Какой цветущий кустарник будет украшать дачный участок круглый год, рассказала агроном
Многие дачники высаживают на своем участке различные красивые растения, особенно цветы. В последнее время наиболее популярны неприхотливые и постоянно цветущие кустарники. Одним из таких растений является Магония падуболистная. Об этом рассказалаученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Согласно словам специалиста, такой вечнозеленый кустарник внешне напоминает цветущую мимозу. Однако у него есть одно большое преимущество — данное растение хорошо переносит суровые зимы. Магония падуболистная способна выдержать морозы до минус 28 градусов. Весной кустарник порадует дачника ярко-желтым цветением, затем на ветках появятся гроздья плодов. Эксперт уточнила, что они похожи на виноград.
«Усладу вашему глазу доставит и темно-зеленая листва кустарника, которая к осени станет багряной, а зимой бронзовой. Обзаведясь таким чудом из мира флоры, вы по-настоящему украсите свой участок, наблюдая чудеснейшие изменения облика растения в каждую пору года. Кстати, начинает цвести оно ранней весной, радуя окружающих ароматными пышными соцветиями до лета. Кроме прочего, запах магонии привлекает в сад опылителей, что, конечно, не помешает. Кусты вырастают до 1-1,5 метра, но развиваются медленно, что делает их хорошим вариантом для небольших участков.
Также кустарник неприхотлив и не требует тщательного ухода, что является большим преимуществом при выборе растений. Однако Коврижных рекомендовала посадить магонию в тенистых локациях участка. При желании ее можно переместить в другое место, так как данное растение легко адаптируется к новым условиям, информирует портал «БелНовости.
Ранее были названы самые неподходящие места для посадки туй. Дерево не рекомендуется сажать в непосредственной близости от дома или иных построек на фундаменте. У этого растения мощная корневая система, которая может разрушить несущую конструкцию здания. Оптимально высаживать туи на расстоянии не менее трех метров от капитальных построек и заборов. Туи — не самые удачные соседи для плодовых деревьев и ягодных кустарников, таких, как малина, смородина, крыжовник.