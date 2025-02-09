Чем для собаки опасно постоянное ношение ошейника, объяснил кинолог
Владельцы собак часто используют ошейник для своих питомцев. Вместе с поводком он помогает контролировать животное, однако иногда такой аксессуар может навредить собаке. Об этом РИА «Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Не всегда уместно носить ошейник. Например, дома питомец может ходить и без него. Поскольку, например, активный пес может зацепиться за него о предмет и повредить шею. Если в этом нет необходимости, лучше снимать ошейник дома, чтобы снизить риск возникновения травмы.
Также для собак с чувствительной кожей опасно длительное ношение ошейника — он способен вызвать постоянное трение и раздражение. Кроме того, эксперт отметил, что электрический ошейники и ошейник «антилай нельзя назвать инструментами дрессировки. У питомцев, которые их носят, появляются страх, боль и дискомфорт. Голубев уточнил, что шипы строгого ошейника могут причинить боль и при обычном ношении, а не только при воздействии через натягивание поводка.
«Подобные средства коррекции поведения вызывают стресс у собаки. При постоянном ношении этих ошейников физиологическое состояние собаки ухудшается, а результаты обучения могут быть хуже, чем при обучении с положительным подкреплением, — отметил кинолог.
Согласно его словам, такая амуниция запрещена — владельцам собак могут выписать штраф не только за ее использование, но и за хранение. Кроме того, под запретом использование подобных аксессуаров для обучения официальным нормативам дрессировки в системе Российской кинологической федерации. Специалист добавил, что электрический ошейник опасен для питомцев,страдающих от эпилепсии, или у которых проблемы с сердцем.
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