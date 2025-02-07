Специалист рассказал, как обустроить небольшую кухню

Дизайнер Кузнецова посоветовала делать разносценарное освещение в маленькой кухне
Многофункциональная техника, достаточное количество зон хранения, а также разносценарное освещение — те решения, которые позволят грамотно оформить даже небольшую кухню. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.
«Довольно часто дизайнеры рекомендуют для небольших пространств кухни выбирать светлые оттенки в гарнитурах и самой отделке помещения. Это решение абсолютно верное, но может не подходить под общую интерьерную концепцию квартиры или загородного дома, или вовсе не соответствовать вкусам хозяев. В этом случае на помощь приходит грамотное освещение, при котором любая, даже самая темная по оттенкам кухня, в любое время дня будет восприниматься как просторное пространство. Речь идет о потолочном освещении, встроенном в гарнитур освещении, а также дополнительных источниках света, которые можно при необходимости использовать», — объяснила эксперт.
По мнению дизайнера, в маленьких кухнях лучше отказаться от бытовой техники ограниченного функционала.
«Если пространство не располагает к размещению большого количества единиц бытовой техники, отдайте предпочтение тем позициям, которые могут быть взаимозаменяемыми и, таким образом, избавитесь от захламленности. Кроме того, задумайтесь, как часто и насколько много блюд одновременно вы обычно готовите. Возможно, вам и нет необходимости заказывать варочную поверхность на 4 конфорки, а можно заменить ее на 3-х или 2-х конфорочную, высвободив тем самым, место под рабочую зону столешницы. Также стоит помнить о компактных единицах бытовой техники, например, компактных духовых шкафах. Это тоже сэкономит пространство, которое можно использовать для дополнительного хранения», — добавила Кузнецова.
Еще одним важным моментом, который стоит учитывать при обустройстве кухни, дизайнер назвала организацию на этапе проектирования достаточного количеств систем хранения.
«На момент обсуждения заказа кухонного гарнитура необходимо учитывать всю, пусть и незначительную, площадь этого пространства. Профессиональный дизайнер с учетом всех бытовых нужд и потребностей клиента, а также отталкиваясь от любого свободного миллиметра пространства, может разработать грамотный с точки зрения эргономики гарнитур. В небольших пространствах кухни я рекомендую отказаться от излишних открытых полок и ящиков, а также заказывать верхний ярус шкафов до самого потолка, чтобы зон для хранения было достаточно», — заключила она.