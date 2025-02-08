Кинолог предупредил, почему собака может начать грызть обои

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему собака может грызть обои.

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« П и т о м е ц п р о с т о н а х о д и т с е б е з а н я т и я д о м а , п о к а х о з я и н н е о б р а щ а е т н а н е г о в н и м а н и я . К р о м е т о г о , п р и ч и н о й т а к о г о п о в е д е н и я м о ж е т с т а т ь с т р а х , с к у к а , п р о б л е м ы с о з д о р о в ь е м » , — з а я в и л о н в б е с е д е с «Радио 1».

По его словам, главное — не ругать питомца, а разобраться в ситуации.

Как отметил Голубев, деструктивное поведение собаки возникает из-за неполноценного выгула, отсутствия активных игр и другой физической нагрузки.

Некоторые животные боятся оставаться дома одни и начинают нервничать.

Если собака испытывает стресс, то рекомендуется устранить факторы, которые его вызывают.

Ранее кинолог, инструктор по дрессировке Российской кинологической федерации Глеб Мойсеенко рассказал, что некоторые собаки нуждаются в тёплой одежде во время зимних прогулок.