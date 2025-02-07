Специалист рассказал, как обустроить небольшую кухню

Многофункциональная техника, достаточное количество зон хранения, а также разносценарное освещение — те решения, которые позволят грамотно оформить даже небольшую кухню. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

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« Д о в о л ь н о ч а с т о д и з а й н е р ы р е к о м е н д у ю т д л я н е б о л ь ш и х п р о с т р а н с т в к у х н и в ы б и р а т ь с в е т л ы е о т т е н к и в г а р н и т у р а х и с а м о й о т д е л к е п о м е щ е н и я . Э т о р е ш е н и е а б с о л ю т н о в е р н о е , н о м о ж е т н е п о д х о д и т ь п о д о б щ у ю и н т е р ь е р н у ю к о н ц е п ц и ю к в а р т и р ы и л и з а г о р о д н о г о д о м а , и л и в о в с е н е с о о т в е т с т в о в а т ь в к у с а м х о з я е в . В э т о м с л у ч а е н а п о м о щ ь п р и х о д и т г р а м о т н о е о с в е щ е н и е , п р и к о т о р о м л ю б а я , д а ж е с а м а я т е м н а я п о о т т е н к а м к у х н я , в л ю б о е в р е м я д н я б у д е т в о с п р и н и м а т ь с я к а к п р о с т о р н о е п р о с т р а н с т в о . Р е ч ь и д е т о п о т о л о ч н о м о с в е щ е н и и , в с т р о е н н о м в г а р н и т у р о с в е щ е н и и , а т а к ж е д о п о л н и т е л ь н ы х и с т о ч н и к а х с в е т а , к о т о р ы е м о ж н о п р и н е о б х о д и м о с т и и с п о л ь з о в а т ь » , — о б ъ я с н и л а э к с п е р т .

По мнению дизайнера, в маленьких кухнях лучше отказаться от бытовой техники ограниченного функционала.

« Е с л и п р о с т р а н с т в о н е р а с п о л а г а е т к р а з м е щ е н и ю б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а е д и н и ц б ы т о в о й т е х н и к и , о т д а й т е п р е д п о ч т е н и е т е м п о з и ц и я м , к о т о р ы е м о г у т б ы т ь в з а и м о з а м е н я е м ы м и и , т а к и м о б р а з о м , и з б а в и т е с ь о т з а х л а м л е н н о с т и . К р о м е т о г о , з а д у м а й т е с ь , к а к ч а с т о и н а с к о л ь к о м н о г о б л ю д о д н о в р е м е н н о в ы о б ы ч н о г о т о в и т е . В о з м о ж н о , в а м и н е т н е о б х о д и м о с т и з а к а з ы в а т ь в а р о ч н у ю п о в е р х н о с т ь н а 4 к о н ф о р к и , а м о ж н о з а м е н и т ь е е н а 3 - х и л и 2 - х к о н ф о р о ч н у ю , в ы с в о б о д и в т е м с а м ы м , м е с т о п о д р а б о ч у ю з о н у с т о л е ш н и ц ы . Т а к ж е с т о и т п о м н и т ь о к о м п а к т н ы х е д и н и ц а х б ы т о в о й т е х н и к и , н а п р и м е р , к о м п а к т н ы х д у х о в ы х ш к а ф а х . Э т о т о ж е с э к о н о м и т п р о с т р а н с т в о , к о т о р о е м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь д л я д о п о л н и т е л ь н о г о х р а н е н и я » , — д о б а в и л а К у з н е ц о в а .

Еще одним важным моментом, который стоит учитывать при обустройстве кухни, дизайнер назвала организацию на этапе проектирования достаточного количеств систем хранения.