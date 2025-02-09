Какой цветущий кустарник будет украшать дачный участок круглый год

Многие дачники высаживают на своем участке различные красивые растения, особенно цветы. В последнее время наиболее популярны неприхотливые и постоянно цветущие кустарники. Одним из таких растений является Магония падуболистная. Об этом рассказалаученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Согласно словам специалиста, такой вечнозеленый кустарник внешне напоминает цветущую мимозу. Однако у него есть одно большое преимущество — данное растение хорошо переносит суровые зимы. Магония падуболистная способна выдержать морозы до минус 28 градусов. Весной кустарник порадует дачника ярко-желтым цветением, затем на ветках появятся гроздья плодов. Эксперт уточнила, что они похожи на виноград.

« У с л а д у в а ш е м у г л а з у д о с т а в и т и т е м н о - з е л е н а я л и с т в а к у с т а р н и к а , к о т о р а я к о с е н и с т а н е т б а г р я н о й , а з и м о й б р о н з о в о й . О б з а в е д я с ь т а к и м ч у д о м и з м и р а ф л о р ы , в ы п о - н а с т о я щ е м у у к р а с и т е с в о й у ч а с т о к , н а б л ю д а я ч у д е с н е й ш и е и з м е н е н и я о б л и к а р а с т е н и я в к а ж д у ю п о р у г о д а . К с т а т и , н а ч и н а е т ц в е с т и о н о р а н н е й в е с н о й , р а д у я о к р у ж а ю щ и х а р о м а т н ы м и п ы ш н ы м и с о ц в е т и я м и д о л е т а . К р о м е п р о ч е г о , з а п а х м а г о н и и п р и в л е к а е т в с а д о п ы л и т е л е й , ч т о , к о н е ч н о , н е п о м е ш а е т . К у с т ы в ы р а с т а ю т д о 1 - 1 , 5 м е т р а , н о р а з в и в а ю т с я м е д л е н н о , ч т о д е л а е т и х х о р о ш и м в а р и а н т о м д л я н е б о л ь ш и х у ч а с т к о в .

Также кустарник неприхотлив и не требует тщательного ухода, что является большим преимуществом при выборе растений. Однако Коврижных рекомендовала посадить магонию в тенистых локациях участка. При желании ее можно переместить в другое место, так как данное растение легко адаптируется к новым условиям, информирует портал «БелНовости.

Ранее были названы самые неподходящие места для посадки туй. Дерево не рекомендуется сажать в непосредственной близости от дома или иных построек на фундаменте. У этого растения мощная корневая система, которая может разрушить несущую конструкцию здания. Оптимально высаживать туи на расстоянии не менее трех метров от капитальных построек и заборов. Туи — не самые удачные соседи для плодовых деревьев и ягодных кустарников, таких, как малина, смородина, крыжовник.