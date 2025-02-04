Каникросс: что это такое и как начать им заниматься

Правила, подготовка, амуниция и список самых подходящих пород – в нашем материале.

© Чемпионат.com

Если вы счастливый обладатель собаки и давно хотите разнообразить ваши ежедневные прогулки, стоит присмотреться к каникроссу, то есть к совместным пробежкам. Ниже расскажем об особенностях этого вида спорта, необходимой амуниции и о том, с чего начать тренировки и как добиться результатов.

Что такое каникросс?

Каникросс – это совместный бег с собакой по пересечённой местности, где хозяин и животное соединены специальной упряжкой. Впереди всегда бежит собака, задавая темп бега, и тянет хозяина за собой – это главное отличие каникросса от других кинологических дисциплин.

Вид спорта был создан в Европе специально для тренировок ездовых пород собак, чтобы те не теряли форму в летний период. Каникросс – одна из самых простых дисциплин, среди ездового спорта в том числе.

Забег проводится исключительно на пересечённой местности, поэтому человеку потребуются удобные кроссовки и подходящая форма. Спорт отлично подходит начинающим, потому что нагрузку в каникроссе можно наращивать постепенно, в зависимости от своей подготовки.

Каникросс произошёл от зимнего ездового спорта – скиджоринга. Название дисциплины состоит из двух слов: латинского canis, что в переводе означает «собака», и английского cross – в переводе «бег». Первые тренировки по каникроссу начали проходить в конце XX века, а первое крупное соревнование состоялось в 2000 году. Именно тогда дисциплина и начала набирать популярность в России.

Как начать тренировки по каникроссу?

« П е р е д н а ч а л о м з а н я т и й в а ж н о п о д г о т о в и т ь с о б а к у к ф и з и ч е с к и м н а г р у з к а м . П о с т е п е н н о у в е л и ч и в а й т е д л и т е л ь н о с т ь и и н т е н с и в н о с т ь п р о б е ж е к . О б у ч и т е п и т о м ц а б а з о в ы м к о м а н д а м – " в п е р е д " , " с т о й " , " н а п р а в о " , " н а л е в о " . Э т о о б е с п е ч и т б е з о п а с н о е п е р е д в и ж е н и е н а м а р ш р у т е . Н а ч и н а т ь л у ч ш е с р о в н ы х д о р о ж е к б е з к р у т ы х п о д ъ ё м о в и с л о ж н ы х п о в о р о т о в . П о с л е п р о б е ж е к о б я з а т е л ь н о п р о в е р я й т е с о с т о я н и е л а п и с л е д и т е з а п и т ь е в ы м р е ж и м о м с о б а к и , о с о б е н н о в ж а р к у ю п о г о д у . Е с л и у ж и в о т н о г о е с т ь п р о б л е м ы с с у с т а в а м и и л и с е р д ц е м , п е р е д н а ч а л о м т р е н и р о в о к с т о и т п р о к о н с у л ь т и р о в а т ь с я с в е т е р и н а р о м » , – В и к т о р и я Р о м а н о в с к а я , в е т е р и н а р н ы й в р а ч , э к с п е р т б р е н д а T r i o l .

Также необходимо убедиться, что ваш питомец послушен: если он ходит рядом с вами, не отвлекаясь на посторонние раздражители, можете приступать к первым тренировкам. Каждый раз, выходя на прогулку, постепенно добавляйте небольшие пробежки. Вы поймёте, готов ли питомец к активным физическим нагрузкам. Вне зависимости от результата пробежки не забывайте поощрять любимца лакомством.

На первых порах вам не понадобится специальная экипировка, но, как только вы привыкнете к тренировкам и захотите заниматься на более профессиональном уровне, вам придётся купить необходимые приспособления.

Для человека:

Удобная обувь и одежда;

Пояс для бега, чтобы снять нагрузку на спину и минимизировать риск травм.

Для собаки:

Поводок-потяг — представляет собой гибкий шнур с амортизатором, длина которого варьируется в радиусе 1,5-2 м в растянутом состоянии;

Комфортная специализированная шлейка.

« О б ы ч н ы е о ш е й н и к и и п р о г у л о ч н ы е ш л е й к и н е п о д х о д я т , т а к к а к м о г у т п о в р е д и т ь ш е ю и л и г р у д н у ю к л е т к у ж и в о т н о г о » , – В и к т о р и я Р о м а н о в с к а я , в е т е р и н а р н ы й в р а ч , э к с п е р т б р е н д а T r i o l .

