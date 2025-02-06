Безопасны ли гели для стирки?

Жидкие средства для стирки приобретают всё большую популярность, по сравнению с традиционными порошками. Считается, что такие средства более деликатно воздействуют на ткань и лучше вымываются. Специалисты Роскачества провели экспертизу гелей для стирки 20 торговых марок, проверив их, в том числе, и на содержание потенциально опасных веществ.

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Безусловно, вопросы эффективности и влияния средства на ткань важны при выборе средства для стирки, однако, в первую очередь, оно должно иметь безопасный для человека состав.

Все исследованные жидкие средства для стирки относятся к четвёртому классу опасности. Согласно российской системе классификации, относящиеся к четвёртому классу вещества являются малотоксичными и не представляют серьёзной угрозы для здоровья при соблюдении условий применения.

Как показали результаты экспертизы, по токсикологическим и санитарно-химическим показателям несоответствий у исследованных образцов выявлено не было. Таким образом, если пользоваться данными средствами по назначению, согласно инструкции производителя, то вредного воздействия на организм они не окажут.

В рамках исследований было подтверждено, что средства не обладают «выраженным раздражающим действием на кожу и слизистые глаз, сенсибилизирующим действием», не проявляют клинических признаков интоксикации при экспозиции и характеризуются острой токсичностью при введении в желудок DL50 > 5000 мг/кг, что считается безопасным для использования в соответствующих условиях.

В целом, все товары прошли проверку на соответствие обязательным требованиям. Лидером оказался гель для стирки Synergetic – он получил «пятёрку» по пятибалльной шкале, на втором месте – гель для стирки 2 в 1 Aroma Drop Aromatherapy с показателем 4,8 балла, а третье место разделили сразу шесть образцов, набрав 4,6 балла: Amway Home, BioMio, Faberlic, «Большая стирка», «Ласка» и «Персил».

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