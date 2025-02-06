Стало известно, сколько животных спасли столичные водители мусоровозов

Водители мусоровозов и сотрудники предприятий по обращению с отходами в 2023–2024 годах спасли 34 животных, выброшенных в мусорные баки Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Подобные ситуации происходят во всех регионах страны каждый месяц. За 2023 год были спасены 10 котят и 8 щенят, а в прошлом году – 7 котят и 9 щенят.

" В с е о н и д о в о л ь н о с ч а с т л и в о ж и в у т в с е м ь я х с о т р у д н и к о в " , – р а с с к а з а л а з а м е с т и т е л ь г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а г р у п п ы " Э к о Л а й н " Елена Вишнякова.

Однако, к сожалению, регулярно находят и уже погибших питомцев. В пресс-службе РЭО напомнили, что за живодерство в УК РФ предусмотрена ответственность в виде штрафов и лишения свободы. Россиянам посоветовали использовать мусорные контейнеры только для твердых коммунальных отходов, а не для живых организмов.

Ранее на одном из столичных сортировочных комплексов удалось спасти маленького котенка. Уточнялось, что животное сначала попало в кузов мусоровоза вместе с содержимым контейнера, а затем – на сортировочную ленту. Там его и обнаружили работники комплекса. Котенка забрала себе кладовщица комплекса.