Как выбрать огнетушитель для дома, дачи и машины

Огнетушители в массовом сознании уже давно стали настоящим символом пожарной безопасности. Однако особенности разновидностей этого устройства знают немногие.

© РИА Новости

Для того, чтобы обезопасить свой дом, рабочее место или автомобиль от возгораний, могут применяться различные виды огнетушителей. Какие первичные средства пожаротушения подходят для различных помещений и как их использовать, рассказал заместитель начальника ПСО №204 столичного Пожарно-спасательного центра Евгений Орнацкий.

Каждый огнетушитель предназначен для тушения пожара определённого класса. Классификация происходит по следующим типам: пожары твердых горючих веществ и материалов (A), пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B), пожары газов (C), пожары металлов (D), пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E).

« В з а в и с и м о с т и о т т и п а з а щ и щ а е м о г о о б ъ е к т а п р и м е н я ю т р а з л и ч н ы е в и д ы о г н е т у ш и т е л е й . П о р о ш к о в ы е п р е д н а з н а ч е н ы д л я т у ш е н и я п о ж а р о в к л а с с а А , В , С и Е . О н и м о г у т б ы т ь з а д е й с т в о в а н ы в т у ш е н и и о г н я , к о т о р ы й о х в а т и л т в е р д ы е , ж и д к и е и г а з о о б р а з н ы е в е щ е с т в а . Т а к ж е э т и м о д е л и п о м о г у т у с т р а н и т ь в о з г о р а н и е в э л е к т р о у с т а н о в к а х . К д о с т о и н с т в а м п о р о ш к о в ы х м о д е л е й м о ж н о о т н е с т и у н и в е р с а л ь н о с т ь и н и з к у ю с т о и м о с т ь . О н и м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы к а к в б ы т о в ы х , т а к и к о м м е р ч е с к и х п о м е щ е н и я х . П о р о ш к о в ы й о г н е т у ш и т е л ь з а с ч е т с в о е й у н и в е р с а л ь н о с т и п р е к р а с н о п о д о й д е т и д л я л и ч н о г о а в т о м о б и л я . М и н у с а м и м о ж н о с ч и т а т ь о т с у т с т в и е о х л а ж д а ю щ е г о э ф ф е к т а и п о в ы ш е н н о е з а г р я з н е н и е » , – р а с с к а з а л Е в г е н и й А н а т о л ь е в и ч .

Следующая наиболее популярная разновидность огнетушителя – углекислотный.

« У г л е к и с л о т н ы е о г н е т у ш и т е л и п р е д н а з н а ч е н ы д л я р а б о т ы п р и п о ж а р а х к а т е г о р и и B , C и E . О н и п о з в о л я ю т б ы с т р о т у ш и т ь г о р ю ч и е ж и д к о с т и , э л е к т р и ч е с к и е у с т а н о в к и м о щ н о с т ь ю д о 1 0 0 0 В а т т , э л е к т р и ч е с к у ю п р о в о д к у и д р у г и е м а т е р и а л ы . Т а к и е о г н е т у ш и т е л и р е к о м е н д у е т с я и с п о л ь з о в а т ь в о ф и с а х , п о с к о л ь к у и х п р и м е н е н и е н е с о п р о в о ж д а е т с я з а г р я з н е н и е м к о м п ь ю т е р о в и д р у г о й р а б о ч е й т е х н и к и , – д о б а в и л Е в г е н и й О р н а ц к и й . – Э т и о г н е т у ш и т е л и э ф ф е к т и в н ы н а н а ч а л ь н ы х с т а д и я х р а с п р о с т р а н е н и я п о ж а р а и в с и т у а ц и я х , г д е н е в о з м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь в о д у . О д н а к о п р и и х п р и м е н е н и и е с т ь р и с к о б м о р о ж е н и я р у к , п о э т о м у с т о и т б ы т ь о ч е н ь в н и м а т е л ь н ы м и п р и и х и с п о л ь з о в а н и и » .

К менее практичным первичным средствам пожаротушения относятся воздушно-пенные огнетушители, которые подают в очаг возгорания особую воздушно-механическую пену низкой или средней кратности. Они предназначены для тушения пожаров классов А и В. Существенным минусом этого вида огнетушителей является их ограниченность в эксплуатации: использовать их можно только при плюсовых температурах.

