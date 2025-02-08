Кинолог Голубев: собака может грызть обои из-за стресса

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, почему собака может грызть обои.

Кинолог предупредил, почему собака может начать грызть обои
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«Питомец просто находит себе занятия дома, пока хозяин не обращает на него внимания. Кроме того, причиной такого поведения может стать страх, скука, проблемы со здоровьем», заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, главное — не ругать питомца, а разобраться в ситуации.

Как отметил Голубев, деструктивное поведение собаки возникает из-за неполноценного выгула, отсутствия активных игр и другой физической нагрузки.

Некоторые животные боятся оставаться дома одни и начинают нервничать.

Если собака испытывает стресс, то рекомендуется устранить факторы, которые его вызывают.

Ранее кинолог, инструктор по дрессировке Российской кинологической федерации Глеб Мойсеенко рассказал, что некоторые собаки нуждаются в тёплой одежде во время зимних прогулок.

Дом и сад
Владимир Голубев