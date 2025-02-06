Идеи подарков для мужчин на 14 февраля

Подборка оригинальных и практичных идей подарков для мужчин на 14 февраля. Что подарить своему любимому, чтобы сделать этот день особенным, читайте в материале Super.

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В США в День святого Валентина влюбленные обмениваются сладкими сердечками, в Уэльсе — деревянными ложками. Японки преподносят избранникам горький шоколад, а французы — стихи и украшения. В России определенных традиций нет, а потому вопрос, что подарить, волнует многих, особенно женщин. Рассказываем, чем порадовать своих мужчин.

Оригинальные идеи подарков

Когда кажется, что у человека уже все есть, когда непонятно, что же ему подарить, стоит соригинальничать, сделав ставку на впечатления и специфические занятия.

мастер-класс — гончарный, кулинарный, по рисованию… Все зависит от увлечений мужчины. А может быть, он захочет составить автопарфюм, сделать картину из специй или расписать футболку?

полет — на воздушном шаре или дельтаплане, в аэротрубе или в невесомости: если вы хотите, чтоб ваш любимый доставал вам звезды с неба, надо обеспечить ему вдохновение и сделать так, чтобы он был ближе к звездам.

абонемент на кофе — умная кофеварка или specialty кофе — подарки нужные, но довольно предсказуемые. Небанальный вариант — абонемент на кофе в любимую кофейню: чтоб рабочее утро начиналось с бодрящей ноты.

генетический тест — здесь человек узнает не только подробности своего происхождения, но и как его гены влияют на здоровье. Также даются рекомендации по профилактике заболеваний, к которым имеется предрасположенность.

космическое питание — даже если ваш избранник в детстве не мечтал стать космонавтом, перспектива попробовать борщ из тюбика заинтригует его непременно. А еще можно устроить ужин космонавта: на горячее — шаурма тоже из тюбика, на десерт — шарлотка.

Практичные подарки

Статуэтки — это, конечно, хорошо, но в целом мужчины предпочитают подарки, которым можно найти применение. И тут речь не только про практичность, но и про то, что, пользуясь вашим презентом, возлюбленный лишний раз будет вспоминать о вас.

ортопедическая подушка — о пользе этого предмета мужчины не задумываются ровно до того момента, пока не поспят на «правильной» подушке своей суженой. Чтобы не делиться, купите избраннику собственный мягкий «девайс», заодно позаботитесь о его позвоночнике.

запонки — во-первых, это стильно, а потому все больше мужчин отдают предпочтение запонкам. Во-вторых, подчеркивают индивидуальность: подберите аксессуар в соответствии с любимым цветом мужчины или с его инициалами.

косметика — чтобы любимый мужчина не пользовался исподтишка вашим не менее любимым кремом за миллион рублей, следите за тем, чтобы соответствующие средства не за миллион всегда были у него на полке.

ланч-бокс с подогревом — есть вероятность, что к такому контейнеру мужчина станет относиться как к настоящему девайсу, а значит, с уважением и не будет забывать его и терять на офисной кухне.

смарт-портмоне — пусть наличные деньги в наше время мало кто имеет при себе, но необходимость в кошельке не отпала (пластиковым карточкам тоже нужен «дом»), тем более если в него встроена беспроводная зарядка для телефона.

Эмоциональные подарки

Ничто не дарит так много эмоций и тепла, как собственноручно сделанные подарки. И да, они ценнее денег. Напрягите фантазию, потратьте время и будьте уверены: он не забудет это никогда.

квест — красиво оформите задания на карточках, разложите их по квартире, в конце обязательно приз. В качестве заданий могут быть как обычные вопросы (про ваши отношения, например), так и загадки, ребусы.

видеопоздравление — даже если с юмором у вас не очень, трогательные слова и признания тоже не оставят любимого равнодушным. Не менее душевным получится ролик из общих фотографий или видео, сделанных во время совместных занятий.

песня — как насчет отправиться в студию звукозаписи и записать для него какой-нибудь трек в собственном исполнении? И для вас интересный опыт, и ему приятно: не каждый же день тебе посвящают песни! И не страшно, если у вас нет голоса.

«презентация любви» — сделайте онлайн-презентацию на тему, почему вы любите своего избранника. В качестве причин используйте забавные сообщения, которые он когда-либо отправлял вам.

фотоальбом — вы можете обратиться в фотоателье, где вам сделают красивую книгу. А можете распечатать снимки, вклеить в альбом, придумав им смешные подписи и добавив значимые для вас обоих вещицы вроде использованных билетов в кино или засушенные цветы из совместных поездок.

Подарки для хобби и увлечений

Наличие хобби у вашего дорогого человека упрощает задачу с подарками. Даже если вам не близки эти занятия, пренебрегать увлечениями любимого не стоит. Покажите ему свое внимание и заботу.

конструктор — это может быть набор пластмассовых разноцветных кирпичиков, из которых реально построить и дом, и «Тысячелетнего сокола». Или комплект деревянных деталей, которые собираются в скелет динозавра или башню. Не менее занятная опция — румбокс.

проектор — предмет, который придется по душе каждому: и киноману, и геймеру, и поклоннику онлайн-тренировок, и заядлому футбольному (и не только) болельщику. Да и в целом это стильная деталь в интерьере.

тир — если стрельбой из пистолета или ружья вашего избранника не удивить, то, возможно, азарт в нем разбудят лук или арбалет. Есть вариант освоить и другие виды средневекового оружия вроде копья и топора.

перчатки с подогревом — пригодятся и тем, кто увлекается зимними видами спорта, и тем, кто просто любит длительные прогулки. Работают благодаря маленьким перезаряжаемым аккумуляторам.

массажный пистолет — умные браслеты есть у каждого второго поклонника спорта, а перкуссионный массажер пока еще не является мейнстримом. На мышцы такой пистолет воздействует не за счет вибрации, а постукивающими движениями. Применять его можно и до, и во время, и после тренировки.

Как выбрать идеальный подарок мужчине

Совсем не обязательно выбирать дорогостоящую вещь: самая обычная безделушка может принести больше эмоций, если она имеет какое-то особенное значение для вас обоих. Вспомните, над чем вы смеялись вместе, какие приключения пережили вдвоем. Пусть подарок напомнит об этих веселых мгновениях. Кроме того, сделайте акцент на тот или иной интерес вашего мужчины. Без сомнения, он не единожды размышлял при вас вслух о своих желаниях, до осуществления которых все время не доходят руки. В идеале — завести себе вишлист, в который вы будете записывать втайне от возлюбленного его мечты. Тогда будет намного проще решить вопрос с выбором подарка к тому или иному празднику.