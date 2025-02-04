Названо идеальное время года для начала ремонта

Одна из причин начать ремонт весной заключается в продолжительности светового дня, рассказал строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, за одну смену рабочие могут выполнить больше. Собеседник считает, что весна — идеальное время года для обновления жилища.

Когда лучше всего приступать к ремонту квартиры
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«Весну можно смело назвать идеальным периодом для проведения внутренних отделочных работ в квартире. Во-первых, выбрав для ремонта позднюю весну, вы избежите проблем периода снегопадов и дождей, а это значит, что вам не придется переносить сроки вашего ремонта из-за влажности. Весной строительные материалы, например, краски и штукатурки, быстрее сохнут, проще проветривать помещения», заявил Васильев.

Васильев подчеркнул, что на майских праздниках соседи, скорее всего, уедут в отпуск либо на дачу, что позволит провести наиболее шумные работы. Освободившийся от автомобилей двор дома также будет удобнее использовать для выгрузки крупногабаритных строительных материалов, напомнил Васильев.

«Весной, в отличие от летнего периода ремонтной активности, можно приобрести строительные материалы дешевле, доставка будет быстрее, очереди короче. Ремонтные бригады в отсутствие заказов будут свободны и даже могут сделать скидку. Весной световой день длится достаточно долго, чтобы успеть сделать больше работы при дневном свете, не тратя дополнительно электроэнергию для освещения», подытожил Васильев.

Ранее Васильев объяснил, что кривую стену реально замаскировать без крупных финансовых вложений, в том числе с помощью виниловых или флизелиновых обоев. Он отметил, что для этих целей также подойдет обшивка неровностей древесиной.