« Н а м о й в з г л я д , с а м ы м и э ф ф е к т и в н ы м и и п р а к т и ч н ы м и я в л я ю т с я в о з д у ш н о - э м у л ь с и о н н ы е о г н е т у ш и т е л и , к о т о р ы е п р и м е н я ю т с я д л я л и к в и д а ц и и о ч а г о в в о з г о р а н и й в с е х о с н о в н ы х к л а с с о в . Р а с п ы л я е м а я и м и э м у л ь с и я с о з д а е т н а п о в е р х н о с т и в о з г о р а н и я м и к р о п л е н к у , у г н е т а ю щ у ю п л а м я . Э т о э ф ф е к т и в н ы е и э к о л о г и ч е с к и ч и с т ы е о г н е т у ш и т е л и , к о т о р ы е н е о к а з ы в а ю т в р е д н о г о в о з д е й с т в и я н а л ю д е й и о к р у ж а ю щ у ю с р е д у . П р и р а б о т е с н и м и с о х р а н я е т с я х о р о ш а я в и д и м о с т ь . С и х п о м о щ ь ю м о ж н о б ы с т р о т у ш и т ь в о з г о р а н и я н а б о л ь ш и х п л о щ а д я х д а ж е п р и к р е п к и х м о р о з а х . О н и н е т р е б у ю т п е р е з а р я д к и и т е х н и ч е с к о г о о б с л у ж и в а н и я в т е ч е н и е в с е г о с р о к а с л у ж б ы . К с т а т и , о н у н и х д о с т а т о ч н о б о л ь ш о й – 1 0 л е т . П о ж а л у й , е д и н с т в е н н ы й м и н у с – э т о о т н о с и т е л ь н о в ы с о к а я с т о и м о с т ь » , – о т м е т и л з а м е с т и т е л ь н а ч а л ь н и к а П С О № 2 0 4 .

Огнетушитель является по-настоящему необходимым предметом для любых помещений, будь то квартира, офис или загородное жилье. И пренебрегать такой покупкой точно не стоит, ведь это небольшое устройство может спасти ваше жилье от пожара. На сегодняшний день существует большое количество разновидностей этого первичного средства пожаротушения в различном ценовом диапазоне. Стоимость огнетушителя зависит от массы заряда огнетушащего вещества, завода изготовителя и иных характеристик. Приобрести подходящий огнетушитель можно без каких-либо ограничений. Они продаются в Интернете, специализированных магазинах, многих крупных гипермаркетах и пунктах перезарядки огнетушителей. Самыми распространенными и универсальными при небольшой цене остаются именно порошковые.

« Д л я к в а р т и р ы я б ы п о р е к о м е н д о в а л в с е - т а к и в о з д у ш н о - э м у л ь с и о н н ы е о г н е т у ш и т е л и . О н и н е з а г р я з н я ю т з а щ и щ а е м у ю т е р р и т о р и ю , п о э т о м у в е щ и л е г к о о т м ы т ь п о с л е в о з д е й с т в и я о г н е т у ш а щ е г о в е щ е с т в а , а т а к ж е о т с у т с т в у е т в р е д н о е в о з д е й с т в и е н а л ю д е й . В м е с т е с т е м в к в а р т и р е и ч а с т н о м д о м е м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь п о р о ш к о в ы й и у г л е к и с л о т н ы й о г н е т у ш и т е л и » , – п о с о в е т о в а л Е в г е н и й А н а т о л ь е в и ч .

Евгений Орнацкий также напомнил о правильном алгоритме действий при использовании огнетушителя: если произошло возгорание, необходимо сорвать пломбу на запорно-пусковом устройстве, выдернуть чеку, направить насадку шланга на очаг возгорания, нажать курок и подождать несколько секунд для приведения огнетушителя в готовность. Огнетушитель необходимо держать на минимально возможном и безопасном для тушения пожара расстоянии. При применении углекислотного огнетушителя запрещено держаться за раструб, так как это может привести к обморожению рук. При возникновении возгорания не стоит рисковать, первым делом нужно вызвать помощь по номерам «112» или «101».