Эксперт рассказал, как подобрать безопасный стиральный порошок

Эксперт рассказала, как подобрать безопасный стиральный порошок
В средстве должны содержаться «простые» вещества — мыло, соль, сода и лимонная кислота.
Бытовую химию с вазелином в составе нельзя назвать натуральной. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова.
«Должно быть мыло — база стирального порошка. Первые компоненты — это не sodium laureth sulfate, или там может быть написано "анионный ПАВ", "А-ПАВ", — вот такие мы не берём. ПАВ — это хорошо, мыло — это тоже ПАВ. Мы не берём товары, где производитель не указал, какой конкретно ПАВ он использует, а вот, когда он пишет мыло в составе порошка, соду, лимонную кислоту, соль — простые компоненты, нам понятные в составе стирального порошка, — мы очень легко выбираем его. Вазелин может загрязнять окружающую среду, мы должны понимать, что это тоже наша ответственность. Это синтетический продукт, уже назвать продукцию натуральной нельзя. Во-вторых, как компонент для нашего тела, он инертный, он может не навредить, если хорошо очищен, но он нам также не принесёт пользы».
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