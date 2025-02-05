Как вырастить микрозелень в квартире

Россияне могут вырастить микрозелень даже на подоконнике в квартире, если будут соблюдать определенные условия. Об этом рассказала агроном из агрофирмы ПОИСК Инна Бывальцева, передает Pravda.Ru.

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По ее словам, для этого можно использовать землю, кокосовый торф или современные гидропонные системы. Для хорошего роста она советует обеспечить зелени хорошее освещение.

« С в е т п о м о г а е т с е м е н а м п р о р а с т и б ы с т р е е и с п о с о б с т в у е т и х з д о р о в о м у р а з в и т и ю . О б ы ч н о п е р в ы е р о с т к и п о я в л я ю т с я у ж е ч е р е з 7 - 1 0 д н е й , » — д о б а в и л а Б ы в а л ь ц е в а .

Для посева можно использовать контейнеры или обычные горшки. Агроном также призвала соблюдать температурный режим в помещении и поливать микрозелень, чтобы она росла.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что лук, зелень, томаты и огурцы можно выращивать в своей квартире зимой. Так, например, можно посадить луковицу в воду или в горшок, предложил эксперт. По его словам, можно также купить зелень, например, салат, кинзу, укроп и петрушку, в горшочках, использовать готовую к употреблению часть и положить емкость в большую по размеру. Так можно будет получить еще один-два среза зелени.