Чем для собаки опасно постоянное ношение ошейника

Владельцы собак часто используют ошейник для своих питомцев. Вместе с поводком он помогает контролировать животное, однако иногда такой аксессуар может навредить собаке. Об этом РИА «Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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« Н е в с е г д а у м е с т н о н о с и т ь о ш е й н и к . Н а п р и м е р , д о м а п и т о м е ц м о ж е т х о д и т ь и б е з н е г о . П о с к о л ь к у , н а п р и м е р , а к т и в н ы й п е с м о ж е т з а ц е п и т ь с я з а н е г о о п р е д м е т и п о в р е д и т ь ш е ю . Е с л и в э т о м н е т н е о б х о д и м о с т и , л у ч ш е с н и м а т ь о ш е й н и к д о м а , ч т о б ы с н и з и т ь р и с к в о з н и к н о в е н и я т р а в м ы .

Также для собак с чувствительной кожей опасно длительное ношение ошейника — он способен вызвать постоянное трение и раздражение. Кроме того, эксперт отметил, что электрический ошейники и ошейник «антилай нельзя назвать инструментами дрессировки. У питомцев, которые их носят, появляются страх, боль и дискомфорт. Голубев уточнил, что шипы строгого ошейника могут причинить боль и при обычном ношении, а не только при воздействии через натягивание поводка.

« П о д о б н ы е с р е д с т в а к о р р е к ц и и п о в е д е н и я в ы з ы в а ю т с т р е с с у с о б а к и . П р и п о с т о я н н о м н о ш е н и и э т и х о ш е й н и к о в ф и з и о л о г и ч е с к о е с о с т о я н и е с о б а к и у х у д ш а е т с я , а р е з у л ь т а т ы о б у ч е н и я м о г у т б ы т ь х у ж е , ч е м п р и о б у ч е н и и с п о л о ж и т е л ь н ы м п о д к р е п л е н и е м , — о т м е т и л к и н о л о г .

Согласно его словам, такая амуниция запрещена — владельцам собак могут выписать штраф не только за ее использование, но и за хранение. Кроме того, под запретом использование подобных аксессуаров для обучения официальным нормативам дрессировки в системе Российской кинологической федерации. Специалист добавил, что электрический ошейник опасен для питомцев,страдающих от эпилепсии, или у которых проблемы с сердцем.

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