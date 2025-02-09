Капремонт дома 1924 года постройки завершили на юге Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели капитальный ремонт жилого дома в Даниловском районе (ул. Ленинская Cлобода, д. 7) – пятиэтажное здание возвели в 1924 году в неоклассическом стиле, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Оно имеет сложную форму и интересно оформленный фасад. Цокольная часть дома рустована, два нижних этажа отделены от следующих вытянутым профилированным карнизом и подчеркнуты пилястрами. По периметру расположен венчающий карниз с дентикулами и иониками. В рамках столичной программы капремонта жилого фонда в доме заменили внутренние инженерные системы, привели в порядок фасад и крышу. Особое внимание уделили сохранению исторического облика здания. Мастера очистили наружные стены, отремонтировали штукатурный слой и нанесли на него антигрибковую защиту. Затем они занялись с архитектурными элементами – привели в порядок рустованный цоколь, восстановили пилястры и дентикулы с иониками. Здание покрасили, обновили входные группы, отремонтировали откосы, заменили водосточные трубы и отливы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на крыше восстановили поврежденную стропильную систему, обновили обрешетку и кровлю. Все деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом, чердак утеплили. В здании заменили электросеть, системы центрального отопления, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.