание этих процессов помогает заводчикам и любителям собак лучше ориентироваться в особенностях породы.

Основным фактором, определяющим наличие белых и кремовых оттенков меха, являются гены, считающиеся рецессивными, – d и cch. Ген d отвечает за осветление изначально рыжего окраса, а присутствие гена cch провоцирует уменьшение пигмента, ответственного за желтую и красную окраску.

Таким образом, идеальный белый чихуахуа обладает двумя парами генов d и cch, которые обеспечивают отсутствие ярких пигментов, создавая чистый окрас. Однако при наличии хотя бы одного доминантного гена, например, черного цвета, рецессивный ген не будет проявляться.

Еще один интересный аспект генетики окраса — это действие гена sw, отвечающего за пятнистость. При наличии двух рецессивных аллелей этого гена на шерсти проявляются крупные отметины белого цвета, которые могут затмить основной окрас, как темный, так и светлый.

В итоге собака будет выглядеть почти белой.

Стоит отметить, что нос, веки и радужка глаз у белых собак сохраняют темную пигментацию. Любые отклонения от этого правила являются признаками альбинизма. У альбиносов отсутствует синтез красящего пигмента, из-за чего их шерсть, кожа и слизистые оболочки становятся обесцвеченными. И хотя такие собаки привлекают внимание своей уникальностью, они подлежат отбраковке из разведения из-за повышенной предрасположенности к различным серьезным заболеваниям.

Другие варианты окрасов

Согласно официально принятому стандарту, эта порода может иметь самые разнообразные варианты расцветок. Они включают в себя как однотонные, так и многоцветные. Единственное исключение – наличие у животного окраса мерль. То есть мраморного. Эта расцветка не допускается породным стандартом.

Чаще всего собаки имеют следующие виды окрасов:

Бежевый (или кремовый). Это один из самых популярных. Такие животные выглядят миловидными, благодаря нежному оттенку, их цвет может варьироваться от светлого до более насыщенного.

Пятнистый. Этот окрас представляет собой комбинацию основного цвета с пятнами другого оттенка. Такой вариант двухцветной расцветки может быть очень разнообразным.

Подпалый. Этот вариант представляет собой комбинацию двух цветов – темного (черного или коричневого) и более светлого подпала.

Характер

Белые чихуахуа обожают быть в центре внимания. Для этой породы характерна общительность. Собаки охотно ладят с людьми и могут стать отличными компаньонами. Однако стоит отметить, что они бывают довольно настороженными по отношению к незнакомцам. Этот аспект характера делает их неплохими охранниками, готовыми защитить своих близких, несмотря на миниатюрный размер.

Белые чихуахуа нуждаются во внимании и любви, проявляя привязанность к людям и желание постоянно общаться с ними. Они обожают играть, способны довольно долго не уставать.

Обычно представители породы быстро находят общий язык с сородичами, особенно если были социализированы в раннем возрасте. Однако иногда они демонстрируют доминирующее поведение, в частности, представители мужского пола. С другими домашним животным, например, к кошкам, чихуахуа могут ужиться, если росли с ними вместе.

Песики могут быть хорошими компаньонами и для детей, но это зависит от особенностей характера как самого животного, так и поведения и возраста ребятишек. Из-за небольшого размера любимца необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать случайного травмирования собаки.

Белые чихуахуа известны своей склонностью к частому лаю. Они могут подавать голос по разным причинам: от страха и стресса, а также желания привлечь внимание хозяев. Такое поведение следует пресекать с раннего возраста с помощью запретов.

Вопросы воспитания и дрессировки

Под воспитанием собаки понимается процесс, включающий в себя несколько важных аспектов. Обучение и социализация щенка начинаются с первого дня его появления в вашем доме и продолжаются на протяжении всей жизни питомца. Важно понять, что процесс воспитания — это не только освоение необходимых команд, но и установление правил в доме.

Оптимальный возраст для начала обучения составляет от 2 до 4 месяцев. В этот период щенки наиболее восприимчивы к новой информации.

