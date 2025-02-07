Специалист ответил, из какой посуды лучше всего кормить питомцев

Эксперт рекомендовала кормить животных из керамической посуды
На пластиковой поверхности активно размножаются бактерии, а в металлической миске еда быстрее остывает, поэтому для животных лучше всего использовать керамическую посуду. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Российского биотехнологического университета Юлия Меликова.
«Даже при соблюдении чистоты есть риски, связанные с использованием пластиковых мисок для кормления кошек и собак. На пластиковой поверхности активно размножаются бактерии, которые могут вызвать у кошки и собаки аллергию или акне. В металлических мисках пища и вода могут сильно охлаждаться, поэтому лучше всего использовать керамические миски», – сказала Меликова.
Эксперт добавила, что на пластике может скапливаться статическое электричество, которое доставляет дискомфорт длинношерстным котам. Использовать такую посуду лучше только во время поездок.
«Что касается металлической посуды, то для собак она – хороший вариант, а вот для кошек такая миска в «чистом» виде не подойдет. Кошкам свойственно переворачивать миски, поэтому лучше взять металлические миски с прорезиненным основанием – подставкой или ножками. В противном случае посуда будет греметь и отпугивать питомца», – уточнила Меликова.