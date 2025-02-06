Ученые назвали породу собак с самым лучшим нюхом

Ученые с кафедры этологии Будапештского университета имени Лоранда Этвёша экспериментально оценили обонятельные способности 500 домашних собак, чтобы выяснить, как на них влияют порода, уровень подготовки и другие факторы. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

© Naukatv.ru

Для оценки нюха использовалась задача естественного обнаружения — простой поисковый тест, разработанный ранее той же командой и успешно применявшийся даже на волках.

Собакам нужно найти лакомство, спрятанное в одном из горшков, выставленных в ряд.

Важно, что для этого не требуется предварительное обучение, поскольку задействована естественная мотивация к еде. Испытания поделили на три уровня сложности — от первого, позволяющего убедиться, что участник понял задачу и выполняет ее, до третьего, выявляющего лучших из лучших.

Для чистоты эксперимента проводивший его специалист сам не знал, где спрятана еда; в его функции входило наблюдение, укажет ли собака спонтанно на горшок — например, облизывая его, кладя на него лапу, тыкая или толкая носом.

Исследование подтвердило, что обоняние собаки в значительной мере определяется ее породой. Однако оказалось, что традиционно принятые классификации пород реальным способностям не соответствуют.

Бордер-колли, выведенные для выпаса скота, достигли лучших результатов, чем золотистые ретриверы, венгерские/немецкие выжлы и бассет-хаунды, считающиеся охотничьими и поисковыми породами. Бигли находили спрятанную еду быстрее, чем бордер-колли, бассет-хаунды, золотистые ретриверы, лабрадоры и кокер-спаниели.

Независимо от породы, собаки с более высокими показателями обучаемости были успешнее. Вместе с тем ищейки с более продвинутой дрессировкой проходили тест медленнее.