Эксперты рассказали, как кошки воспринимают мир

Кошки воспринимают мир иначе, чем люди, поэтому их поведение может трактоваться хозяевами как странное или загадочное. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на экспертов.

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« Н а п р и м е р , м н о г и е д у м а ю т , ч т о к о ш к а н е л ю б и т п у т е ш е с т в о в а т ь , п о т о м у ч т о н е х о ч е т с л е д о в а т ь з а н а м и в о т п у с к . Н а с а м о м д е л е о н а и с п ы т ы в а е т б е с п о к о й с т в о и д и с к о м ф о р т , п о т о м у ч т о о щ у щ а е т у г р о з у с в о е м у п р и в ы ч н о м у п р о с т р а н с т в у . Э т о а б с о л ю т н о н е п о х о ж е н а с о б а к у , к о т о р а я с р а д о с т ь ю п о е д е т т у д а , г д е е е х о з я и н » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Помимо этого, кошки не склонны к мести, как люди. Если они ведут себя отстраненно, это может быть реакцией на неуверенность или попыткой восстановить баланс, отметили эксперты. По их словам, эти домашние животные по-особенному проявляют стресс. Так, они могут раздражаться и нервничать, если нарушается их рутина, например, меняется время кормления.

Международная группа ученых до этого обнаружила, что секрет общения с кошками заключается в медленном моргании. Команда психологов провела два эксперимента, чтобы проверить, как кошки реагируют на людей, которые моргают по-кошачьи – медленно и с полуопущенными веками.