В первые недели после приобретения питомца важно уделить внимание его адаптации к новым условиям. Это включает ознакомление с домом, в котором он будет жить, его местом для сна и питания. Важным аспектом является приучение щенка к лотку или пеленкам. На этом этапе постарайтесь установить четкие границы поведения любимца и определить зоны в доме, где ему запрещено находиться.

Социализация представляет собой процесс, в ходе которого щенок знакомится с окружающим миром, людьми, животными и новыми звуками. Она помогает собаке стать уверенной и спокойной в любых ситуациях.

В процессе обучения следует обратить внимание на следующее:

Позитивное подкрепление. Воспитание на основе положительных подкреплений является наиболее эффективным. Оно предполагает награждение собаки за правильное поведение. Это может быть угощение или ласковое слово. Такой подход способствует формированию доверительных отношений между хозяином и питомцем.

Последовательность. Важно придерживаться единых правил и команд. Все члены семьи должны использовать одни и те же слова и методы для воспитания собаки, чтобы избежать путаницы.

Короткие занятия. Период концентрации щенка – это довольно короткий промежуток, поэтому лучше проводить обучение небольшими сеансами продолжительностью 5-10 минут, но несколько раз в день.

Воспитание собаки — это длительный и увлекательный процесс, который требует терпения и внимания. Помните, что каждый щенок уникален и может потребовать индивидуального подхода, поэтому будьте готовы найти подходящие для него методы воспитания.

Содержание и питание

Представители этой породы могут быть гладкошерстными или длинношерстными, и тип шерсти напрямую влияет на частоту груминга собаки. Разберем, как правильно ухаживать за чихуахуа в зависимости от длины меха, а также рассмотрим другие важные аспекты содержания миниатюрного любимца.

Короткошерстные белые чихуахуа, как правило, требуют меньшего внимания к грумингу. Их шерсть расчесывают всего пару раз в неделю. Однако в период сезонной линьки это рекомендуют делать чаще, вне зависимости от типа шерстного покрова.

Длинношерстные особи требуют более тщательного ухода. Их шерсть нуждается в регулярном вычесывании 2-3 раза в неделю, что помогает избегать образования колтунов.

Регулярный уход за когтями, глазами, ушами и зубами также является обязательным. Когти необходимо подстригать примерно раз в 10 дней (у каждой собаки они растут с разной скоростью), чтобы предотвратить их перерастание. Чистка глаз и ушей проводится по мере необходимости, а зубы допустимо чистить ежедневно.

Гулять с любимцем нужно около часа в день. При этом чрезмерно активных тренировок представителям породы не требуется, поскольку их тонкий костяк имеет предрасположенность к травмам.

Проблема ожирения и набора лишних кило считается актуальной для чихуахуа, и владельцы должны быть внимательны к питанию своих питомцев. Часто собаки склонны к перееданию. Даже небольшое количество высококалорийной пищи может значительно повлиять на вес. Недостаток физической активности также может приводить к ожирению, поэтому регулярные нагрузки важны.

Эти малышки способны проживать исключительно внутри помещения, желая все время находиться рядом с владельцем, поскольку низкие температуры для них неприемлемы.

Здоровье

Белые чихуахуа-альбиносы представляют собой особую группу, которая имеет серьезные проблемы со здоровьем. Из-за своих генетических характеристик эти собаки обладают высокой предрасположенностью к ряду заболеваний, в том числе к нарушениям слуха, патологиям глаз и раку кожи. Эти недуги, являющиеся врожденными, подчеркивают важность соблюдения стандартов разведения и необходимость кастрации таких животных еще в молодом возрасте.

Все представители породы имеют склонность к появлению зубного налета, лишних килограммов, травмированию.

Что касается жизни в суровых климатических условиях, например, в России, чихуахуа не приспособлены к холоду и требуют особого содержания. Приобретение одежды обязательно для комфортного пребывания на улице.

Каждый владелец чихуахуа любого окраса, белого, в том числе, должен помнить, что здоровье питомца во многом зависит от условий содержания, качества рациона и профилактических мероприятий. Регулярные осмотры ветеринара и вакцинация являются важнейшими аспектами, которые позволяют избежать многих заболеваний, включая вирусные, бактериальные инфекции и паразитарные болезни. Проведение обработки от глистов, клещей и блох тоже помогает поддерживать здоровье собаки.

