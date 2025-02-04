Названо бюджетное средство для отчистки ковра от пятен

Каждый, у кого дома есть ковер, время от времени сталкивается с проблемой его очистки. Убрать пыль и мусор с помощью пылесоса несложно, но что делать с пятнами?

Не всегда есть возможность сдать ковер в химчистку, поэтому многие пытаются справиться своими силами. Опытные хозяйки значительно упрощают себе задачу, используя метод, который пока мало кому известен.

Вместо дорогих химических средств они применяют таблетки для посудомоечных машин. Это доступное средство обладает отличными моющими и дезинфицирующими свойствами. С ним удалить грязь и пятна с ковра будет легко. Но сначала нужно растворить таблетку в горячей воде, предварительно измельчив ее до состояния порошка.

Полученным раствором смочите губку и обработайте загрязнения. Хорошенько потерев пятно, промокните затем это место сухой тканью, чтобы впитать влагу и убрать остатки средства.

Ранее сообщалось, что, если вы обнаружили на одежде сложные пятна, попробуйте способ, который давно известен опытным хозяйкам. Он называется «три ложки».