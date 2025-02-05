Агроном Бывальцева: микрозелень можно вырастить в квартире

Россияне могут вырастить микрозелень даже на подоконнике в квартире, если будут соблюдать определенные условия. Об этом рассказала агроном из агрофирмы ПОИСК Инна Бывальцева, передает Pravda.Ru.

Как вырастить микрозелень в квартире
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По ее словам, для этого можно использовать землю, кокосовый торф или современные гидропонные системы. Для хорошего роста она советует обеспечить зелени хорошее освещение.

«Свет помогает семенам прорасти быстрее и способствует их здоровому развитию. Обычно первые ростки появляются уже через 7-10 дней,» добавила Бывальцева.

Для посева можно использовать контейнеры или обычные горшки. Агроном также призвала соблюдать температурный режим в помещении и поливать микрозелень, чтобы она росла.

Агроном Владимир Викулов до этого говорил, что лук, зелень, томаты и огурцы можно выращивать в своей квартире зимой. Так, например, можно посадить луковицу в воду или в горшок, предложил эксперт. По его словам, можно также купить зелень, например, салат, кинзу, укроп и петрушку, в горшочках, использовать готовую к употреблению часть и положить емкость в большую по размеру. Так можно будет получить еще один-два среза зелени.