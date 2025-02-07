Так ли полезен на самом деле робот-пылесос

Нашим бабушкам и не снилось, что когда-то убираться в доме будут мини-роботы на колесиках. А хозяева при этом смогут спокойно смотреть телевизор или вовсе ездить по делам. Пылесосы с функцией автоматизированной уборки и впрямь стали надежными помощниками в наведении чистоты. Но способны ли они полностью заменить человека в вопросах гигиены напольных покрытий? Об этом разузнали у эксперта в области клининга, автора технологии «уборка как искусство» Елены Гершензон.

© unsplash

Робот — друг человека?

« С м о е й п р о ф е с с и о н а л ь н о й и п е р ф е к ц и о н и с т с к о й т о ч к и з р е н и я , р о б о т ы - п ы л е с о с ы н е м о г у т с р а в н и т ь с я с к а ч е с т в о м у б о р к и , к о т о р у ю о б е с п е ч и в а е т п р о ф е с с и о н а л с и с п о л ь з о в а н и е м и н в е н т а р я . Х о т я о н и д е й с т в и т е л ь н о о б л е г ч а ю т п р о ц е с с п о д д е р ж а н и я ч и с т о т ы и в ы п о л н я ю т ч а с т ь п р о ц е с с а у б о р к и б е з в м е ш а т е л ь с т в а ч е л о в е к а , и х э ф ф е к т и в н о с т ь о г р а н и ч е н а » , — г о в о р и т с п е ц и а л и с т .

Роботы порой незаменимы в повседневной поверхностной уборке, особенно если в доме есть дети и домашние питомцы, но качественно ликвидировать с пола весь мелкий мусор не в силах даже дорогие модели.

Жирные минусы

Эксперт называет главным минусом роботов их неспособность самостоятельно оценить уровень загрязнения и выбрать подходящее средство для его удаления. К примеру, на полу во время готовки оказались брызги растительного масла или жира. Тут недостаточно будет просто протереть покрытие влажной тряпочкой. В итоге пылесос просто разотрет масло по всей кухне, и вручную убираться придется еще дольше.

Еще один недостаток роботов — необходимость тщательной настройки и регулярного обслуживания. Нужно задать программу уборки, выставить промежутки времени для запуска, иногда и нарисовать карту помещения, чтобы робот объезжал провода и другие лежащие на полу предметы.

« В с е э т о н е д а е т м н е н а з в а т ь п р о ц е с с м ы т ь я п о л а п о л н о с т ь ю а в т о м а т и ч е с к и м . Н а 1 0 0 % о б ы ч н ы й п ы л е с о с и р у ч н о е м ы т ь е п о л о в о н и н е з а м е н я ю т . Х о ч е т с я п о ш у т и т ь : э т а п " п о л з а н ь я " п о п о л у с т р я п к о й , д а , м о ж н о с к а з а т ь , а в т о м а т и з и р о в а н н а 1 0 0 % » , — р е з ю м и р у е т Е л е н а .

Рекомендации для будущих «роботовладельцев»

Если все же хочется приобрести мини-уборщика, то лучше отдать предпочтения моделям среднего ценового сегмента, убеждена эксперт. Ориентироваться можно на стоимость в 10-15 тысяч.

« В э т о м д и а п а з о н е м о ж н о н а й т и х о р о ш е г о п о м о щ н и к а с ф у н к ц и е й м ы т ь я п о л а , о д н а к о с т о и т у ч и т ы в а т ь , ч т о б о л е е д о р о г и е у с т р о й с т в а м о г у т п р е д л а г а т ь д о п о л н и т е л ь н ы е р е ж и м ы у б о р к и и д а ж е ф у н к ц и и с а м о о ч и с т к и » , — с о в е т у е т Г е р ш е н з о н .

А вот совсем дешевые варианты едва ли справятся даже с небольшими загрязнениями. Скорее, развезут пыль, песок и волосы по всей квартире, застряв на середине уборки из-за быстро разрядившейся батареи.

Профессионалам роботы ни к чему

В своей практике специалист по клинингу роботы-пылесосы не применяет.

« М ы д е л а е м о ч е н ь д е т а л ь н у ю у б о р к у п о а в т о р с к о й т е х н о л о г и и " у б о р к а к а к и с к у с с т в о “ , г д е п о с л е р е м о н т а с т ы к и и л ю б ы е р е л ь е ф ы п а р к е т а ч и с т я т с я т о н к и м и к и с т о ч к а м и п о с л е д е л и к а т н о г о о б е с п ы л и в а н и я и м ы т ь я » , — п о я с н я е т о н а .

А вот дома робот у Елены все же имеется, как подспорье в выполнении части домашних обязанностей. Но как «коллегу», способного убрать мусор и помыть пол идеально чисто, эксперт его не воспринимает.

Она уверена, что в ближайшие пять лет полная автоматизация процессов уборки едва ли будет возможна, несмотря на все новые девайсы, появляющиеся на рынке. Чистота в доме требует «человечного», внимательного подхода, а бездушные машины этим похвастаться не могут.