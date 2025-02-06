Агроном дал рекомендации по посадке томатов в Подмосковье

Биолог, агроном Михаил Воробьёв дал рекомендации по посадке томатов в открытом грунте в Московской области.

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« Н и з к о р о с л ы е с о р т а с к о р о т к и м п е р и о д о м в с х о д а д о п л о д о н о ш е н и я , к о т о р ы е п р е к р а с н о р а с т у т в Подмосковье, — это белый налив, москвич, дубок. У них формируются цветы, как у подсолнухов. На верхушке вырастает кисть, и рост прекращается», — заявил он в беседе с Regions.ru.

По его словам, такие сорта хорошо растут в открытом грунте и приносят хороший урожай. Они могут подстраиваться под различные условия среды, добавил Воробьёв.

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