Садовод назвал растения, которые помогут очистить дом от пыли

Садовод Стив Чилтон перечислил домашние растения, избавляющие жилье от пыли. Его цитирует Mirror.

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По словам Чилтона, эффективно дом от пыли избавляет хлорофитум.

« Х л о р о ф и т у м ы н е т р е б у ю т о с о б о г о у х о д а и м о г у т х о р о ш о с е б я ч у в с т в о в а т ь п р и р а з л и ч н ы х у с л о в и я х о с в е щ е н н о с т и » , — д о б а в и л о н .

Также садовод отметил, что таким свойством обладает сансевиерия, или тещин язык.

« Э т и р а с т е н и я и з в е с т н ы с в о е й с п о с о б н о с т ь ю о ч и щ а т ь в о з д у х , п р е в р а щ а я у г л е к и с л ы й г а з в к и с л о р о д в н о ч н о е в р е м я » , — о т м е т и л о н .

Кроме того, Чилтон посоветовал завести дома мирную лилию.

« М и р н ы е л и л и и и м е ю т к р а с и в ы е б е л ы е ц в е т ы и э ф ф е к т и в н о о т ф и л ь т р о в ы в а ю т п ы л ь и д р у г и е а л л е р г е н ы . О н и т а к ж е п о м о г а ю т с н и з и т ь у р о в е н ь ф о р м а л ь д е г и д а , б е н з о л а и т р и х л о р э т и л е н а » , — р а с к р ы л о н .

Ранее биолог Никита Кифель назвал несколько комнатных растений, которые опасны для домашних животных и детей. В частности, к самым опасным растениям он отнес монстеру. По его словам, это растение содержит ядовитый сок, который может спровоцировать отек гортани и слизистой оболочки рта.