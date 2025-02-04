Когда лучше всего приступать к ремонту квартиры

Одна из причин начать ремонт весной заключается в продолжительности светового дня, рассказал строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, за одну смену рабочие могут выполнить больше. Собеседник считает, что весна — идеальное время года для обновления жилища.

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« В е с н у м о ж н о с м е л о н а з в а т ь и д е а л ь н ы м п е р и о д о м д л я п р о в е д е н и я в н у т р е н н и х о т д е л о ч н ы х р а б о т в к в а р т и р е . В о - п е р в ы х , в ы б р а в д л я р е м о н т а п о з д н ю ю в е с н у , в ы и з б е ж и т е п р о б л е м п е р и о д а с н е г о п а д о в и д о ж д е й , а э т о з н а ч и т , ч т о в а м н е п р и д е т с я п е р е н о с и т ь с р о к и в а ш е г о р е м о н т а и з - з а в л а ж н о с т и . В е с н о й с т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы , н а п р и м е р , к р а с к и и ш т у к а т у р к и , б ы с т р е е с о х н у т , п р о щ е п р о в е т р и в а т ь п о м е щ е н и я » , — з а я в и л В а с и л ь е в .

Васильев подчеркнул, что на майских праздниках соседи, скорее всего, уедут в отпуск либо на дачу, что позволит провести наиболее шумные работы. Освободившийся от автомобилей двор дома также будет удобнее использовать для выгрузки крупногабаритных строительных материалов, напомнил Васильев.

« В е с н о й , в о т л и ч и е о т л е т н е г о п е р и о д а р е м о н т н о й а к т и в н о с т и , м о ж н о п р и о б р е с т и с т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы д е ш е в л е , д о с т а в к а б у д е т б ы с т р е е , о ч е р е д и — к о р о ч е . Р е м о н т н ы е б р и г а д ы в о т с у т с т в и е з а к а з о в б у д у т с в о б о д н ы и д а ж е м о г у т с д е л а т ь с к и д к у . В е с н о й с в е т о в о й д е н ь д л и т с я д о с т а т о ч н о д о л г о , ч т о б ы у с п е т ь с д е л а т ь б о л ь ш е р а б о т ы п р и д н е в н о м с в е т е , н е т р а т я д о п о л н и т е л ь н о э л е к т р о э н е р г и ю д л я о с в е щ е н и я » , — п о д ы т о ж и л В а с и л ь е в .

Ранее Васильев объяснил, что кривую стену реально замаскировать без крупных финансовых вложений, в том числе с помощью виниловых или флизелиновых обоев. Он отметил, что для этих целей также подойдет обшивка неровностей древесиной.