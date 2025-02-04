Когда лучше всего приступать к ремонту квартиры

Названо идеальное время года для начала ремонта
Одна из причин начать ремонт весной заключается в продолжительности светового дня, рассказал строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, за одну смену рабочие могут выполнить больше. Собеседник считает, что весна — идеальное время года для обновления жилища.
«Весну можно смело назвать идеальным периодом для проведения внутренних отделочных работ в квартире. Во-первых, выбрав для ремонта позднюю весну, вы избежите проблем периода снегопадов и дождей, а это значит, что вам не придется переносить сроки вашего ремонта из-за влажности. Весной строительные материалы, например, краски и штукатурки, быстрее сохнут, проще проветривать помещения», — заявил Васильев.
Васильев подчеркнул, что на майских праздниках соседи, скорее всего, уедут в отпуск либо на дачу, что позволит провести наиболее шумные работы. Освободившийся от автомобилей двор дома также будет удобнее использовать для выгрузки крупногабаритных строительных материалов, напомнил Васильев.
«Весной, в отличие от летнего периода ремонтной активности, можно приобрести строительные материалы дешевле, доставка будет быстрее, очереди — короче. Ремонтные бригады в отсутствие заказов будут свободны и даже могут сделать скидку. Весной световой день длится достаточно долго, чтобы успеть сделать больше работы при дневном свете, не тратя дополнительно электроэнергию для освещения», — подытожил Васильев.
Ранее Васильев объяснил, что кривую стену реально замаскировать без крупных финансовых вложений, в том числе с помощью виниловых или флизелиновых обоев. Он отметил, что для этих целей также подойдет обшивка неровностей древесиной.