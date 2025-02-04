Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтеров

Закупщик бренда нижнего белья Pour Moi Эмма Вудроу раскрыла оптимальную частоту стирки бюстгальтеров. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Как часто нужно стирать бюстгальтеры
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По мнению эксперта, стирать данный предмет женского гардероба следует после каждой третьей носки.

«Но если вы работаете по 12 часов в сутки и постоянно находитесь в движении, носите обтягивающую одежду или регулярно пользуетесь автозагаром, вам необходимо стирать бюстгальтер чаще», объяснила Вудроу.

В то же время специалист отметила, что частая стирка изделия в стиральной машине при высокой температуре может повредить ткань, растянуть бретели и сломать металлические крючки. В связи с этим она порекомендовала очищать бюстгальтер от загрязнений вручную.

В январе прошлого года ведущие дерматологи Анню Метил, Сара Робертс и Арчит Аггарвал раскрыли оптимальную частоту смены трусов.

Дом и сад
Сара Робертс