Эксперт рассказал, как подобрать безопасный стиральный порошок

В средстве должны содержаться «простые» вещества — мыло, соль, сода и лимонная кислота.

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Бытовую химию с вазелином в составе нельзя назвать натуральной. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова.

« Д о л ж н о б ы т ь м ы л о — б а з а с т и р а л ь н о г о п о р о ш к а . П е р в ы е к о м п о н е н т ы — э т о н е s o d i u m l a u r e t h s u l f a t e , и л и т а м м о ж е т б ы т ь н а п и с а н о " а н и о н н ы й П А В " , " А - П А В " , — в о т т а к и е м ы н е б е р ё м . П А В — э т о х о р о ш о , м ы л о — э т о т о ж е П А В . М ы н е б е р ё м т о в а р ы , г д е п р о и з в о д и т е л ь н е у к а з а л , к а к о й к о н к р е т н о П А В о н и с п о л ь з у е т , а в о т , к о г д а о н п и ш е т м ы л о в с о с т а в е п о р о ш к а , с о д у , л и м о н н у ю к и с л о т у , с о л ь — п р о с т ы е к о м п о н е н т ы , н а м п о н я т н ы е в с о с т а в е с т и р а л ь н о г о п о р о ш к а , — м ы о ч е н ь л е г к о в ы б и р а е м е г о . В а з е л и н м о ж е т з а г р я з н я т ь о к р у ж а ю щ у ю с р е д у , м ы д о л ж н ы п о н и м а т ь , ч т о э т о т о ж е н а ш а о т в е т с т в е н н о с т ь . Э т о с и н т е т и ч е с к и й п р о д у к т , у ж е н а з в а т ь п р о д у к ц и ю н а т у р а л ь н о й н е л ь з я . В о - в т о р ы х , к а к к о м п о н е н т д л я н а ш е г о т е л а , о н и н е р т н ы й , о н м о ж е т н е н а в р е д и т ь , е с л и х о р о ш о о ч и щ е н , н о о н н а м т а к ж е н е п р и н е с ё т п о л ь з ы » .

Ранее дерматолог сочла безопасной косметику с консервантами. Продукция, прошедшая сертификацию, не вредна. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева пояснила, что отдушки и красители «не несут выраженного вреда здоровью».