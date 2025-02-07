Специалист ответил, из какой посуды лучше всего кормить питомцев

На пластиковой поверхности активно размножаются бактерии, а в металлической миске еда быстрее остывает, поэтому для животных лучше всего использовать керамическую посуду. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Российского биотехнологического университета Юлия Меликова.

© unsplash

« Д а ж е п р и с о б л ю д е н и и ч и с т о т ы е с т ь р и с к и , с в я з а н н ы е с и с п о л ь з о в а н и е м п л а с т и к о в ы х м и с о к д л я к о р м л е н и я к о ш е к и с о б а к . Н а п л а с т и к о в о й п о в е р х н о с т и а к т и в н о р а з м н о ж а ю т с я б а к т е р и и , к о т о р ы е м о г у т в ы з в а т ь у к о ш к и и с о б а к и а л л е р г и ю и л и а к н е . В м е т а л л и ч е с к и х м и с к а х п и щ а и в о д а м о г у т с и л ь н о о х л а ж д а т ь с я , п о э т о м у л у ч ш е в с е г о и с п о л ь з о в а т ь к е р а м и ч е с к и е м и с к и » , – с к а з а л а М е л и к о в а .

Эксперт добавила, что на пластике может скапливаться статическое электричество, которое доставляет дискомфорт длинношерстным котам. Использовать такую посуду лучше только во время поездок.