Агроном дал рекомендации по посадке томатов в Подмосковье

Агроном Воробьёв дал рекомендации по посадке томатов в Подмосковье
Биолог, агроном Михаил Воробьёв дал рекомендации по посадке томатов в открытом грунте в Московской области.
«Низкорослые сорта с коротким периодом всхода до плодоношения, которые прекрасно растут в Подмосковье, — это белый налив, москвич, дубок. У них формируются цветы, как у подсолнухов. На верхушке вырастает кисть, и рост прекращается», — заявил он в беседе с Regions.ru.
По его словам, такие сорта хорошо растут в открытом грунте и приносят хороший урожай. Они могут подстраиваться под различные условия среды, добавил Воробьёв.
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