Всегда берите на пробежку воду: для себя и своего любимца. Чтобы собаке было удобно пить, можно купить резиновую миску.

Следите за погодой: категорически запрещается заниматься каникроссом в жару. Не бегайте по асфальту: из-за жёсткой поверхности создаётся огромная нагрузка на опорно-двигательный аппарат пса, а при солнечной погоде он может обжечь лапы.

Щенков следует приучать к совместному бегу с 18 месяцев. Раньше этого возраста сильные физические нагрузки не рекомендуются ввиду хрупкости костей и суставов животных. В любом случае потребуется консультация ветеринара, чтобы исключить возможные ограничения для занятий спортом, в том числе каникроссом.

Лучшие породы собак для каникросса

Кинологи рекомендуют обратить внимание на рост собаки. По их мнению, для профессиональных занятий рост собаки в холке должен быть не менее 35 см.

Такса или любая другая собака с короткими лапами просто не сможет тянуть хозяина за собой, в отличие от ездовых пород. Но тем не менее на любительском уровне можно заниматься каникроссом с любой собакой.

Предпочтение отдаётся породам с развитыми лёгкими и крепкими костями. Для занятий каникроссом подходят: курцхаары, веймаранеры, грейхаунды, золотистые ретриверы, маламуты, овчарки, ризеншнауцеры, сибирские хаски, лабрадоры и другие. Одни породы будут идеальны для длинных дистанций, а другие – для коротких.

Первые упражнения в каникроссе

Рекомендуется начинать первые упражнения после того, как питомец достигнет шестимесячного возраста. К этому моменту опорно-двигательный аппарат становится крепче. Имейте в виду, что занятия должны проходить в местности, где нет других людей и животных. Но на всякий случай не стоит забывать о безопасности: если вы приступаете к пробежкам в парке, надевайте на собаку намордник.

Всегда давайте питомцу понять, идёт он на обычную прогулку или на тренировку. Для этого рекомендуется пользоваться разными ошейниками. У хозяина должны быть ездовые шлейки, которые он будет использовать на протяжении всех тренировок.

Первая цель – научить питомца игнорировать посторонние раздражители: ими могут быть различные запахи, окружающие люди и животные. Питомец должен знать базовые команды: «Старт», «Вперёд», «Стоять», «Вправо», «Влево».

Кормить собаку во время тренировки нельзя. В противном случае она всегда будет поворачивать голову в вашу сторону и ждать одобрения. Лучше всего угощать любимца после окончания занятия.

Тренировки следует проводить не более четырёх раз в неделю. Для начала занятия должны представлять собой короткие дистанции, которые постепенно следует увеличивать. Для первого раза вполне достаточно 1-1,5 км. После того как темп человека и собаки выровнялся, увеличивайте его по нарастающей.

Параллельно привлекайте к занятиям других людей с питомцами. Можно прибегнуть к форумам, где вы без труда найдёте единомышленников. Главная цель совместных тренировок – научить собаку игнорировать всех, кто бежит рядом.

Соревнования по каникроссу

После познания азов спортивной дисциплины и отработки техники можно принять участие в соревнованиях по каникроссу. Как правило, они отличаются протяжённостью маршрута и порядком старта.

Важно! К состязаниям допускаются только чипированные собаки – это главное условие.

Кроме этого, существует ряд правил:

Нельзя бежать на одной линии с собакой или впереди неё — такое допускается лишь с целью распутывания амуниции или же когда питомец сбился с маршрута;

Запрещено поощрять собаку лакомствами;

Подгонять животное можно только голосовой командой или ускорением собственного темпа бега.

Протяжённость маршрута на соревнованиях варьируется от 1 до 8 км и зависит от возраста участников.

Порядок старта тоже всегда разнится. Спортсмены могут бежать парами, участвовать в эстафете или стартовать одновременно со всеми участниками. Победителем признаётся та пара, которая первой пересекла финишную черту.

В нашей стране регулярно проводится чемпионат страны по каникроссу, организатором которого является Федерация ездового спорта России. В этом забеге могут принять участие как взрослые, так и дети.

Самые травмоопасные и экстремальные соревнования по каникроссу проходят во Франции и называются «Тур де Франс». Забеги проходят по альпийским тропам, захватывая часть трассы, где проводятся знаменитые велогонки.