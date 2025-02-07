Три правила выращивания болгарского перца

Болгарский перец, или паприка — это овощ, который можно употреблять в пищу в любом виде. Он очень вкусный и ароматный.

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Болгарский перец едят свежим, добавляют в салаты, маринуют и консервируют. Этот овощ можно купить в магазине, но гораздо приятнее вырастить его самостоятельно. Растение не требует особого ухода, но если следовать нескольким основным правилам, то можно получить до трех килограммов перца с каждого куста.

Выбрать правильный сорт. Семена — это основа будущего урожая. Поэтому стоит выбирать посевной материал, который адаптирован для региона посадки.

Обеззаразить и прорастить семена перед посадкой. Не стоит бросать семена сразу в грунт. Сначала нужно продезинфицировать их при помощи марганцовки или специальных средств. Затем следует прорастить семена во влажной среде до появления ростков.

Правильно выбрать время посадки. Поздние и среднепоздние сорта перца лучше высаживать на рассаду в конце февраля, а ранние и среднеранние — в марте.

Рассаду пересаживают на постоянное место, когда ночная температура стабильно держится выше 15 градусов.

Для каждого куста рассады нужна отдельная емкость. Перец не любит тесноту, поэтому лучше выделить больше места, чтобы рассада хорошо развивалась.

Важно соблюдать режим полива и поддерживать оптимальную влажность грунта. Полив должен быть обильным, но редким. Влажность воздуха должна быть не менее 60–65%. Рекомендуется подкармливать рассаду азотными удобрениями раз в две недели.

Также важно правильно выбрать участок для высадки рассады.

Ранее сообщалось, что опытные огородники в курсе, что лучшие семена скороспелых и урожайных сортов огурцов нужно покупать заранее, еще в январе. В сезон их уже не найти.