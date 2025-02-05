Кинолог дал совет, как перевести собаку на натуральное питание

Уход иностранных производителей с российского рынка и подорожание корма для животных заставили хозяев искать альтернативы и переводить питомцев на натуральное питание. Какие нюансы важно учитывать, РИАМО объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он подчеркнул, что резкая смена рациона — стресс для пищеварения, и не всякое кормление считается натуральным. Например, кормление мясом и крупой — это не натуральное питание.

Перед переходом на натуральное кормление нужно проконсультироваться с ветеринаром, так как не все собаки могут перейти на него из-за заболеваний или других проблем со здоровьем.

Голубев также отметил, что человеческая пища не подходит для собаки, и при составлении рациона нужно учитывать особенности животного.

В рационе должно быть 40 – 70% мяса, не более 20% субпродуктов, 15% овощей и 5% фруктов.

Каши не подходят для постоянного кормления, так как они могут изменить среду ЖКТ. Кости можно давать можно только в сыром виде, иначе они могут стать причиной закупорки кишечника. Кроме того, трубчатые кости птиц не рекомендуется давать даже сырыми.