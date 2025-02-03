Стиральная машина – один из самых незаменимых бытовых приборов, но многие привычки в обращении с ней могут привести к поломкам и дорогостоящему ремонту.

Перегрузка барабана

Чем больше белья в барабане, тем меньше воды и моющего средства попадает на каждую вещь, а значит, стирка становится менее эффективной. К тому же перегрузка создает дополнительную нагрузку на двигатель, ремень и подшипники, что может привести к их быстрому износу.

Что опасно стирать в стиральной машине

Избыток порошка

Многие думают, что чем больше моющего средства, тем чище белье. Однако излишки порошка не растворяются полностью и оседают внутри машины, образуя налет, который со временем приводит к засорам и появлению неприятного запаха. К тому же большое количество пены может нарушить работу датчиков и привести к ошибкам в программе стирки.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @onaznaett.