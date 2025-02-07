Пылесборники и другие неудачные подарки на Валентинов день

Гендерные праздники — как минное поле. Если люди относятся к ним серьёзно, удачный подарок может стать залогом счастливых отношений, но неудачный рискует их серьёзно подпортить, а то и разрушить. Женщины проходят через это 23 февраля, мужчины — 8 марта, и оба пола вместе, пробным шаром — 14 февраля. Какие подарки, даже небесполезные, рискуют стать неуместными в праздник всех влюблённых? «Секрет» составил топ самых ужасных подарков на День святого Валентина.

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Мягкие игрушки

К 14 февраля игрушечные зайки и медведи будут смотреть на вас буквально отовсюду, сжимая в лапках букеты и плюшевые сердца. А продавцы и маркетологи будут уговаривать купить эти пылесборники, рекламируя их как лучший подарок к празднику.

Парадоксально, но вот сами одаряемые на этот счёт совсем другого мнения. Согласно опросам, 43% россиян не обрадуются, получив в подарок плюшевую игрушку. Даже с розовым сердцем в лапках. Даже с анатомически верным.

Поэтому оставьте игрушки детям и не плодите в доме любимого человека ненужных вещей, которым поумиляешься один раз, как букету (но в отличие от букета будет жалко выбросить).

Получить на Валентинов день огромного медведя может быть мило где-нибудь в начале отношений, когда вам нет и двадцати. Один раз. Дальше плюшевые друзья только занимают место, копят пыль и служат напоминанием, что хотелось-то совсем другого.

Исключение: если ваша половинка действительно любит игрушки или, например, коллекционирует их. Но лучше, если он или она прямо скажет о том, что это желанный подарок.

И даже в таком случае лучше, чтобы это была игрушка с индивидуальным подходом, из какой-то лимитированной линейки, качественная и неповторимая, а не дешёвая поделка кислотного цвета, прихваченная на сдачу в ближайшем к дому ларьке цветов.

Алкоголь

Ещё одним нежеланным подарком на Валентинов день можно назвать алкоголь. Мужчины немного более лояльны к такому варианту, но и они в массе своей не хотят чувствовать себя в этот день карикатурным чиновником или врачом, которого «благодарят» коньяком или шампанским за работу.

Да, иногда бутылка может быть уместна к столу, но не надо преподносить её как подарок.

А если у свидания 14 февраля намечается продолжение, лучше и вовсе отказаться от градусов. Во-первых, это в принципе не полезно, любой врач подтвердит. А во-вторых, может слишком расслабить, и тогда в постели выйдет конфуз.

Напоминаем: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Подарки «с намёком»: для здоровья и похудения

Если ваш партнёр не приближается к пенсионному возрасту, подарки для здоровья вряд ли воспримутся им как желанные в этот день. Даже в глубокой старости людям не чужда романтика, когда чему-то практичному и полезному предпочтут непрактичное и красивое, напоминающее о любви и красоте, а не о проблемах с суставами и давлением.

А если выбранный подарок ещё и похудению помогает, человек может попросту оскорбиться: намёк на лишний вес, даже справедливый, в День всех влюблённых будет категорически неуместным.

Нет, безусловно, такие вещи, как тонометры, глюкометры, виброплатформы, антицеллюлитные и иные массажёры, тренажёры, ортопедические стельки и пояса из собачьей шерсти, многим нужны и в хозяйстве будут не лишними. Даже если возраст далёк от пенсионного.

Но это не романтический подарок, это проявление элементарной заботы, которое уместно в любой другой день.

А если вы хотите заняться здоровьем, то, во-первых, будьте готовы подавать пример, а во-вторых, начните с чего-то ненапряжного и приятного. Например, с совместного абонемента в бассейн.

Подарки из интим-магазина

Вообще, секс-игрушки — это довольно неплохой и смелый подарок, если вы с партнёром открыты к таким экспериментам и хотите разнообразить вашу интимную жизнь. Сейчас есть множество одновременно функциональных и эстетичных девайсов, которые могут использоваться в парах. Не говоря уже о всяком эротическом белье и прочей атрибутике.

Но важно не ошибиться с выбором — лёд здесь очень тонкий и требует максимальной осторожности, такта и знания партнёра. В том числе того, что он допускает в постели, а что категорически запрещено.

И даже с нужными и полезными, в общем-то, подарками легко оказаться понятым превратно. Например, презервативы — это, конечно, хорошо, полезно, про секс, но вот применительно к любви такой подарок отдаёт какой-то утилитарной пошлостью. Тем более что использовать их нужно точно вдвоём, а покупать не только на Валентинов день.

И убереги вас здравый смысл объединять этот пункт с предыдущим и дарить секс-девайсы «для здоровья». Неожиданно получить тренажёр Кегеля в качестве подарка от возлюбленного женщине будет так же неприятно, как насадку для увеличения достоинства и пачку виагры мужчине.

