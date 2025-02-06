Крышки от кастрюль часто кажутся чистыми, но под окантовкой и в местах соединения стекла с металлом со временем скапливаются жир и нагар. Эти загрязнения не так просто удалить обычной губкой, но есть эффективный способ вернуть крышкам первоначальную чистоту.

Нанесите зубную пасту. Она работает как мягкий абразив и помогает расщеплять застарелый жир. Пройдитесь пастой по краям крышки, особенно в местах соединений.

Прокипятите крышку. Налейте в кастрюлю воду, добавьте 2-3 столовые ложки соды и доведите до кипения. Опустите крышку в кипящую воду и оставьте на пару минут.

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Удалите загрязнения. После кипячения под окантовкой начнут вымываться старые загрязнения. Промойте крышку под проточной водой и, если нужно, дополнительно протрите щеткой или губкой.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.