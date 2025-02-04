Как часто нужно стирать бюстгальтеры

Закупщик бренда нижнего белья Pour Moi Эмма Вудроу раскрыла оптимальную частоту стирки бюстгальтеров. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

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По мнению эксперта, стирать данный предмет женского гардероба следует после каждой третьей носки.

« Н о е с л и в ы р а б о т а е т е п о 1 2 ч а с о в в с у т к и и п о с т о я н н о н а х о д и т е с ь в д в и ж е н и и , н о с и т е о б т я г и в а ю щ у ю о д е ж д у и л и р е г у л я р н о п о л ь з у е т е с ь а в т о з а г а р о м , в а м н е о б х о д и м о с т и р а т ь б ю с т г а л ь т е р ч а щ е » , — о б ъ я с н и л а В у д р о у .

В то же время специалист отметила, что частая стирка изделия в стиральной машине при высокой температуре может повредить ткань, растянуть бретели и сломать металлические крючки. В связи с этим она порекомендовала очищать бюстгальтер от загрязнений вручную.

В январе прошлого года ведущие дерматологи Анню Метил, Сара Робертс и Арчит Аггарвал раскрыли оптимальную частоту смены трусов.