Жизненно необходимый предмет интерьера: советы работника столичного Пожарно-спасательного центра по выбору огнетушителя для квартиры, дачи и автомобиля

Огнетушители в массовом сознании уже давно стали настоящим символом пожарной безопасности. Однако особенности разновидностей этого устройства знают немногие.

Как выбрать огнетушитель для дома, дачи и машины
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Для того, чтобы обезопасить свой дом, рабочее место или автомобиль от возгораний, могут применяться различные виды огнетушителей. Какие первичные средства пожаротушения подходят для различных помещений и как их использовать, рассказал заместитель начальника ПСО №204 столичного Пожарно-спасательного центра Евгений Орнацкий.

Каждый огнетушитель предназначен для тушения пожара определённого класса. Классификация происходит по следующим типам: пожары твердых горючих веществ и материалов (A), пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B), пожары газов (C), пожары металлов (D), пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E).

«В зависимости от типа защищаемого объекта применяют различные виды огнетушителей. Порошковые предназначены для тушения пожаров класса А, В, С и Е. Они могут быть задействованы в тушении огня, который охватил твердые, жидкие и газообразные вещества. Также эти модели помогут устранить возгорание в электроустановках. К достоинствам порошковых моделей можно отнести универсальность и низкую стоимость. Они могут быть использованы как в бытовых, так и коммерческих помещениях. Порошковый огнетушитель за счет своей универсальности прекрасно подойдет и для личного автомобиля. Минусами можно считать отсутствие охлаждающего эффекта и повышенное загрязнение», рассказал Евгений Анатольевич.

Следующая наиболее популярная разновидность огнетушителя – углекислотный.

«Углекислотные огнетушители предназначены для работы при пожарах категории B, C и E. Они позволяют быстро тушить горючие жидкости, электрические установки мощностью до 1000 Ватт, электрическую проводку и другие материалы. Такие огнетушители рекомендуется использовать в офисах, поскольку их применение не сопровождается загрязнением компьютеров и другой рабочей техники, добавил Евгений Орнацкий. Эти огнетушители эффективны на начальных стадиях распространения пожара и в ситуациях, где невозможно использовать воду. Однако при их применении есть риск обморожения рук, поэтому стоит быть очень внимательными при их использовании».

К менее практичным первичным средствам пожаротушения относятся воздушно-пенные огнетушители, которые подают в очаг возгорания особую воздушно-механическую пену низкой или средней кратности. Они предназначены для тушения пожаров классов А и В. Существенным минусом этого вида огнетушителей является их ограниченность в эксплуатации: использовать их можно только при плюсовых температурах.

«На мой взгляд, самыми эффективными и практичными являются воздушно-эмульсионные огнетушители, которые применяются для ликвидации очагов возгораний всех основных классов. Распыляемая ими эмульсия создает на поверхности возгорания микропленку, угнетающую пламя. Это эффективные и экологически чистые огнетушители, которые не оказывают вредного воздействия на людей и окружающую среду. При работе с ними сохраняется хорошая видимость. С их помощью можно быстро тушить возгорания на больших площадях даже при крепких морозах. Они не требуют перезарядки и технического обслуживания в течение всего срока службы. Кстати, он у них достаточно большой 10 лет. Пожалуй, единственный минус это относительно высокая стоимость», отметил заместитель начальника ПСО 204.

Огнетушитель является по-настоящему необходимым предметом для любых помещений, будь то квартира, офис или загородное жилье. И пренебрегать такой покупкой точно не стоит, ведь это небольшое устройство может спасти ваше жилье от пожара. На сегодняшний день существует большое количество разновидностей этого первичного средства пожаротушения в различном ценовом диапазоне. Стоимость огнетушителя зависит от массы заряда огнетушащего вещества, завода изготовителя и иных характеристик. Приобрести подходящий огнетушитель можно без каких-либо ограничений. Они продаются в Интернете, специализированных магазинах, многих крупных гипермаркетах и пунктах перезарядки огнетушителей. Самыми распространенными и универсальными при небольшой цене остаются именно порошковые.

«Для квартиры я бы порекомендовал все-таки воздушно-эмульсионные огнетушители. Они не загрязняют защищаемую территорию, поэтому вещи легко отмыть после воздействия огнетушащего вещества, а также отсутствует вредное воздействие на людей. Вместе с тем в квартире и частном доме можно использовать порошковый и углекислотный огнетушители», посоветовал Евгений Анатольевич.

Евгений Орнацкий также напомнил о правильном алгоритме действий при использовании огнетушителя: если произошло возгорание, необходимо сорвать пломбу на запорно-пусковом устройстве, выдернуть чеку, направить насадку шланга на очаг возгорания, нажать курок и подождать несколько секунд для приведения огнетушителя в готовность. Огнетушитель необходимо держать на минимально возможном и безопасном для тушения пожара расстоянии. При применении углекислотного огнетушителя запрещено держаться за раструб, так как это может привести к обморожению рук. При возникновении возгорания не стоит рисковать, первым делом нужно вызвать помощь по номерам «112» или «101».

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