Стало известно, как правильно подготовить грядку под огурцы. Чтобы получить хороший урожай, дачники должны знать некоторые правила. Их перечислила ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

© РИА Новости

Эксперт назвала подготовку грядки под огурцы одним из важных процессов. Люди, допустившие ошибки на данной стадии, рискуют получить плохой урожай, так как правильно подготовленная почва способна обеспечить растения необходимыми питательными веществами. Также такой грунт стимулирует активный и здоровый рост растений.

« П р е ж д е в с е г о н а м н е о б х о д и м о в ы б р а т ь п р а в и л ь н о е м е с т о д л я г р я д к и . З д е с ь с т о и т у ч и т ы в а т ь т о , ч т о о г у р ц ы л ю б я т с о л н е ч н ы й с в е т , п о д у ш е и м п р и р о д н а я в е н т и л я ц и я . Н е с т о и т с а д и т ь и х т а м , г д е р а н е е р о с л и к а б а ч к и , т ы к в ы , а р б у з ы , к р е с т о ц в е т н ы е . З а т о п р и в е т с т в у ю т с я м е с т а , г д е р а н е е б ы л и " п р о п и с а н ы " к а р т о ф е л ь , б о б о в ы е , з е л е н ь » , — А н а с т а с и я К о в р и ж н ы х , у ч е н ы й - а г р о н о м и л а н д ш а ф т н ы й д и з а й н е р .

Также специалист рассказала, какая почва больше подойдет для посадки огурцов. Согласно ее словам, необходимо выбрать легкую, воздухопроницаемую и хорошо дренированную землю. Людям с тяжелой глинистой землей на участке она рекомендовала улучшить ее структуру, добавив песок и перегной. В супесчаную почву Коврижных посоветовала добавить гумус или компост.

« В к о н ц е о с е н и и л и р а н н е й в е с н о й с л е д у е т п е р е к о п а т ь у ч а с т о к – г л у б и н а д о 2 0 - 3 0 с а н т и м е т р о в . Т а к и м о б р а з о м м о ж н о о б о г а т и т ь г р у н т к и с л о р о д о м и у л у ч ш и т ь е г о с т р у к т у р у . П о м н и т е : в о д а н е д о л ж н а з а с т а и в а т ь с я , е с л и ж е е с т ь т а к о е я в л е н и е , н а д о с о о р у д и т ь д р е н а ж н ы е к а н а в ы . К а к в а р и а н т – п р и п о д н и м и т е г р я д к и » , — д о б а в и л а л а н д ш а ф т н ы й д и з а й н е р .

Влияют на хороший урожай огурцов и удобрения. Необходимо до посева обеспечить грунт нужным количеством питательных веществ — внести перегной и компост. Эксперт уточнила, что на каждый квадратный метр должно быть четыре или пять килограммов. Также осенью дачник может высеять сидераты. К ним Коврижных отнесла клевер и горчицу. А весной их нужно скосить и заделать почву. Кроме того, специалист сообщила, какой формы должна быть грядка под огурцы.

« Ф о р м а г р я д к и в л и я е т н а м и к р о к л и м а т и у х о д з а р а с т е н и я м и . Р е к о м е н д у е м ы е р а з м е р ы : 1 - 1 , 2 м е т р а в ш и р и н у и 2 0 - 2 5 с а н т и м е т р о в в в ы с о т у . Т а к и м о б р а з о м в ы о б е с п е ч и в а е т е л е г к и й д о с т у п к о г у р ц а м , ч т о з н а ч и т е л ь н о у п р о с т и т у х о д з а н и м и . М о ж н о у с т а н о в и т ь и ш п а л е р ы д л я в е р т и к а л ь н о г о р о с т а к у л ь т у р ы . К р о м е т о г о , т а к и м о б р а з о м в ы с э к о н о м и т е п р о с т р а н с т в о и у л у ч ш и т е в е н т и л я ц и ю , ч т о с н и з и т в е р о я т н о с т ь з а б о л е в а н и й . Р а с с т о я н и е м е ж д у р я д а м и – о т 7 0 д о 1 0 0 с а н т и м е т р о в » , — у т о ч н и л а с п е ц и а л и с т .

Когда огородник подготовил грядку, он может приступить к посеву. По данным эксперта, в теплых краях такие работы проводятся в конце апреля – начале мая. Перед посевом семена необходимо замочить в теплой воде на два-три часа, чтобы ускорить процесс прорастания, информирует издание «БелНовости».

Ранее стало известно, как использовать соду для стимулирования роста рассады томатов. Подкормка с пищевой содой помогает укрепить рассаду. Растения, высаженные в грунт, также хорошо отзываются на такое удобрение: сода ускоряет рост томатов и защищает их от вредителей. В итоге урожайность с каждого куста будет выше. Чтобы приготовить раствор для обработки рассады, потребуется три литра воды и 30 граммов соды. Раствором обрабатывают рассаду по прошествии двух недель с того момента, как проклюнутся первые росточки.