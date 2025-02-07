Эксперт рассказала, как подобрать безопасный стиральный порошок

В средстве должны содержаться «простые» вещества — мыло, соль, сода и лимонная кислота.

Эксперт рассказал, как подобрать безопасный стиральный порошок
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Бытовую химию с вазелином в составе нельзя назвать натуральной. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова.

«Должно быть мыло база стирального порошка. Первые компоненты это не sodium laureth sulfate, или там может быть написано "анионный ПАВ", "А-ПАВ", вот такие мы не берём. ПАВ это хорошо, мыло это тоже ПАВ. Мы не берём товары, где производитель не указал, какой конкретно ПАВ он использует, а вот, когда он пишет мыло в составе порошка, соду, лимонную кислоту, соль простые компоненты, нам понятные в составе стирального порошка, мы очень легко выбираем его. Вазелин может загрязнять окружающую среду, мы должны понимать, что это тоже наша ответственность. Это синтетический продукт, уже назвать продукцию натуральной нельзя. Во-вторых, как компонент для нашего тела, он инертный, он может не навредить, если хорошо очищен, но он нам также не принесёт пользы».

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