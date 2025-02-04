Почему вам стоит отказаться от пластиковых электрочайников

Электрочайники из пластика выделяют при нагревании вредное вещество бисфенол А и впитывают запахи, заявила NEWS.ru терапевт Зарема Тен. К достоинствам она отнесла только широкий выбор дизайнов.

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« П р е и м у щ е с т в а : ш и р о к и й в ы б о р д и з а й н о в . Н е д о с т а т к и : р и с к в ы д е л е н и я в р е д н ы х в е щ е с т в ( н а п р и м е р , б и с ф е н о л а А ) п р и н а г р е в а н и и , м о ж е т в п и т ы в а т ь з а п а х и и з а г р я з н я т ь с я и з - з а м и к р о т р е щ и н » , — з а я в и л а Т е н .

Ранее Тен рассказала, что для кипячения воды лучше всего подойдут стеклянные чайники. По ее словам, также безопасны приборы из высококачественной нержавеющей стали. Врач подчеркнула, что стоит отказаться от чайников из пластика и алюминия. Тен отметила, что микропластик способен попадать в организм при использовании чайников с ними в составе. Врач добавила, что если электрочайник не мыть, то внутри него могут размножаться легионеллы.

Химик Алексей Панов ранее рассказал, что на верхней полке холодильника лучше хранить те продукты, которые не требуют приготовления или нуждаются в минимальной обработке перед приемом пищи. По его словам, температура в этой части холодильника колеблется от +2 до +4 градусов, что отлично подходит для хранения молока, кисломолочных продуктов, открытых банок с консервами и заливного.