Какому типу владельцев подойдет порода?

В современном мире миниатюрные собаки, такие как чихуахуа, становятся все более популярными. Их маленькие размеры и общительный характер делают их подходящими для определенных типов людей и семей.

Прежде всего, собаки подойдут тем, кто желает завести преданного и активного компаньона. Эти любимцы известны своей привязанностью к хозяевам и игривым характером. Они могут стать отличными друзьями для людей, которые ведут активный образ жизни и готовы проводить время, играя с любимцем. Из-за своих компактных размеров чихуахуа легко брать с собой в поездки, что делает их идеальными спутниками для любителей путешествий.

Миниатюрные собаки также подходят для семей с детьми старшего школьного возраста. Важно, чтобы ребятишки уже умели обращаться с животными, понимая, как вести себя с питомцем небольших размеров, имеющим склонность к травмам.

Еще одним плюсом миниатюрных собак является их приучаемость к лотку. Владельцы чихуахуа смогут быстро научить своих питомцев пользоваться им, что облегчает жизнь в квартире. Этот аспект важен для людей, которые живут в городских условиях и не могут часто гулять с собакой.

Советы по выбору белого щенка чихуахуа

Покупка щенка — задача, которая на первый взгляд может показаться простой, однако, если посмотреть на этот вопрос под другим углом, то окажется, что она требует внимания и обдуманных решений.

Нынешнее разнообразие предложений о продаже делает выбор крайне сложным даже для опытных собаководов. Чтобы не ошибиться, следует рассмотреть несколько важных аспектов.

Первое, что необходимо учитывать — это возраст щенка. Идеальным вариантом для покупки является малыш от 2,5 до 3 месяцев. В это время он уже независим от матери, способен самостоятельно есть и почти полностью приучен к туалету. К тому же в этом возрасте начинается активная социализация, что позволяет успешно прививать малышу основные навыки и привычки. Щенков, относящихся к выставочному классу, обычно приобретают еще позже, чтобы можно было в полной мере оценить их экстерьер.

Очень важно узнать о предках белого чихуахуа. Оцените информацию об имеющихся титулах, экстерьере и здоровье. Учтите, что чистокровные особи не могут стоить слишком дешево. Предложения с заниженными ценами должны вызывать подозрение: возможно, щенок метис или страдает от каких-либо болезней.

Далее следует решить, кого вы хотите приобрести — суку или кобеля. Пол щенка влияет на подход к воспитанию и уходу. Кобели, как правило, активнее и независимее, в то время как суки могут быть более спокойными и привязанными к хозяевам.

Мнение владельцев об этих собачках

Эти миниатюрные собаки привлекают внимание своей удивительной внешностью и необычным характером. Чихуахуа стали особенно популярными среди любителей домашних животных. Хозяева этих очаровательных созданий часто говорят о них с любовью и восторгом, подчеркивая их преданность, общительность и другие уникальные особенности.

Благодаря дружелюбному характеру, белые чихуахуа легко находят общий язык как с людьми, так и с другими собаками и даже кошками. Поэтому подходят большим семьям с многочисленными питомцами.

Однако, из-за своих маленьких размеров и хрупкости, они требуют особого внимания. Хозяева отмечают, что эти песики хорошо ладят с детьми старшего возраста. Стоит помнить, что маленькие ребятишки могут неосознанно причинить вред таким хрупким созданиям. Поэтому, если в семье есть малыши, необходимо обучать их осторожности при обращении с питомцем.

Владельцы отмечают, что эти собаки неплохо поддаются дрессировке и могут без труда привыкнуть к справлению нужды в лоток или на пеленку. Это делает их удобными питомцами для городских жителей, которые не планируют много гулять с любимцем.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Почему альбиносов чихуахуа исключают из разведения?

Альбинизм у собак вызывает не только отсутствие пигментации, но и может привести к ряду медицинских проблем. Альбиносы подвержены заболеваниям глаз, а также раку кожи. Исключение таких особей из разведения помогает сохранить здоровье будущих поколений и предотвратить распространение генетических патологий. Именно по этой причине таких собак кастрируют в раннем возрасте.