Кухонная утварь, бытовая техника и товары для ремонта

Кем хочется чувствовать себя мужчинам и женщинам во время праздников, посвящённых романтике и любви? Мужчинами и женщинами: любящими, страстными, красивыми, способными на романтику, лёгкость и спонтанность в любом возрасте.

А кем точно не хочется себя чувствовать хотя бы в такой день? Функцией.

Будем честны, в жизни и без того достаточно ситуаций, когда люди, даже любящие, относятся друг к другу потребительски. И женщины в домашней рутине нередко начинают ощущать себя не женщинами, а многофункциональными кухонными комбайнами. А мужчины — «мужем на час», к которому обращаются, когда надо прибить полку или прочистить забившийся слив.

Поэтому забудьте про кухонные ножи, тостеры, блендеры, сковородки, расписные доски для хлеба, даже если на них есть сердечки или вы лично выжгли портрет любимой. Аналогично — шуруповёрты, дрели, домкрат и компрессор в машину.

Если ваш партнёр любит готовить, убираться и мастерить что-то руками, оставьте такие подарки для более удобного случая. Это праздник про любовь, а не про хозяйственность.

Шампуни, дезодоранты и наборы из магазина

Что думает человек, который дарит своей любви перевязанный ленточками гель для душа или дезодорант? «Точно пригодится», «универсальное», «как удачно на глаза попалось», «вкусно пахнет».

Что думает человек, которому дарят такой подарок? «В ванной уже пять стоит», «вообще не уникально», «даже минуты не подумал/а, сэкономил/а на мне время и деньги», «как сказать, что запах не мой? может, я плохо пахну?».

Запомните: предметы личной гигиены — история личная. Каждый их покупает себе сам, достаточно регулярно и руководствуясь своими предпочтениями. И обычно справляется с этим без подарков.

Так что, если вы хотите, чтобы от вашего возлюбленного или возлюбленной приятно пахло, а в глазах не стояло разочарование, лучше подарите туалетную воду или духи. Только не абы какие наугад, а идите в парфюмерный отдел вместе, пробуйте и выбирайте. Помните: каждый аромат по-своему раскрывается на разных людях.

Покупать что-то подобное в качестве сюрприза можно, только если вы точно знаете, что человек пользуется определённой маркой и она ещё не надоела. И если выбранное хотя бы немного превышает среднюю сумму, которую человек готов потратить в аналогичной ситуации на себя.

Другие сомнительные подарки

Общие признаки неудачного подарка на Валентинов день запомнить нетрудно:

Подарок не имеет отношения к романтике, только к пользе;

Подарок, напротив, совершенно бесполезен, громоздок и будет только собирать пыль (статуэтки, фоторамки, игрушки);

Подарок не учитывает индивидуальных особенностей человека рядом с вами (беговые кроссовки для инвалида, билет на органный концерт для панка, норковая шуба для идейного вегана, шоколад для аллергика и т. п.);

Этот подарок больше для вас, чем для одаряемого человека (неудобные стринги или чулки для девушки, которая не носит такое бельё, гаджет, которым вы планируете пользоваться чаще, чем ваш партнёр);

Подарок показательно дёшев и не потребовал от вас даже толики усилий, чтобы показать, что вы готовы постараться ради хорошего настроения партнёра.

Например, в числе неудачных подарков пользователи интернета называют:

Присланную в соцсетях открытку или песенку;

Коробку конфет или пончиков;

Кружку с типовыми «романтическими» надписями а-ля «цитаты из "ВКонтакте"»;

Одежду с сердечками и прочей инфантильной атрибутикой для маленьких принцесс;

Ирригаторы и зубные щётки (стоматология — это не романтично!);

Передаренные и явно использованные кем-то подарки, например от бабушки;

Пошлые картинки, эротические карты;

Искусственные цветы и даже живые, если речь о венке с кладбища;

Подарки с неснятыми ценниками (неважно, дорогая вещь или из магазина низких цен);

Открытки с «готовым» текстом или анонимные цветы без открыток;

Пустые (!) коробки из-под ювелирных украшений.

От редакции

А вообще, конечно, каждая история любви тем хороша, что индивидуальна. Вовсе не исключено, что для кого-то перечисленное выше — желанные подарки, которые настроят на нужный лад. Но этого не узнать из статей в интернете — только при личном опыте общения.

Так что лучший выход, если вы хотите сохранить элемент сюрприза и не прогадать с подарком, — попросить партнёра составить вишлист и подумать конкретно над тем, что хочется получить именно в Валентинов день. Пусть там будет несколько вариантов — а вы выберете наиболее подходящий.

Главное, помните: в День всех влюблённых люди ждут друг от друга не только и не столько оригинальности и крупных трат, сколько заботы, внимания и романтичного настроения.

Так что хотите испортить подарок — дарите его со скучающим лицом, как одолжение, и не забывайте отвешивать унизительные комментарии в адрес партнёра, его вкусов и вообще Валентина, будь он неладен.

Но делать так, как сами понимаете, мы на самом деле не рекомендуем.