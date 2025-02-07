Так ли полезен на самом деле робот-пылесос

Уборка «на автомате»: так ли хороши роботы-пылесосы — правда от эксперта по клинингу
Нашим бабушкам и не снилось, что когда-то убираться в доме будут мини-роботы на колесиках. А хозяева при этом смогут спокойно смотреть телевизор или вовсе ездить по делам. Пылесосы с функцией автоматизированной уборки и впрямь стали надежными помощниками в наведении чистоты. Но способны ли они полностью заменить человека в вопросах гигиены напольных покрытий? Об этом разузнали у эксперта в области клининга, автора технологии «уборка как искусство» Елены Гершензон.
Робот — друг человека?
«С моей профессиональной и перфекционистской точки зрения, роботы-пылесосы не могут сравниться с качеством уборки, которую обеспечивает профессионал с использованием инвентаря. Хотя они действительно облегчают процесс поддержания чистоты и выполняют часть процесса уборки без вмешательства человека, их эффективность ограничена», — говорит специалист.
Роботы порой незаменимы в повседневной поверхностной уборке, особенно если в доме есть дети и домашние питомцы, но качественно ликвидировать с пола весь мелкий мусор не в силах даже дорогие модели.
Жирные минусы
Эксперт называет главным минусом роботов их неспособность самостоятельно оценить уровень загрязнения и выбрать подходящее средство для его удаления. К примеру, на полу во время готовки оказались брызги растительного масла или жира. Тут недостаточно будет просто протереть покрытие влажной тряпочкой. В итоге пылесос просто разотрет масло по всей кухне, и вручную убираться придется еще дольше.
Еще один недостаток роботов — необходимость тщательной настройки и регулярного обслуживания. Нужно задать программу уборки, выставить промежутки времени для запуска, иногда и нарисовать карту помещения, чтобы робот объезжал провода и другие лежащие на полу предметы.
«Все это не дает мне назвать процесс мытья пола полностью автоматическим. На 100% обычный пылесос и ручное мытье полов они не заменяют. Хочется пошутить: этап "ползанья" по полу с тряпкой, да, можно сказать, автоматизирован на 100%», — резюмирует Елена.
Рекомендации для будущих «роботовладельцев»
Если все же хочется приобрести мини-уборщика, то лучше отдать предпочтения моделям среднего ценового сегмента, убеждена эксперт. Ориентироваться можно на стоимость в 10-15 тысяч.
«В этом диапазоне можно найти хорошего помощника с функцией мытья пола, однако стоит учитывать, что более дорогие устройства могут предлагать дополнительные режимы уборки и даже функции самоочистки», — советует Гершензон.
А вот совсем дешевые варианты едва ли справятся даже с небольшими загрязнениями. Скорее, развезут пыль, песок и волосы по всей квартире, застряв на середине уборки из-за быстро разрядившейся батареи.
Профессионалам роботы ни к чему
В своей практике специалист по клинингу роботы-пылесосы не применяет.
«Мы делаем очень детальную уборку по авторской технологии "уборка как искусство“, где после ремонта стыки и любые рельефы паркета чистятся тонкими кисточками после деликатного обеспыливания и мытья», — поясняет она.
А вот дома робот у Елены все же имеется, как подспорье в выполнении части домашних обязанностей. Но как «коллегу», способного убрать мусор и помыть пол идеально чисто, эксперт его не воспринимает.
Она уверена, что в ближайшие пять лет полная автоматизация процессов уборки едва ли будет возможна, несмотря на все новые девайсы, появляющиеся на рынке. Чистота в доме требует «человечного», внимательного подхода, а бездушные машины этим похвастаться не могут.