Кинолог предупредил, почему собака может начать грызть обои

Кинолог Голубев: собака может грызть обои из-за стресса
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему собака может грызть обои.
«Питомец просто находит себе занятия дома, пока хозяин не обращает на него внимания. Кроме того, причиной такого поведения может стать страх, скука, проблемы со здоровьем», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, главное — не ругать питомца, а разобраться в ситуации.
Как отметил Голубев, деструктивное поведение собаки возникает из-за неполноценного выгула, отсутствия активных игр и другой физической нагрузки.
Некоторые животные боятся оставаться дома одни и начинают нервничать.
Если собака испытывает стресс, то рекомендуется устранить факторы, которые его вызывают.
Ранее кинолог, инструктор по дрессировке Российской кинологической федерации Глеб Мойсеенко рассказал, что некоторые собаки нуждаются в тёплой одежде во время зимних прогулок.