Пять модных зеркал, которые подойдут для любого интерьера

Зеркала в интерьере не только удовлетворяют функциональный запрос, но и помогают в создании гармоничного и стильного окружения. Они способны визуально увеличивать пространство, управлять вниманием и подчеркивать индивидуальный стиль их владельца. Сегодня мы разберем ключевые нюансы, которые важно учитывать при выборе идеального зеркала для дома.

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Прежде всего необходимо обратить внимание на размер. Правильные пропорции — залог не только красоты, но и практичности. Выбирайте зеркало с учетом размеров и геометрии помещения. Например, для небольшой прихожей подойдет вертикальное зеркало в потолок. В просторной гостиной крупное зеркало подчеркнет масштабы пространства и сделает его более интересным. Что делать с маленькими зеркалами? Их лучше носить в сумочке.

Форма зеркала тоже играет важную роль. Классические прямоугольные и квадратные варианты отлично подходят для строгих интерьеров в минималистичном или скандинавском стиле. Овальные и круглые зеркала помогут «смягчить» интерьер, добавят ощущения уюта и тонкости. Замысловатые многослойные формы подойдут для насыщенных деталями и декором пространств, выполненных в миксе различных стилей.

Экспериментируя с формой, вы можете создать интересные композиции. К примеру, использование нескольких зеркал различных форм и размеров — отличный способ добавить динамики в интерьер.

Правильное обрамление зеркал может подчеркнуть или, наоборот, сгладить выраженность стиля. Логика здесь простая: тяжелые деревянные рамы идеально подойдут для классических интерьеров, в то время как легкие, тонкие профили или полное их отсутствие будет уместно в современном или индустриальном стиле. Выбор отделки рамы также может стать дополнительным акцентом: яркий цвет, различные текстуры или художественные элементы сделают зеркало центром внимания.

Необходимо учитывать и место расположения зеркала. Для ванной комнаты, например, рекомендуется выбирать влагостойкие модели, которые выпускаются специально для использования в условиях повышенной влажности. В спальне зеркало можно разместить над туалетным столиком или на стене напротив окна, чтобы максимально использовать естественный свет. Очень нежелательно располагать зеркало таким образом, чтобы в нем отражался спящий человек. Никакой мистики, лишь вопрос комфорта.

В общественных зонах — в гостиной, прихожей или холле — зеркало может занять почетное центральное место, причем как на стене, так и в виде напольного варианта.

Не забывайте о функциональности — выбирая зеркало, подумайте о том, как часто вы будете его использовать и для каких целей. Если оно предназначено для осмотра внешнего вида, убедитесь, что отражение в нем будет четким и без искажений. А освещение поможет разглядеть себя во всей красе, без сетования на мешки под глазами, которых на самом деле нет.

Правильно подобранное освещение способно полностью изменить восприятие зеркала и пространство в целом. Подсветка или точечные источники света помогут не только рассмотреть себя, но и создать особое настроение, а отражающая способность зеркал его только приумножит.

Мы подобрали пять максимально демократичных вариантов зеркал, которые будут актуальны для любого современного интерьера.

Квадратное зеркало с окантовками на выбор. Уместно будет в любом помещении, от прихожей до детской. В спальне подростка наверняка подвергнется активному декорированию, поэтому лаконичное оформление будет более чем уместно.

Опору для этого напольного зеркала можно выбрать из восьми различных вариантов. Обратите внимание — материал будет применен не только для опоры, но и для тонкой рамы.

Изящное двухуровневое зеркало хорошо впишется в интерьер в стиле фьюжн с элементами классических направлений — арт-нуво или ар-деко.

Декоративное зеркало в виде фальшокна прекрасно дополнит лофт, шебби-шик, прованс и сканди. Фоновый цвет значения не имеет. Но, конечно, контрастное окружение сделает такое зеркало акцентным предметом.

Подсветка этого зеркала, форма и ремень дают прямую ассоциацию с иллюминатором. Поэтому, если вам очень хочется добавить интерьеру настроения морских приключений, это ваш беспроигрышный вариант. И да, оно отлично впишется не только в ванную, но и в гостиную, прихожую и даже спальню.