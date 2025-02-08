Как выбрать огнетушитель для дома, дачи и машины

Жизненно необходимый предмет интерьера: советы работника столичного Пожарно-спасательного центра по выбору огнетушителя для квартиры, дачи и автомобиля
Огнетушители в массовом сознании уже давно стали настоящим символом пожарной безопасности. Однако особенности разновидностей этого устройства знают немногие.
Для того, чтобы обезопасить свой дом, рабочее место или автомобиль от возгораний, могут применяться различные виды огнетушителей. Какие первичные средства пожаротушения подходят для различных помещений и как их использовать, рассказал заместитель начальника ПСО №204 столичного Пожарно-спасательного центра Евгений Орнацкий.
Каждый огнетушитель предназначен для тушения пожара определённого класса. Классификация происходит по следующим типам: пожары твердых горючих веществ и материалов (A), пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B), пожары газов (C), пожары металлов (D), пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E).
«В зависимости от типа защищаемого объекта применяют различные виды огнетушителей. Порошковые предназначены для тушения пожаров класса А, В, С и Е. Они могут быть задействованы в тушении огня, который охватил твердые, жидкие и газообразные вещества. Также эти модели помогут устранить возгорание в электроустановках. К достоинствам порошковых моделей можно отнести универсальность и низкую стоимость. Они могут быть использованы как в бытовых, так и коммерческих помещениях. Порошковый огнетушитель за счет своей универсальности прекрасно подойдет и для личного автомобиля. Минусами можно считать отсутствие охлаждающего эффекта и повышенное загрязнение», – рассказал Евгений Анатольевич.
Следующая наиболее популярная разновидность огнетушителя – углекислотный.
«Углекислотные огнетушители предназначены для работы при пожарах категории B, C и E. Они позволяют быстро тушить горючие жидкости, электрические установки мощностью до 1000 Ватт, электрическую проводку и другие материалы. Такие огнетушители рекомендуется использовать в офисах, поскольку их применение не сопровождается загрязнением компьютеров и другой рабочей техники, – добавил Евгений Орнацкий. – Эти огнетушители эффективны на начальных стадиях распространения пожара и в ситуациях, где невозможно использовать воду. Однако при их применении есть риск обморожения рук, поэтому стоит быть очень внимательными при их использовании».
К менее практичным первичным средствам пожаротушения относятся воздушно-пенные огнетушители, которые подают в очаг возгорания особую воздушно-механическую пену низкой или средней кратности. Они предназначены для тушения пожаров классов А и В. Существенным минусом этого вида огнетушителей является их ограниченность в эксплуатации: использовать их можно только при плюсовых температурах.
«На мой взгляд, самыми эффективными и практичными являются воздушно-эмульсионные огнетушители, которые применяются для ликвидации очагов возгораний всех основных классов. Распыляемая ими эмульсия создает на поверхности возгорания микропленку, угнетающую пламя. Это эффективные и экологически чистые огнетушители, которые не оказывают вредного воздействия на людей и окружающую среду. При работе с ними сохраняется хорошая видимость. С их помощью можно быстро тушить возгорания на больших площадях даже при крепких морозах. Они не требуют перезарядки и технического обслуживания в течение всего срока службы. Кстати, он у них достаточно большой – 10 лет. Пожалуй, единственный минус – это относительно высокая стоимость», – отметил заместитель начальника ПСО №204.
Огнетушитель является по-настоящему необходимым предметом для любых помещений, будь то квартира, офис или загородное жилье. И пренебрегать такой покупкой точно не стоит, ведь это небольшое устройство может спасти ваше жилье от пожара. На сегодняшний день существует большое количество разновидностей этого первичного средства пожаротушения в различном ценовом диапазоне. Стоимость огнетушителя зависит от массы заряда огнетушащего вещества, завода изготовителя и иных характеристик. Приобрести подходящий огнетушитель можно без каких-либо ограничений. Они продаются в Интернете, специализированных магазинах, многих крупных гипермаркетах и пунктах перезарядки огнетушителей. Самыми распространенными и универсальными при небольшой цене остаются именно порошковые.
«Для квартиры я бы порекомендовал все-таки воздушно-эмульсионные огнетушители. Они не загрязняют защищаемую территорию, поэтому вещи легко отмыть после воздействия огнетушащего вещества, а также отсутствует вредное воздействие на людей. Вместе с тем в квартире и частном доме можно использовать порошковый и углекислотный огнетушители», – посоветовал Евгений Анатольевич.
Евгений Орнацкий также напомнил о правильном алгоритме действий при использовании огнетушителя: если произошло возгорание, необходимо сорвать пломбу на запорно-пусковом устройстве, выдернуть чеку, направить насадку шланга на очаг возгорания, нажать курок и подождать несколько секунд для приведения огнетушителя в готовность. Огнетушитель необходимо держать на минимально возможном и безопасном для тушения пожара расстоянии. При применении углекислотного огнетушителя запрещено держаться за раструб, так как это может привести к обморожению рук. При возникновении возгорания не стоит рисковать, первым делом нужно вызвать помощь по номерам «112» или «101».